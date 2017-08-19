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Сны

Прадедушка

Мой прадедушка со стороны матери, Гаврила Степанович, родился в 1900 году. Он был участником и героем обеих Мировых войн, славился храбростью и получил множество наград. Я его никогда не видела, он скончался до моего рождения в возрасте примерно 70 лет от последствий контузии, полученной во время ВОВ. Похоронен он где-то под Одессой, а я живу в Сибири.

Дома сохранилась только одна его фотография, еще дореволюционная. На ней юный и очень красивый прадедушка с модными закрученными усами, в военном мундире позирует с двумя товарищами. На витиеватой подписи значится г. Тифлис, полк такой-то.

Так вот, однажды мне приснился удивительно яркий и запоминающийся сон. Как будто я могу летать, причем так, как воздушный шарик. Все мое тело стало необычайно легким, и я взмыла к потолку и ударилась об него. Управлять своим ничего не весящим телом оказалось не так-то просто, и я некоторое время просто болталась по комнате, причем мне ужасно мешала люстра: так и путалась под ногами.

Наконец, я изловчилась: оттолкнулась от потолка, поднырнула, открыла окошко и вылетела на улицу. Тут я увидела, что наша собака тоже, раскинув лапы, взлетела в воздух и полетела следом за мной. Тотчас же я помчалась по ночному небу со скоростью ракеты. Глядя вниз, я видела, как подо мною то и дело вспыхивало зарево огней - я понимала, что это города, - и тут же гасли вдали.

Наконец, начало светать, и тут я приземлилась в одном месте. Передо мною оказался старинный забор с кирпичными столбами и железными решетками. А за забором я увидела розовый сад поразительной красоты. Я ужасно захотела попасть в тот сад, но, сколько ни ходила, нигде не могла найти ни ворот, ни калитки.

И тут я вдруг увидела, что через сад идет седой старик, опираясь на лопату. Он подошел и открыл мне калитку, которой я почему-то не заметила прежде. И вот я в саду, смотрю на старика. Особенно запомнились его внимательные серые глаза. "Не узнаешь ты меня, - сказал старик. - А я твой прадедушка! Пойдем посмотришь, где я живу". Тут я как-то сразу поняла, что это мой прадед Гаврила, и пошла за ним. А собака за мной не пошла.

Мы оказались в очень странной комнате. Посередине стояла большая, грубо сколоченная кровать, скорее даже топчан, застеленная безупречно белым одеялом. Но меня куда больше поразило во сне то, что и пол, и стены, и потолок - все было сделано из утрамбованной земли, без каких-либо балок. Окна не было, но в комнате было довольно светло.

Вместе с прадедом я села на его белую-белую постель. Он обнял меня и начал расспрашивать, что у нас дома и как мы живем, я рассказала. Затем он сказал, что мне пора уходить. Я вышла из его комнаты и оказалась в длинном коридоре типа гостиничного со множеством таких же дверей, как у прадедушки. Затем я пошла вперед и увидела, как становится все светлее и светлее, и вышла. Я тут же проснулась и увидела, что я на кровати в своей комнате, ярко освещенной утренним солнцем.

Сон запомнился мне. Я спросила у дедушки, какого цвета были глаза у его отца, и он сказал, что серые. А уже много лет спустя дальние родственники с Украины прислали нам фотографии. На них был прадедушка с прабабушкой. Я посмотрела и была поражена: это был старик из моего сна!

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:35
Вчера, 15:35 by Шарлотта КордеПросмотров: 88Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Сон прадед война смерть астрал авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:13
0
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Репутация: (29|-1)
Публикаций: 27
Комментариев: 308
Все события так или иначе связаны друг с другом.Приснился вещий сон про деда и спустя много лет, пришли письма с фото.Вот бы всегда так,сначала сон,потом событие и непременно хорошее. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
#2 написал: Элиния
Вчера, 17:23
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 134
Спасибо, приятное повествование. И сон удивительно теплый. Розовый сад удивительной красоты))) такое не забудешь. Прадед у вас замечательный был.
Зарегистрирован: 5.05.2017
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