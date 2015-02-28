В объятиях дьявола

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:45

Причина: Изменён раздел.

TolyaZ Просмотров: 5 Комментарии: 1 0 Сегодня, 16:45 by

Для начала небольшая вступительная часть с маленьким фрагментом автобиографии, дабы вы поняли и погрузились во всю ситуацию в дальнейшем.Позавчера мне приснился сон, собственно, который и стал причиной написания этой истории. В нём за мной гонится дьявол, я никак не могу от него убежать. Далее произошла потеря картинки и звука, пропуск некоторых эпизодов, к которым доступа в моих ячейках сознания нет, поэтому, увы, не помню я, что происходило потом... Собственно, картинка и звук появились на моменте, когда я с ним обнимаюсь, после чего он забирает моё тело, иными словами - вселяется в меня. Значит, начинает творить какие-то нечистые дела, я, естественно, в шоке, вроде бы доверял ему, а тут такое. За всем этим я следил своими глазами - от первого лица, дескать. Я наблюдал за всем, чем он занимается, но тело меня не слушалось, контролировать его я был не в состоянии. Собственно, сон заканчивается.Пошёл я днём гулять, возвращаюсь домой, открываю входные двери. В двух метрах от входной двери стоит шкаф, на нём - полочки с книгами, также стоят иконы. Книги и иконы стояли в вертикальном положении. Так вот, после того, как я открыл входную дверь и зашёл в квартиру, иконы падают, их было две. Я подошёл, посмотрел, что было причиной того, почему упали иконы. И сказать, что я был шокирован, - ничего не сказать: в вертикальном положении лежала книга "Дьявол и сеньорита Прим", и она единственная из всех, что лежала в вертикальном положении.По своей натуре я скептик, по крайней мере, стараюсь им быть. Ибо на моё сугубо индивидуальное мнение: суеверие, религия, мистика и т.д мешают жить, это создаёт некий дискомфорт для людей. Опять же, я не собираюсь с кем-то спорить или еще что-то, это лишь моё мнение. Приведу самый обычный пример для того, чтобы вам удалось понять моё виденье.Допустим, взять к примеру... суеверия. Идёшь по улице, пробежала чёрная кошка, и ты идёшь и думаешь о том, что с тобой что-то плохое произойдёт, настраиваешь себя на это. Твоё настроение пропадает, потому что ты был весь в таком хорошем настроении, а тут эта кошка пробежала - жди беды.В детстве меня мама учила верить в бога, молиться, вечно таскала меня в церковь. Соответственно, я старался верить, учил молитвы, ходил с ней в церковь. И до 15 лет со мной в жизни происходили весьма не приятные вещи, которые повлияли на мои человеческие ценности, повлияло на моё мировоззрение. И я задался вопросом в том же самом раннем возрасте: "Почему Бог допускает такое, почему мне не везёт, почему со мной происходит такое? Если Бог есть, почему он не поможет мне?" После этого я отрёкся от религиозных взглядов, перестал верить в суеверия и, в общем-то говоря, начал скептически относиться ко всему этому, ибо зачем на что-то надеяться и во что-то верить, если от этого твоя жизнь не изменится? А сейчас же уже моё скептическое мышление пошатнулось и не может найти рационального объяснения.Теперь, собственно, перейдём к сути. Мне было на момент начала всей этой истории 16-17 лет. С тех пор прошло уже 5 лет. Вся моя история - это череда снов. Были в жизни некоторые странные моменты, но их я решил не включать в историю.В общем, спал я, и мне снится сон: я разговариваю с какой-то мерзостью, я с ним подружился и начал ему доверять. Я с ним любил обниматься, далее он преобразуется в какой-то песок, поток чёрного песка, поток чёрного сгустка облака, не знаю точно. Но не суть. Я понимаю, что это демон, и он сказал, что хочет завладеть моим телом. Далее будто в меня вселяется этот демон, и я просыпаюсь.Открываю глаза, и меня одолевает чувство страха. Я не знаю почему, я не знаю, с чем это связано, но был дикий, я бы даже сказал, дичайший страх. Я не мог уснуть, я не мог двигаться, моё тело было сковано. Прошло 5 минут, меня отпустило, скованность прошла, страх прошёл, и я заснул. Я по началу не придал этому значение, свёл это всё к тому, что это страшный сон был, и всё. Но меня одолевала некая депрессия, всякие плохие мысли лезли в голову. Но это прошло спустя 2-3 дня.Далее уже прошла целая неделя с момента предыдущего сна, и мне приснился другой сон. Будто я обладаю какими-то нечеловеческими способностями, у меня горят глаза красным цветом, я сверхсильный, меня боятся. Я встречаю незнакомца, он мне рассказал, что это демонические силы. И если я приму эти силы, то они останутся со мной навсегда, он дал мне неделю на то. Я испытывал силы, мне нравилось, но постепенно меня поглощали желание делать больно. Я начал разными способами издеваться над родными, близкими, друзьями. Избивал, ломал руки. Иными словами - пытал. И мне это нравилось, я сам этого хотел. Я не знаю, почему мне снился такой сон, ведь у меня было всё хорошо: фильмы страшные не смотрел, голова не была забита какими-то мыслями угнетающими, что могли поспособствовать проявлению такого сна.Прошла еще неделя, мне приснился сон, в котором я захожу в ванну для того чтобы умыться, ополаскиваю водой лицо, поднимаю голову, смотрю в зеркало и вижу, что у меня горят глаза красным цветом. Тут-то я уже начал задаваться вопросами: "Что это за хрень вообще такая? Почему мне это снится?"Поискав ответы, пообщавшись с людьми, мне сказали, что просто я забил голову чем-то, всё из-за юношеского максимализма, в моём возрасте хочется быть особенным, но я обычный человек, не особенный - именно такое я и слышал от тех людей. Либо же насмотрелся ужастиков. В общем, подъехали такие же скептики и всё свели к тому, что я еще малой, поэтому и снится всякий бред. "Ну, да ладно", - подумал я.Прошло пару дней, мне снится идентичный сон: всё так же умываюсь, всё так же поднимаю голову, но в этот раз у меня уже чёрные-чёрные глаза были.Кхм... Так, о чём это я? А, так вот. Чёрные глаза, да.Еще пару дней проходит, снова идентичный сон, в нём уже светлые глаза были. И снова пару дней проходит, идентичный сон был, но в нём уже не было глаз. Я поднимаю голову, смотрю в зеркало, а сзади меня стоит мужчина в костюме чёрном. Даже рубашка чёрная, и галстук был чёрный. Я спрашиваю у него: "Кто ты?" А он просто стоял молча и смотрел на меня. На этом сон обрывается. Ах... Сейчас вспомнил, аж мурашки по коже пошли и стрёмно стало)После всех этих снов я уже не знал, о чём думать. Снова начинал искать в интернете, всё тот же юношеский максимализм, всё та же фантазия. Ну, я снова закрыл эту тему.Прошёл месяц, меня больше не тревожили никакие сны. Я уже и позабыл обо всей этой истории. Но... Не тут-то было... Мне приснился сон, в котором я лежу на полу, скованный, ничего не могу сказать, сделать, абсолютно беспомощный. Прибегает моя мать, спрашивает: "Что случилось? Как тебе помочь?", я пытаюсь ей сказать, что во мне сидит демон, но у меня ничего не получается. После чего сон обрывается, я вскакиваю с кровати и произношу в голос: "Демон". Я был в поту, я был в диком ужасе, мне действительно поплохело аж. Мне настолько страшно было, что я побежал к матери и к ней в кровать лёг. Хотя, на минуточку, я с 12 лет уже считал стыдным спать с мамой и был достаточно бесстрашным, что спал без света сам, и (сейчас будете в шоке. Готовы?) я спал даже с закрытой дверью. Ух... Ладно, поулыбались и хватит. Но суть не меняет, мне было настолько страшно, что побежал к матери. И мне уже было не до шуток, меня уже начинала накалять данная ситуация.Через день или два мне мама рассказывает, какой сон ей приснился. При этом самое удивительное - я ей ничего не рассказывал про все эти сны. Я после этого был настолько шокирован, что даже если взять в кучу все те эмоции, что я испытал до этого, это будет просто несравнимо. И я не утрирую, абсолютно честно.Так вот, какой же ей сон приснился? Рассказываю. Она едет в лифте, лифт останавливается, к ней заходит в лифт красивый, ухоженный, импозантный мужчина. Лифт закрывается. Она понимает, что это дьявол. Они здороваются, мама даёт ему какие-то монеты со словами: "Что с моим сыном?" Он отвечает, что всё нормально, после чего начинает её душить. Мама начинает читать "Отче Наш", он исчезает. Но произносится из ниоткуда его голос со словами: "Я еще вернусь". После этого я рассказал матери обо всей этой ситуации, она была не менее шокирована. Потом она слегка успокоилась и свела всё на то, что это просто совпадение, что Бог нас защищает, всё будет нормально и т.д.Мы пошли в церковь, помолились, поставили свечки, пообщались со священником. На душе легче стало после всего этого. Я успокоился, настроил себя на хорошую волну. Больше меня это не тревожило. Прошла неделя. Я за собой начал замечать то, что я стал более агрессивный, я стал кидаться на людей, какие-то непонятные вспышки неконтролируемого гнева были. А ведь явных причин на то не было, но гнев этот самый был. И я действительно не мог контролировать его. Я слетал с катушек на пустом месте. Все были в диком шоке меня, мать меня хотела психиатру показать. Я всегда был спокойным, адекватным - и тут на тебе, такая перемена настроения, или же темперамента: с меланхолика превратился в холерика. Буквально неделю пробыл в таком состоянии, и попустило само по себе.И снова сон снится, что в меня вселяется демон, я начинаю охотиться на друзей. Далее занавес, антракт. Продолжается история на том, что я открываю входную дверь дома, захожу в дом, меня встречает моя собака и начинает на меня рычать, я на него рыкнул в ответ. Но во время того, как я рыкнул в ответ на свою собаку, у меня такое ощущение сложилось, что я не только во сне рыкнул, но и в реальности: вибрация прошла по всему телу, я чувствовал этот рык. Потом выходит и встречает меня мать и начинает меня материть. Сон обрывается.После этого год мне ничего не снилось. Как снова приснился сон, как священники пришли ко мне в дом, а я начинаю их материть, избивать и делать всё для того, чтобы они ушли с дома, потом снова теряю фрагмент сна, по классике. Сон продолжается на том, что я понимаю, что один из священников - дьявол, у меня с мамой удалось его прогнать, и на этом сон собственно и завершается. Мне за эти 5 лет пару раз снились подобные сны, но я всё свожу на то, что это всё моё подсознание, и оно балуется с прошлым.Но вот вчерашняя ситуация слегка шокировала меня. Если отбросить моё скептическое отношение к этому. То что получается, кое-кто решил снова поразвлекаться?

Ключевые слова: Дьявол сны демоны авторская история

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