Suicide mouse

Легенда

Обзор.

(Лол, его ударило арматурой?)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:49

Причина: Стилистика автора сохранена

Behind_of_shesta Просмотров: 82 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:49 by

Suicide mouse (он же Suicide Mickey) появился после смерти одного сотрудника Disney (как говорит легенда).Это видео показало, как он постепенно погибал. По названию видео ясна причина смерти сотрудника.У меня информации было на тот момент мало, поэтому записал всё, что мог.Видео имеет продолжительность более 9 минут, также по обложке видно, как «Микки» (главный персонаж Disney) идёт по улице на фоне домов с грустным лицом (по мере продолжительности видео он начнёт улыбаться). Также на видео наложен эффект помех, а на фоне играет (по моему мнению) ужасная музыка. На 6-7-й минуте мы можем заметить небольшую ухмылку на лице «Микки», также он начинает ускорять свой шаг. А уже на 8-й минуте мы слышим вместо музыки душераздирающие крики, и на лице «Микки» появляется явная улыбка (также он начинает бегать быстрее), в конце что-то «Микки» ударяет по голове, и он падает.Когда заканчивается видео, играет уже нормальная музыка, и мы видим логотип тогдашнего Disney, снизу есть русский текст (я его не смог разобрать, если вы смогли, напишите в комментариях, что там написано). Вот и само видео. Я начинающий на этом сайте, если дадите мне знать, если есть ошибки в тексте (или стилистические ляпы).

Ключевые слова: Крипипаста смертельные файлы видео музыка авторская история

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