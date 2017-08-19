zaujedis.zip

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

SibWriter Просмотров: 29 Комментарии: 1 0 Сегодня, 00:19 by

Сегодня я как всегда сидел на работе. Работаю я в одном из филиалов одной крупной IT компании, в Московской области. На мою личную почту пришло странное сообщение. Я бы проигнорировал его, но, увидев, что в письме лежит файл, я открыл его.Больше в письме ничего не было. Был лишь zip архив -На каком языке назван данный архив - неизвестно. Весил он 1,71 МБ, и не был заблокирован паролем. Тут я начал беспокоиться, ибо это не было похоже на обычный спам. Перестраховавшись, я открыл этот архив в песочнице - безуспешно. Антивирус показывал, что там файлов нет. Но как тогда там хранятся почти 2 МБ? Я позвал своего друга.Этот друг был экспертом в так называемых "Файлах 21", которые оказывали негативное воздействие на ПК или здоровье человека. Но даже он не припоминал ничего подобного.Он попросил скинуть этот zip ему на компьютер. Но у него была Windows 7, на котором, как выяснилось, этот файл не работает. Открыв zaujedis, мы обнаружили два блокнота со странными наименованиями. Один - 3z, был текстовым документом. Другой же - был интереснее, это была аудиозапись Nave.Открыв документ, там был набор чисел - "2 1 13 1 26 10 23 1". Код, подумали мы и перешли к другому файлу - Nave.waw. Слушать его стал я, мой друг стоял рядом со мной, на всякий случай. Звук напоминает искаженный взрыв. Очень неприятный шум. Но также я стал чувствовать холод. Выключить не удалось. После окончания, я впал в своеобразный "сон". Содержание я не помню, но там точно была природа.После того как я очнулся, компьютер отказался включаться, а это был мой рабочий ПК, на котором было много важной инфы. Кое-как мы его восстановили.После этого у меня и у друга нарушился сон. А на следующий день его увезли в психиатрическую лечебницу.Примечательно то, что он просто стоял рядом, и то, что со мной было всё в порядке.С тех пор я не видел друга, и моя карьера постепенно идёт на спад.По правилам сайта, я должен выложить ссылку на этот zip, что я и сделаю. Но помните, Вы делаете всё на свой страх и риск! Я не несу ответственности за Ваше здоровье и ПК!

Ключевые слова: Странность аудиофайл архив авторская история

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