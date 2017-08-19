Gard00.rar Часть 3

returnto Просмотров: 11 Комментарии: 1 0 Сегодня, 15:15 by

И как только я попытался удалить файл, то компьютер перезагрузился. Должна быть заставка как на виндовс 7.Типа "Добро пожаловать". Но вместо нее была картинка пентограммы из крови, а внизу было написано 666. И когда компьютер включился, то на заставке была какая-то девушка без кистей и стоп. На ней была какая-то странная одежда. Я не знаю, как описать эту одежду. И на животе у девушки была записка. Мне было ее трудно прочитать, но я ее прочитал. Там было написано: "Mummum". Я попытался сменить заставку, но выдавалась очень странная ошибка: "mummum.exemummum.exe. donttt lloaddc". Эта картинка была не очень страшная, и поэтому я решил не пытаться ее поменять.Потом я нечаянно провёл курсором в нижний правый угол и там была невидимая папка. Без названия и иконки. Кто не знает, то невидимую папку реально можно создать. В той папке был файл Fournellle.txt. Я запустил его. И там была просто одна ссылка. Но я промотал в самый низ, и там было написано "Please nooo". Я записал эту ссылку на листочек. И этот листок еще у меня лежит. Эта ссылка, наверное, сейчас не работает, но я не проверял. Вот ссылка: www.q1ma09cosx.org. Я зашёл на сайт, там просто был красный фон, а посередине значок с этого архива! И потом началась скачака файла Meratino.jpeg. Когда файл скачался, то он автоматически открылся. На картинке было страшное лицо без глаз, а из глазниц текла кровь. Кожа свисала с этого лица. Даже немного были видны кости, так как у этого существа были дыры в лице. И как-то казалось, что это лицо двигается вправо и влево. Типичные страшные картинки. Такие часто встречаются. Я закрыл картинку, но она открылась снова. И я закрыл ее через процессы. Я зачем то посмотрел назад. Зря я это сделал. Мне показалось, что там было это лицо. И оно приближалось.Мне было очень страшно. Я захотел встать, но не мог от страха. Я оцепенел. Когда это лицо пропало, то я все еще не мог пошевелится и страх не пропал. Но когда я полностью расслабился, то включилось видео на компе, и там были очень громкие вопли. Я испугался и вздрогнул. Я упал со стула и ударился головой об пол. Мне снился сон, что я был в какой то заброшке, и там почему-то были пластиковые стены. Я походил по заброшке и начал паниковать. Я не знал, как мне выбраться. Но я вспомнил, что тут пластикоыые стены. Почему тут пластиковые стены? Это очень странно, но это же сон. Я разбежался и со всей силы врезался в стену. Стена сломалась и я начал падать. Я падал и внизу увидел камни. И когда я упал на них, то я проснулся. У меня действительно немного болело тело. Я вернулся за компьютер. Мне на телефон опять начал звонить он. Вы знаете, кто такой он. Я решил поднять трубку последний раз. Там было шипиение и в конце он начал говорить, что я умру. Но я не верил и сбросил трубку. У ноутбука погас экран. Я включил его, и мне на телефон пришло сообщение, на мой gmail, а на ноутбуке почему то открылся яндекс. Он сам открылся. Я закрыл его. Я решил открыть следующий файл в архиве.Конец 3 части

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