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Сны

"Ваше время кончилось"

Снилось матери, что идет она по темному коридору нашей квартиры. А навстречу ей движется призрак. Вернее, "призраком" его обозвал мамин брат, выслушав эту историю. Сама же мама во сне вообще не думала, кто он такой. Она была в иррациональном ужасе, хотя страшного в его облике не было ничего: просто юноша со спокойным лицом, в какой-то светлой и свободной одежде, примерно как ангелов иногда изображают. Шел он по коридору со свечой и был полупрозрачен.

А на руке у него сверкали часы, единственное, что было по-настоящему осязаемым и материальным во всем его акварельном облике. Тяжелые и металлические, с несколькими циферблатами, с мигающими огоньками - футуристический гаджет, а не часы, и показывали они явно не только 24 часа человеческих суток.

Странная деталь: во сне мама знала, что пришел этот светлый юноша к ней и ее родителям, а я, мирно спящая в маминой комнате, я, которой еще и годика нет, отношения к этому гостю не имею. Вернее, он не имеет отношения ко мне.

Призрак подошел вплотную, поднял руку с "часами" и сказал:
- Ваше время кончилось.

Вот и весь сон.
В общем, ничего страшного после него не случилось. Никто не заболел, не умер. Ну вот разве что СССР разваливаться начал, и эпоха, которую мои родные считали своей, ушла навсегда. Но сон этот мама запомнила. Бог его знает, что он означал.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:22
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:22 by TenguПросмотров: 91Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Сон призрак часы юноша мама страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:39
0
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Публикаций: 11
Комментариев: 1 529
Плюсанул. Ничего не скажу. Сон в руку. Развалилась страна к чертям собачим.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Зонтик
Сегодня, 14:15
0
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Публикаций: 14
Комментариев: 47
До слез cry

++++

Вещий сон оказался.
Зарегистрирован: 20.04.2017
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