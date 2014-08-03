Приспешники дьявола

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 16:35

johnny-max-cage Просмотров: 20 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:35 by

Давеча наткнулся я на разные “чёрные молитвы” с обращениями к антихристу, какому-то тёмному ироду (или идолу?), бесам и прочим предводителям сатанинского культа. Сам не понимая, зачем я читаю всю эту хрень и кто меня остановит, я стал потихоньку кемарить, когда дошёл до чтения чёрной молитвы князю Велигору, в котором со сквернословием упоминалось о Христе и его матери, тут я задремал окончательно и впал в беспамятство.Проспав до середины ночи, я встал и, недолго бодрствуя, опять провалился в сон, чуя усталость и потребность выспаться как следует. А в голове снова всплыли разные упоминания имён дьявольских и мал-помалу у меня стала формироваться некая картинка и видение прочитанного, которое, чем глубже я засыпал, тем более приобретало фантастические очертания и дополнения, смешанные с реальностью…Далее уже всё происходило во сне. Это был очень занимательный и яркий сон, который надолго останется в памяти. Буду писать не литературным языком, а просто постараюсь передать то что довелось видеть и слышать во сне, пока ещё свежие воспоминания не улетучились…Где-то в каком-то селении (будто это было то ли русское, то украинское древнее селение, там виднелись деревянные избушки и чёрные лошади, мотающие головами) стояла чёрная ночь. Погода была зимняя, но снега почти не было, холода практически не ощущалось. Казалось, что можно бродить всю ночь напролёт и не замёрзнуть. Мысль у меня была – то что я здесь один (нет никого знакомого со мной) и что надо ждать утра, чтобы добраться как-нибудь домой на маршрутке или на чём ещё.Жители и прохожие здесь были похожи на чертей именно в том образе чёрта, который издревле зародился в воображении некого писателя или художника. Они непременно имели рога, козлиные морды или же свинячии рыла, только руки-ноги были человеческими. Ночью посреди деревни там стояла “церковь”, вернее, молитвенный дом. Дверь была открыта – заходи не хочу. Только внутри не скамьи и паперть, а какие-то кресла, в центре стол, а поодаль большое кресло или трон. За столом сидели как на скромном празднике какие-то гости – востроносые и ушастые с узкими глазами, отдалённо похожие на “человеков”. Там, в углу восседал их главный, кто-то вроде “проповедника”, но тот – был больше похож на демона. Чёрный, глаз не видно почти и что-то тихо рычал, но не как зверь, а словно старый курильщик, пытающийся тихо откашляться. Рассуждал о чём-то непойми о чём он, вставлял слова и самое интересное, что казалось мне, будто в его словах кроются “здравые” рассуждения, касающиеся идеи справедливости или чего ещё. Помню хорошо, что кто-то даже из них вспомнил Библию и сказал “око за око, зуб за зуб” и все рассмеялись при этом.В конце концов мне наскучило их общество. Со мной никто не пытался говорить, хотя я знал, что меня видят и замечают, но казалось, что они деликатно игнорят меня. В конце концов, помню у меня появилась уверенность, что несмотря на то что попал я не совсем в добропорядочную компанию, здесь ничего плохого произойти со мной не может, если я буду вести себя более-менее скромно и достойно, не вызывающе.Затем я пошёл дальше по деревне. Там жгли костёр два каких-то бродяги-чёрта и бросали в него свои вещи, одежду. Я ещё думал, зачем они это делают – и так носить нечего им, как бомжи.Вдалеке заприметил женщину – казалось, что она очень высокого роста, словно шла на ходулях мне навстречу. А когда она со мной поравнялась – действительно, оказалось, что рост у неё огромный, я ещё помню, что голова моя была на уровне её бедра, когда она проходила мимо. Лица толком не помню её, помню, что оно было “готическое” и востроносое, а на лице был у неё - перебор с косметикой.Я зашёл в магазин. Там всё как в жизни, стояли холодильники с пивом, на витринах - конфеты и прочее. Продавщица прискакала на копытах. Морда была у неё со шрамом, похоже на крысиное и она ещё улыбалась и очень резко, даже пугающе, поворачивала морду то туда, то сюда. Казалось, что вот-вот и она кинется на тебя, словно зверь. Я купил какие-то сигареты, которые назывались “Звезда” чёрную пачку какую-то и вышел. Тут на крыльце подошёл ко мне бродячий бес и обратился ко мне на Вы. Я заметил, что этот больше остальных похож на человека. Глаза у него были не жёлтые и светящиеся, а хмурые, даже чем-то опечаленные. Он держал в пакетике большие конфеты и обратился с предложением обменяться несколькими конфетами на несколько сигарет. После того как сделка состоялась, чёрт крепко пожал мне руку. Рука была у него грязная, как у шахтёра и когтистая, но рукопожатие было крепким и сердечным. Он заговорил о том о сём и присел мне на уши что называется. Спросил – откуда я пришёл к ним. Я ответил, что оттуда и оттуда. Он смотрел на меня внимательно и тут словно в печальных глазах я увидел у него, что будто дошло до него, что пришёл я к ним в селение из другого мира. Тогда он стал говорить, мол, эх, как он мне не завидует и что терпение у меня должно быть огромное. Речь наша мал-помалу зашла про стихи, как это ни странно. Я упомянул Есенина, после чего чёрт сразу начал говорить мне отрывки из стихов “Москва кабацкая”, которые знал наизусть, про гармониста с провалившимся носом и прочее. Потом вспомнили мы с ним Эдгара По и чёрт говорил, что Эдгар По умер в нищете и что сколько было таких талантливых писателей, которые еле сводили концы с концами, а какие-то твари и свиньи жируют сейчас там у вас и плодятся, а хорошие люди мучаются и умирают. Потом говорил, помнишь, в твоём городе часовню? Её, мол, эту часовню построил ещё его дед – еретик. Тот был на каторге. Прочитал отрывок из его каких-то стихов, которые заканчивались фразой – “… в Бога душу мать!” Я сказал, что, мол, хорошие, душевные стихи. “Да он был гений!” – говорил мне чёрт. Я упомянул про католическую церковь, которая находилась в моём городе недалеко от часовни, а чёрт сказал, чтобы я даже не вздумал туда заходить, иначе – затянут, потом назад не вернёшься и будешь мучатся, даже не вздумай, мол.Чёрт обменивался фразами с проходящими мимо чертовками и другими прохожими, те улыбались при виде его. Казалось, что этот бес был “душой компании” в их селении. Рассказывал ещё что-то про то, как замёрз недавно и отморозил пальцы себе, когда они где-то искали золото или что-то ещё и показывал мне свои страшные руки, жаловался чёрт на жизнь. Потом сказал, что жена у него вращается в широких кругах и связи имеет с влиятельными демонами и что он обязательно скажет ей про меня, чтобы она замолвила за меня словечко и что-то такое.А потом на прощание чёрт этот ещё раз крепко сжал мне руку и говорил, мол иди и всем расскажи, что видел и научи всех! Затем мы расстались.Там было уже светло, наступало утро. Потом сон мой стал уже неразборчивым.Было много ещё чего, я помню смутно, в основном, это моя бесконечная прогулка мимо каких-то домов без света и сараев. Но только вот эти детали удалось вспомнить более-менее правдоподобно о том селении.

Ключевые слова: Черти сатана дьявол сон авторская история

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