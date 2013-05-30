"Ваше время кончилось"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:22

Причина: Стилистика автора сохранена

Tengu Просмотров: 91 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 12:22 by

Снилось матери, что идет она по темному коридору нашей квартиры. А навстречу ей движется призрак. Вернее, "призраком" его обозвал мамин брат, выслушав эту историю. Сама же мама во сне вообще не думала, кто он такой. Она была в иррациональном ужасе, хотя страшного в его облике не было ничего: просто юноша со спокойным лицом, в какой-то светлой и свободной одежде, примерно как ангелов иногда изображают. Шел он по коридору со свечой и был полупрозрачен.А на руке у него сверкали часы, единственное, что было по-настоящему осязаемым и материальным во всем его акварельном облике. Тяжелые и металлические, с несколькими циферблатами, с мигающими огоньками - футуристический гаджет, а не часы, и показывали они явно не только 24 часа человеческих суток.Странная деталь: во сне мама знала, что пришел этот светлый юноша к ней и ее родителям, а я, мирно спящая в маминой комнате, я, которой еще и годика нет, отношения к этому гостю не имею. Вернее, он не имеет отношения ко мне.Призрак подошел вплотную, поднял руку с "часами" и сказал:- Ваше время кончилось.Вот и весь сон.В общем, ничего страшного после него не случилось. Никто не заболел, не умер. Ну вот разве что СССР разваливаться начал, и эпоха, которую мои родные считали своей, ушла навсегда. Но сон этот мама запомнила. Бог его знает, что он означал.

Ключевые слова: Сон призрак часы юноша мама страх авторская история

Другие, подобные истории: