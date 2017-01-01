Сны управляют нами?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:28

Tiorin Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:19 by

Всем привет, я расскажу о трех своих интересных снах, 2 было давно, а 1 недавно.Сначала начну с недавнего, очень так запомнился, ухх.Самый недавний вот этот :Как всегда, я ложился спать в 22.00, но у меня в комнате есть одно окно, которое когда его откроешь - оно потом не закроется. В общем, мы его утром открыли для проветривания комнаты, а когда пошли спать и пытались закрыть - оно закрылось не совсем - какая-то часть его не закрылась. Ну, оставили так - а что делать. А тогда был сильный ветер, и не до конца закрытое окно скрипело и громыхало. Когда я заснул, из-за шума этого окна мне приснились адские ужасы, я во сне включил телевизор, но он вместо нормальных телепрограмм показал ведьм из valborgsaften.avi, позже телевизор взрывается и из него выходит "утопленница в колодце", которая превращается в сатану, а далее я просыпаюсь - самочувствие у меня, честно, не очень, голова "раскалывается", я сам не могу ничего понять. Со всей мощи я пытаюсь это окно закрыть, а оно не закрывается, далее галлюцинации пошли типа всяких рож.Думаю, всё это не из лучшего. На третий раз это получилось и я нормально выспался, но это оставило отпечаток.Второй сон, ну тут явно нечего рассказывать :У меня на то время был смартфон LG (не помню модель), я на нем смотрел кино и видосы с ютуба.Даже всю ночь просиживал перед ним.Второй сон именно о нем. Я, как всегда, разговариваю по нему во сне, и пошел в зону бесплатного вифи, но уронил во сне свой смартфон, ну так. И там он полностью превратился в лепешку.На утро я как всегда его взял в школу, но пророчество сна сбылось: когда я делал трюки на лестнице в школе, он у меня вылетел из кармана и разлетелся. Я его собрал, но когда включил - матрица была разбита "в драбадан", сенсор тоже весь в трещинах. При этом одноклассники хохотали надо мной.Наверное, не стоило его тогда никуда брать, тогда бы ничего бы не было.А третий мне очень понравился, хоть я его и не помню в деталях.Но точно помню,что я побывал в книге Кира Булычева.Он оказался незабываемым.Иногда сны бывают вещими, а иногда просто :)

Ключевые слова: Сны окно смартфон

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