Надо спасти

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 86 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:12 by

Так случилось, что наши пути с Таней разошлись. И вдруг она мне приснилась. Первый раз подруга пришла ко мне в коротком видении, под самое утро. Она стояла возле железнодорожного полотна и тянула ко мне руки. Сон стал повторяться. Я пыталась ее понять, но ничего не выходило, нас разделяло две платформы.— Сережка, я спать не могу, подруга снится, тревожно мне от этого, — пожаловалась мужу.— А у нее все хорошо? Может, случилось что?— Не знаю, мы потеряли связь. Я вчера пыталась найти ее в соцсетях, но увы… А живет Танюша в какой-то деревушке со смешным названием Лютиково. Точного адреса не знаю.— Послушай, деревня — не город. Главное — добраться до нее, и тебе тут же скажут, где живет Таня. Ну, это на тот случай, если реально хочешь ее найти.— Может, на выходных поеду, если ничего не помешает, надо бы ее проведать…Но ехать пришлось уже на следующий день, потому что в эту ночь, наконец, разобрала слова Татьяны в сновидении. Она так же стояла на платформе и что-то шептала, протягивая ко мне руки. Только в этот раз я смогла подойти поближе и услышать ее."Спаси Кнопку, Ларка, не дай погибнуть живой душе!".Я проснулась в холодном поту, а на руке осталось ощущение ледяной ладони, которой подруга вцепилась в меня во сне. Не раздумывая, стала собираться, разбудила мужа, дала указания насчет детей и побежала на вокзал. Спустя несколько часов стояла на знакомой по видениям платформе. Получается, мне снилось именно это место…Из окрестных домов выходили люди посмотреть, что это за тетка вышагивает по их территории.— Добрый день, — мило улыбнулась одной из бабушек. — Меня зовут Лариса. Я разыскиваю свою школьную приятельницу, Таню Волкову. Вы не подскажите, где она живет?— Танька-травница? Да вон её дом, только не застанешь подружку. Умотала она еще несколько дней назад…— Как умотала? — растерялась я.— А так, за травами поехала, сезон сборов у нее. Только обычно Таня на день-два уезжает, а тут что-то подзадержалась.— А вдруг случилось что-то? Как же быть… Не знаете, у нее был телефон?— Конечно! Она одна из немногих, кто мобильник завел, к ней многие бегали позвонить. Погоди тут, сейчас продиктую…Получив заветный номер, я тут же принялась набирать. Но в трубке механический голос упорно повторял «абонент недоступен». Написав пару сообщений, объяснив подруге, кто ее ищет, я стала думать, что делать дальше. Решила, что Таня не обидится, если самовольно зайду в ее двор. Что я тут ищу, куда могла подеваться Танюша, кто такая Кнопка? В тот момент, когда я обходила дом, в окне что-то мелькнуло. Не воры ли? Вооружившись на всякий случай палкой, я вошла в дом подруги. В этой деревне до сих пор не принято закрывать двери, и мне это было на руку. Однако не успела дойти даже до кухни, как навстречу выбежала небольшая собака. Сначала я испугалась, а потом поняла, что угрозы нет. Песик аж пищал от радости, что к нему кто-то пришел.— Бежняжка, сколько же времени ты здесь сидишь?Словно поняв, о чем говорю, собачка подбежала к двери и тихо тявкнула.— На улицу хочешь? — уточнила и выпустила животное.Псина убежала недалеко, примостилась под первым же кустиком и застыла, расставив лапки. Судя по позе, это была девочка. А если подсчитать, сколько времени занял ее моцион, то станет ясно, что ее не выгуливали очень долго. Вскоре собака подбежала ко мне.— Так, идем в дом, поищем следы твоей хозяйки, — предложила я. — Ты же ее питомица? Не самовольно ведь заселилась? А ну иди сюда, у тебя есть ошейник, может, там какая-то информация?Животное спокойно дало себя осмотреть, и — о чудо! — на ошейнике висел адресник: «Меня зовут Кнопка, если я потеряюсь, позвоните Тане!» — и уже знакомый мне номер мобильного. Получается, Татьяна в моем сне говорила об этой собаке. Хорошо, Кнопку я спасла, но где же приятельница? Я оставила подробную записку на видном месте, насыпала для Кнопочки еще корма и пошла на платформу. Там снова встретила ту же бабулю.— О, Кнопка! А я думала, Таня ее с собой взяла. Они всегда вместе путешествуют. Хм… Если поехала без собаки, то чего не попросила ее кормить? Слышь, девка, с подругой твоей что-то стряслось. Она бы любимицу одну не бросила. Ты попробуй ее поискать!…Дома я сразу обзвонила все спасательные службы — глухо. Вечером мы с мужем решали, что делать дальше. Супруг предложил заявиться в полицию и объявить Таню в розыск. Взял телефон, чтобы набрать приятеля из органов, но тут аппарат затрезвонил сам.— Добрый день, мы ищем женщину, Ларису, которая вчера звонила по этому номеру.— Это моя жена, а что?— Дело в том, что телефон принадлежит неизвестной, ее привезли со станции, она потеряла сознание, упала, ударилась головой. До сих пор не пришла в себя, документов никаких, только этот разряженный телефон. Сегодня мы его зарядили, и тут пришла смска. Ваша жена сможет приехать?— Конечно, скоро будем у вас!Возле больницы муж взял из моих рук поводок Кнопки и отправил меня на разведку. В палате, куда меня привели, было всего пару человек. А на кровати у окна лежала Таня!— Доктор, это Татьяна Волкова!В это время в коридоре раздался крик, затем лай, и в палату ворвалась Кнопка. Она верещала от радости, запрыгнула на кровать и начала облизывать Танино лицо. И подруга открыла глаза!— Кнопка… Ты тут… — Таня повернула голову, увидела меня. — Ларка, я все-таки до тебя докричалась!После этого бедняжка закрыла глаза и уснула.— Она вас звала? — удивился врач. — Но как? Ее привезли к нам без сознания.— Вы все равно не поверите, — прошептала я. — Главное, что теперь все будет хорошо. А Кнопка пока пусть поживет у меня…Автор - Лариса.

Ключевые слова: Сны деревня подруга собака история из жизни

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