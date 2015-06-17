Сон или реальность?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Cover Просмотров: 139 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:36 by

Тем утром я почувствовала, что простудилась. На работу решила не идти, проводила дочку в школу и снова завалилась спать.Только я прикрыла глаза, как сквозь сон услышала скрежет проворачивающегося в замке ключа. «Дочка что-то забыла и вернулась», - подумала я, не открывая глаз. Спать хотелось так, что не было сил ни поднять голову, ни окликнуть дочку. Через какое-то время хлопнула дверь, заскрипел закрывающийся замок. «Ну, видимо, дочка взяла забытую вещь и побежала на учёбу». Все эти хождения и хлопанье дверями окончательно разбудили меня.Я оторвала голову от подушки и пошла в ванную, подставила руки под холодную струю воды.И тут в голову мне пришла простая мысль: я закрыла входную дверь на задвижку, которая открывается только изнутри! Дочка не смогла бы открыть дверь своим ключом! Тогда что это был за скрежет? Что за звуки шагов, хлопанье дверей? Неужели все это мне послышалось?Стояло прекрасное солнечное утро, из распахнутого окна доносился детский смех, шум проезжающих машин. На негнущихся ногах я прошла в кухню, подошла к окну и чуть не задохнулась от удивления. Все те же деревья вдоль забора, те же пятиэтажки вокруг, но вон того покосившегося старого дома в глубине двора не было раньше, как не было и детской площадки возле крыльца.Я оглянулась вокруг и попыталась сосредоточиться на том, что было мне знакомо. Да нет, вроде все то же: моя привычная маленькая кухня, стеклянный стол, на нем – моя синяя чашка; весело закипает на плите чайник.Я потянулась за чашкой, чтобы налить себе чая – и замерла. Чашку эту когда-то мне подарили на работе, на ней была моя фотография и имя. Портрет на месте, а вот имя… изменилось.Родители рассказывали, что сначала хотели назвать меня редким именем Мирослава, но потом все же остановились на более привычном - Ирина. Так вот на чашке под моим портретом было написано – Мира.Я сделала несколько глубоких вдохов и попыталась рассуждать логично. Может ли происходить со мной то, что происходит сейчас?Нет, такие странные вещи происходят только во снах. Так я сплю? Но может ли быть сон таким реалистичным, могу ли я осознавать себя в этом сне настолько ясно и трезво? Кажется, в таких случаях полагается ущипнуть себя.Я удивилась странному ходу своих мыслей, неужели я могу допустить, что не в состоянии отличить сон от реальности. Тем не менее на всякий случай пребольно ущипнула себя за руку. И ничего не почувствовала! Я действительно сплю!Вот тут мне стало по-настоящему страшно, захотелось немедленно проснуться, я изо всех сил зажмурилась – но ничего не происходило.Я подошла к своей кровати, попыталась включить свет – он не загорелся. Мелькнула пугающая мысль – я стою рядом с самой собой, спящей сейчас на этой самой кровати, но не вижу своего тела, потому что нахожусь где-то в другой реальности. Что-то ухватило меня под ребра и швырнуло на кровать. В панике я отчаянно закричала – и проснулась.Этот сон произвел на меня глубокое впечатление, и я еще несколько минут лежала, не смея двинуться, а может, все это вовсе и не приснилось, может, меня неведомо каким образом забросило в другую, параллельную реальность, где все так же, как здесь, но немного по-другому? Уж больно все было реалистично и не похоже на обычный сон.Автор: Irson.

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