Приходил попрощаться?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 18:20

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Geogirl Просмотров: 269 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 16:25 by

Автор моей новой истории - я, и, к сожалению, история эта произошла на самом деле.Сразу ли душа человека покидает тело и отправляется на Великий суд? Существует немало удивительных историй о том, как души недавно умерших людей приходили проститься к своим родным и близким. Кто-то верит, кто-то нет. Бесспорно, нет большого количества доказательств загробной жизни (хотя в музее переселения душ в Риме собрана целая коллекция доказательств этого феномена).Выношу на ваш суд мою историю.В университетскую пору у меня был недолгий и бурный роман с одним парнем. Любовь оказалась буйством гормонов и быстро сошла на нет. Года через два после выяснений отношений и сцен мы снова с Колей встретились. Оказалось, что чувств нет, но интересно общаться, приятно быть вместе, к тому же есть общее хобби - куклы (я делала кукол из пластика и глины, а он раскрашивал модели и заготовки игрушек, солдатики и т.д.). Так началась наша дружба, которая продлилась до недавних дней. Я знала, что всегда могу на него положиться, он стал первым, кто навестил меня в больнице, когда меня перевели из реанимации в палату, я была свидетельницей на его свадьбе, часто встречались, созванивались. Нам казалось, что нашей дружбе ничего не помешает, что мы «выдадим замуж и погуляем на свадебке» меня, что и наши потенциальные дети непременно подружатся.В прошлом году он погиб. 2016-й високосный год стал тяжелым и непростым. Погиб Колька внезапно, глупо и несправедливо. Перебегал, дурак, дорогу, попал под машину. 28 лет, семья, молодой, красивый, добрый, искренний парень. Таких, как он, очень мало: действительно жил по совести.Вечером звоню ему, нет ответа. Спустя пару часов я заволновалась, Коля – болтушка редкостная, обязательно бы мне перезвонил или отправил смс с забавным сообщением, что у него на связи Кремль или МИД, мол, «сам Путин позвонил, советуется со мной». Позвонила уже ближе к ночи его жене, Вике, а в ответ - Коля погиб, сбила машина, перебегал на красный свет.Зачем? Почему?! Не дурак ведь! Я не могла поверить, как ненормальная повторяла: «Шутишь, да? Ну, правда же...»На похоронах не оставляло чувство, что это все сон, я проснусь, позвоню Кольке, расскажу свой сон, он посмеётся, назовёт меня дурындой: "Опять свой сайт про мистику читала? Вот и снится всякая хрень! Пошли вечером посидим где-нибудь!".7 дней прошло с его смерти, мне снится сон, что мы с ним гуляем по нашим любимым улочкам возле Патриарших. И все как в жизни! Чувствую, как солнце светит, туфли жмут, предлагаю ему в кафе пойти, а он смеётся: "Вот зачем надела новые туфли на прогулку? Передо мной похвастаться?".А потом говорит: "Кроха, я пойду, пора мне, ты не скучай, все хорошо будет. А потом... потом ещё потусим с тобой! Времени будет много. Не забывай!".И ушёл один в кафе.Просыпаюсь, понимаю, что сон.Потом снился он мне ещё пару раз, весёлый, довольный, смеется, шутит.Говорила с его вдовой, Вике он тоже снился пару раз.Может, это не просто сны, а его душа прощалась?

Ключевые слова: Друг смерть сон прощание авторская история

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