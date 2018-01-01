Поддержка ангелов пришла через сон

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:34

Nik_dk Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:34 by

Мне с ранней юности периодически снятся вещие сны, которые удивляют своей яркостью и образами и меня саму и знающих и чувствующих людей, которым представляется случай рассказать.Многие сны, особенно при участии высших сил, я не рассказываю, потому как понимаю, что это очень особенный сон, и он предназначен только для меня. А есть такие сны, которые сами просятся, чтобы рассказали про них и, если можно, то получить бы трактование от знающих и ведающих людей. Такой сон мне приснился около месяца назад.Снится мне поздний летний вечер, такое пограничное время, когда глубокие сумерки собираются переходить в ночную темноту. Я стою возле большого раскидистого дерева, больше похожего на дуб, под одиноким фонарем, который ярко освещает небольшой участок, при этом я понимаю, что это не город, не какой-либо населенный пункт, а поле или бескрайняя степь. В нескольких метрах от меня стоит белый большой новый джип.Страха, беспокойства я не ощущаю, но чувствую такую тоску на душе, хоть волком вой, такое страдание и такую печаль! И вдруг из темноты на меня выходит группа людей — три мужчины и женщина. Все они крепкие, высокие, европейцы, больше похожи на скандинавов, в развевающихся плащах. И, когда они подходят ко мне, я чувствую такую родственную связь с ними, что это такие близкие мне люди, как будто я стояла и ждала именно их. И я припадаю на левое плечо женщины, и начинаю рыдать так сильно и с таким сильным чувством, что меня просто сотрясает от рыданий!Друзья обступают меня, женщина меня обнимает, гладит по голове и плечам и говорит что-то утешительное. Я рыдаю и чувствую, что мои обиды, горечь, тяжесть на душе — все уходит, все становится светлым и легким. Мои друзья, успокоив меня, обняв, прощаются со мной и уходят в ночь, оставив меня под ярким фонарем, рядом с деревом и белой машиной. Я проснулась со слезами на глазах и успокоением в мыслях.Автор - Гюльнар.

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