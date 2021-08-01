Anonim.ogg

Anonim.oggИстория
Как-то я искал информацию об одном файле в разных группах ВК. В одной из них наткнулся на пост, где говорилось что прослушавшие этот файл оглохнут. Я написал в личку тому человеку, и через пару дней он ответил. По его словам, этот файл и сайт были найдены через Tor. На вопрос, не в Not Evil ли он искал он ответил утвердительно. В переписке он дал ссылку на тот сайт. Снаала я не хотел слушать этот файл и стёр нчало переписки.. Тем не менее, ссылку запомнил.
На главной странице сайта было сообщение:
مجهول. ogg
الملف القاتل
لا إيقاف تشغيله
если прослушайете то оглохните
إغلاق الصفحة
لقد استمعت إلى هذا الملف نفسي
لقد استمعت إلى هذا الملف بنفسي والآن أنا أصم لا أستطيع سماع أي شيء لا يمكن لأحد استعادة سمعي
А ниже ссылка на файл.
Я скачал файл. Вечером 1 августа прослушал его на телефоне, но в конце из-за громких звуков сделал потише, а утром 2 числа в наушниках, тоже сделал потише, потому что звук немного давил на уши. Колонок у меня на момент написания статьи нет, потому через них не слушал.
Содержимое
Файл представляет из себя аудиозапись в формате ogg. Начинается с писка, давящего на уши, постепенно писк превращается в гудение. На пятой минуте начинаются то ли крики, то ли сигналы похожие на крики.
Воздействие
Согласно истории, прослушавший теряет слух. В том посте говорилось, что в течении недели, но это утверждал написавший в группе. На самом сайте не уточняется, должен ли оглохнуть прослушавший в течении недели или сразу.
Расследование
Язык, на котором написан текст Гугл Переводчик определяет как арабский. Заголовок сайта написан по русски.
Переводчик выдаёт примерно такой текст:
Анонимный. ogg
файл-убийца.
Не выключай.
если прослушайете то оглохните.
закрыть страницу.
Я сам слушал этот файл.
Я сам прослушал этот файл и теперь я глухой я ничего не слышу Никто не может восстановить мой слух.
Сам сайт состоит только из главной странице (скриншот).
В свойствах файла нет ничего интересного.
Я прослушал файл дважды. Сам файл, стоит сказать, давит на уши, потому я бы не рекомендовал слушать его тем, у кого была операция на уши или есть проблемы с ними. Но даже если с ушами всё в порядке, я рекомендовал бы сделать потише.
Примечание автора
Я спросил у того человека разрешение выложить ссылку на пост, его ВК скриншот с частью переписки, с замазанными именами и аватарками. Пока ответа не последовало, потому ссылку на тот пост оставлю не опубликованной.
Ссылка на файл: Ссылка на файл.
Автор - Imperial Guarder.
Источник.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:07
Сегодня, 00:07 by СпрашивающийПросмотров: 31Комментарии: 0
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