MOM.avi - файл с жуткой историей

[img=|та крипотня из ада томино]https://vignette.wikia.nocookie.net/world-of-darkest-truth/images/7/7b/Tominos-hell.jpg/revision/latest?cb=20160215163635[/img]

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:30

Причина: Вырезан мат.

зарегаласьтолькорадиэтогопоста Просмотров: 37 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 21:30 by

Прескриптум: Эта история реальна. Файл будет прикреплен ниже. Зарегистрировалась на этом сайте только ради этого поста, до этого о 4stor слышала, но ни разу сюда не заходила. Заранее прошу прощения, если написано будет не по формату или не по обычаям сайта, но с правилами я уже ознакомилась. Местами может присутствовать вода - я немного графоман, простите. Приятного прочтения!Где-то в начале 2019-го года я неожиданно увлеклась различными "файлами смерти", причем весьма серьезно. Конечно, мне было понятно, что никакого опасного воздействия на человека они оказать не могут, максимум - легкий испуг. Но порой не так страшен сам файл смерти, как история, стоящая за ним.Мне хватило месяца два, чтобы глянуть все известные и не очень СФ (далее - смертельные файлы), и когда пресловутая Мереана с Goddess Bunny мне поднадоели, я полезла в ВК и Яндекс, искать другие жуткие видео. Обычно именно там можно наткнуться на всякую жесть, пусть и не уровня dark web'а. И я нашла. Это были местами довольно криповые психоделы, старые записи непонятного содержания... Среди них был, на первый взгляд, типичный "файл смерти", сделанный кем-то "по фану" и на скорую руку. Мне так казалось.Файл имел непонятное длинное название, состоящее из букв кириллицы и латиницы, и цифр. Был загружен в ВК аж в 2011 году, аккаунтом с японскими или китайскими иероглифами вместо имени и фамилии. На аватарке стояла та самая страшная морда из Tomino's hell:Даже не знаю, почему я это все еще помню. На тот момент делать каких-либо скринов я даже и не думала, так что придется поверить мне на слово.Само видео длилось около трех минут, и было почти полностью в Ч/Б. Такое ощущение, что снято на старую камеру начала 2000-ых годов, или намеренно так искажено. А теперь содержание видео:На протяжении всего видео издается какой-то шум, давящий и раздражающий (хочется вырубить звук). В начале - короткая сцена, где рука человека дотрагивается до выключателя и меняет положение на OFF (происходит характерный щелчок). Дальше появляется человек в жутковатой маске то ли клоуна, то ли пришельца. Кажется, что он сидит в неестественной позе, будто сильно сутулится. Иногда видео на секунду искажается, появляется белый шум. Человек что-то шепчет, дрожащим голосом, дергается, вертит головой, пытается сказать что-то внятное, но маска не дает. Временами мелькают чьи-то волосы, интерьер комнаты. Раздается длинный гудок. Звук вращающихся лопастей. А дальше начинается самое страшное. То, что меня - человека, привыкшего к самой разной крипоте, было способно поистине напугать.Картинка резко темнеет, потом светлеет, потом опять тускнеет. И это происходит очень быстро, из-за чего у меня начали болеть и слезиться глаза. Слышен душераздирающий рев. Рев, который до чертиков напугал меня и заставил прижаться к спинке стула. Полу-человеческий, полу-животный рев отчаяния и безысходности, будто предвещающий смерть. Что за существо могло издать что-то подобное - я не знаю. Мне он запомнился очень и очень надолго. Страшнее этого звука я не слышала ничего. Дальше - опять помехи, а после можно увидеть очень бледнолицую, худощавую (даже костлявую) девочку. Ее лица я почему-то почти не помню, будто из памяти выбилось. Но помню, что она улыбалась мне, как-то не по-доброму. И что ее рот был намного ниже, гораздо ближе к подбородку, чем обычно. Ее глаза тоже заставили меня ужаснуться, а вот чему конкретно - не помню совсем. Но что-то было в них дурное и неправильное, не как у людей... И она не моргала. Ее взгляд как будто застыл, хотя тело двигалось.Она стояла на том же месте, что и человек в маске. Из-за того, что она была высокой, камера не захватывала какую-то часть ее головы, но лицо попадало в объектив. И оно не менялось, совсем. Сама она дергалась, махала руками как балерина, но не шевелила лицом и не сдвигалась с места. Казалось, что она сильно выгибает голову вперед, из-за чего та выглядит больше, а шея - практически не видна. Одета она в длинное черное платье, сливающееся с фоном, из-за которого было заметно только ее лицо вверху экрана. И тут она запела. И знаете, это был вовсе нечеловеческий голос. Она пела ужасно низким голосом, будто со дна преисподней. Это не контральто и не бас, которые считаются пределами человеческих возможностей. Ее голос был намного ниже. И я точно ощущала - человек никогда не сможет так спеть. И на обработку мало похоже. До сих пор пытаюсь понять, что это было, прокручивая в голове раз за разом этот пугающий голос. А еще - когда человек поет, он набирает воздуха в легкие и издает короткий вдох, а потом - выдох. На этом видео девочка не дышала. Совсем.На последних секундах видео сильно искажается, лицо девочки приобретает чудовищные гримасы, при виде которых сердце бьется в бешеном ритме, а спать ночью становится уже невозможно. Так как я вовсе не из слабонервных и впечатлительных, мне страшно представить, что было бы с обычным человеком, если он бы увидел это видео. От всего мной увиденного мне стало действительно не по себе, даже слегка встрепенулись волосы на голове. А не спала я после этого два дня, все время в голове вертелся образ этой худющей девочки, ее загробное пение, рев неизвестного существа...Однако, это оказалось только началом. Так как данная видеозапись меня больше чем напугала, я написала в комментариях под ним что-то вроде: "Жесть. Откуда видео?" - и уже через час мне в друзья постучался тот самый человек с Томино на аватарке, чье видео так сильно испугало меня. Без задней мысли, и даже с восторгом, я приняла предложение в друзья.Дальше состоялся диалог, который я по глупости недавно удалила, ибо не думала, что буду писать про это историю где-либо. Однако я хорошо запомнила многие детали. Так что, вот примерное содержание нашей беседы:(Ч - человек, загрузивший видео; Я - собственно, я) :Ч: Привет. Понравилось видео?Я: Привет, не представляешь, как оно меня напугало.Ч: Тебе повезло. Ты не видела оригинал.Я: О, так еще есть и полная версия? А можешь дать ссылку на нее, уж очень хочется испытать нервишки.Ч: Лучше не надо. Поверь, тебе, правда, лучше не видеть его.Я: Почему еще?Ч: Потому что я чуть не сошел с ума, посмотрев его до конца. Эта девочка еще долго являлась ко мне во снах, я не мог нормально работать. Меня тошнило от еды. И так продолжалось довольно долго.Я: Воу, все настолько серьезно. Эта девочка, конечно, пугает, но чтобы настолько. А что было в оригинале?Ч: Если максимально без подробностей, то ее заживо растерзали на куски мутанты, похожие на помесь человека и обезьяны. Дальше они съели ее. Там еще много ужасного происходило, все рассказывать не буду, зрелище не из приятных, как видишь.Я: Господи Боже. Я надеюсь, это - постановка. Уж лучше это окажется фейком, чем так.Ч: Увы, но могу точно сказать - это реальная запись. Такое сфабриковать невозможно. Поэтому я не хочу показывать этот файл полностью.Я: А на ВК зачем залил?Ч: Да просто так залил. Мне было скучно, плюс хотел увидеть реакцию людей, посмотревших это. Про Ютуб еще не знал, залил бы и туда, но сейчас немного. Наверняка уже кто-то сделал это за меня.Ч: А еще, мне один раз человек в лс написал, что знает эту девочку. Якобы она с его города, названия уже не вспомню. Как и ее имени, оно было слишком обычным, чтобы я его запомнил. Ей было 16 лет, когда она умерла. По какой причине - никто, наверное, не знает. Но если это правда, то картина проясняется. Говорили, что ее отец (а мать ее погибла, когда она была еще маленькой) воевал на Афгане, по возвращении домой тронулся умом. После начал пить, употреблять, а когда жена умерла - то совсем поехал. Перестал выходить из дома (а они жили в большом доме на краю города), перестала выходить и его дочь. В доме неделями не горел свет, частенько можно было услышать звуки бензопилы, а иногда - крики несчастной дочки .Соседи были "не при делах" и плевать хотели на то, что там происходит. Либо боялись. И никто уже не узнает, что там было на самом деле, но в один прекрасный день рев и крики поднялись настолько громко, что соседи уже не выдержали и вызвали 02. На следующий день вся улица знала о гибели дочки и отца семейства. Однако причин и обстоятельств никто не разглашал.(И тут мне стало плохо и я поспешила закончить переписку, ибо страх взял верх над любопытством)Я: Если это правда, то остается только догадываться, что там происходило... Бедная девочка. Видео становится еще страшнее после прочитанного.Ч: И да, прикол в том, что в Интернете где-то уже ходит это видео. Но без части с девочкой. Оно около минуты длится.Я: Так оно изначально твое?Ч: Нет. Но я оригинал сам его откопал где-то. На каком-то старом сайте видео-страшилок, который сейчас уже, видимо, не работает. И там было две версии видео: общедоступная (длиной минуту и без девочки), и оригинал, доступный только если написать модераторам. Я убил на это время из-за интереса и получил оригинал. Модератор попросил нигде его не заливать, да и я бы не стал - оно слишком противное и страшное. А залил я только тот жалкий кусок с девкой, ибо он еще более-менее смотрибельный.Ч: Это все, что я помню.На этом мы попрощались и больше не списывались. Ссылку на его страницу я, ясное дело, не дам, конспирация превыше всего. Будет не очень хорошо, если он узнает, что я написала об этом пост. Поэтому я дам лишь ссылку на общедоступную версию видео, которая есть на Ютуб (ибо видео с вк выдает его страницу, а перезаливать с него, к сожалению, не умею). Она самая безобидная, но тоже может кого-то напугать. Ее опубликовал человек, который собирает СФ со всего интернета, и название решил придумать свое. Никакого "MOM.avi" и в помине не было, но не важно. Если честно, до сих пор до дрожи пробирает, когда смотрю видео, уже зная историю, которая стояла за ним (пусть и не подтвержденную) и, зная чем все закончилось.В любом случае, спасибо за прочтение! Надеюсь, что это не произойдет с вами никогда в жизни, и держите ссылку на видео:

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