Весть из загробного мира

Новость отредактировал Halet - Вчера, 23:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

TiTaN_2017 Просмотров: 35 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:24 by

Сегодня я хочу рассказать не о собственном опыте, а об истории, рассказанной мне близким товарищем. Которого вполне можно было бы назвать другом, общайся мы хоть немного чаще, и имей мы побольше общих интересов. Кстати, он - дева, знак зодиака такой у него. Полностью хочу вам сказать, совпадают характеристики, просто до странного в точку. Так что мог что-то слегка преувеличить, но уж точно вряд ли соврал. Во время одной из посиделок он рассказал, что его бабушка оказывается была «ведьмой», как и пра-прабабушка – по классике жанра «дар» передавался через поколение. Правда, к моменту жизни бабушки «хвастать» даром не стоило - а потому он считался скорее проклятьем, а не чем-то хорошим. Как бы то ни было, часть способностей передались сестре моего товарища. Которая от них старательно открещивалась и ничего общего с ними иметь не хотела. Видимо, такие вот у нее сложились детские впечатления.Но перейдем, наконец, к истории. Однажды сестра заболела серьезной кожной болезнью. Что у нее конкретно понять никто не мог – называли это и аллергией, и экземой, назначали тонны лекарств (благо, тогда еще не было коммерческой медицины, и врачи на самом деле лечили, а не пытались увеличить количество визитов к ним), но ничего не помогало. Для «девушки на выданье» состояние кожи было критично и болезнь приносила жуткие страдания не только физические, но и психологические.Так продолжалось несколько месяцев, пока однажды девушке не приснился сон. Сон этот приснился ей в городке, где жила бабушка (дед к тому времени умер). Во сне девушка вышла из своего дома и пошла к дому бабушки. И тут на полпути перед ней на дороге начала возникать какая-то яма.Выглядела она весьма сюрреалистично – сразу пришла в голову мысль, что это не просто «яма», а «дыра в другой мир». Причем это явно были не «врата», а странная и не особенно красивая «дыра». Не успела девушка начать пугаться, как из «ямы» вылез ее умерший дед. Весь вид его говорил о том, что там, откуда он вылез, ему не особенно хорошо. Был он весь какой-то уставший и замученный. Вылез он и сразу заговорил:– Что, внучка, к бабушке идешь?– Да, к бабушке.– Это хорошо. Недолго ей осталось. Скоро к нам, сюда ей.Немного помолчали, потом дед пристально посмотрел на внучку.– Болеешь, смотрю?– Да, болею.– Не помогает ничего?– Нет. Несколько месяцев уже…– И не поможет. Слушай меня. Придешь сейчас к бабке, иди на огород. Там за туалетом растет дикий лук. Нарви его, мни и соком мажь. Тогда и пройдет все. По-другому все равно никак.Сказав это, он снова залез в яму, и она постепенно закрылась.Было в этой встрече во сне и хорошее, и плохое. Сок дикого лука с задка огорода правда девушке помог – через две недели все прошло. А вот бабушка буквально через две недели умерла. И судя по виду и словам деда, попала она не совсем туда, куда нам бы хотелось, чтобы попадали наши умершие близкие люди.

Ключевые слова: друг сестра друга сон реальность

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