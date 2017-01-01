Я верю, что это были не просто сны

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:57

TiTaN_2017 Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:57 by

Пока вы сами не пройдёте в своей жизни через что-то необъяснимое, вы никогда не прочувствуете до конца мистические темы. У меня было яркие, незабываемые ощущения, которые просто невозможно спутать с обыкновенным сном. Вы сами должны физически ощутить это. Галлюцинаций не было, я здоровый человек.1) Первый сон был в 16 лет. Умер папа в 43 года, потом мама — через год в 42 года. Папа приснился мне, мы шли с ним за руку. Он держал мою правую ладонь, мы дошли до дороги, и вдруг его начало трясти. Его тело начало как будто вибрировать, он занервничал, ему стало как бы неудобно передо мной. Он отпустил мою руку и сказал, что ему надо перейти дорогу, а я должна его подождать. И он ушёл вперёд.В этот момент я просыпаюсь и чувствую, как моя правая ладонь тёплая и вспотевшая, а левая — сухая и прохладная. Это различие — просто незабываемая вещь, конкретное удивительное физическое ощущение. Но я знаю точно, что на каком-то неизвестном нам уровне папа пришёл и навестил меня. Нашёл путь. Это было со мной один раз, сейчас мне 40. Таких снов о папе больше не было.2) Ещё один сон был за месяц до смерти бабушки. Я вижу поле жёлтых цветов, ярко так, необычайный мир и спокойствие необычное на этом поле. Это надо ощутить, просыпаясь, ты помнишь это чувство полного мира в душе, невозможно спутать с обычными ежедневными снами. Через поле, вдали на холме, стоят мои бабушки: одна уже умершая, а другая ещё живая бабушка. Стоят так смирненько, счастливые, рядышком. Красота вокруг просто незабываемая, очень ярко вокруг. А я про себя думаю во сне: «Как это они вместе могут быть, если одна умерла, а другая ещё живая?» и проснулась.На следующий день я позвонила сестре (она жила не с бабушкой, но намного ближе была, чем я) и спросила, всё ли хорошо у бабушки. Сестра сказала, что вроде всё нормально, никто из родственников не звонил с плохими новостями. Но примерно через 3 недели бабушка умерла. Не верю я в такие совпадения!Мы узнали от двоюродной сестры, что бабушка уже лежала в больнице в то время как мне снился сон. Я уверена, что мы - всё-таки нечто большее, чем просто плоть с костями.3) И ещё со мной был случай, что во время операции у меня была кома. В этом состоянии я лёгкая, здоровая, молодая и красивая взлетела по небу, передо мной был прекрасный свет и голубое небо. Я приземлилась в незнакомом месте, перед мной сидел старец с длинной седой бородой, весь в белом, место утопало в цветах и птичьем щебетании. Мне хотелось спросить у старца о многом, что меня интересовало, он ответил на все мои вопросы, и мне было очень хорошо. Потом старец сказал, что мне пора возвращаться. Я возвращалась с плохим и тяжёлым настроением. Оказывается, ожила. Но старец не пугал меня адом, не устраивал судилище и не требовал соблюдать православные каноны. Все насмешки от скептических людей о наркотиках или недостатка кислорода в мозгу смешны тем людям, которые прошли через такие переживания, через подобные случаи. И кому-то очень выгодно, чтобы мы думали, что мы кусок мяса, способный только пахать на кого-то как баран, и потом бесследно уйти в небытие. Это не так.Автор: кумкват.

Ключевые слова: Необъяснимое сны реальность

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