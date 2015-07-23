Старая флешка со странными файлами

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

creppyDayana Просмотров: 37 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 19:57 by

Вечер в хату, с вами Даяна. Я хочу рассказать вам о не очень смертельных, но о файлах, которые я недавно нашла.Хочу сказать, что все пруфы будут в конце истории. История абсолютно правдива и случилась со мной недавно.В общем-то, не так давно я ездила вместе с моей бабушкой на дачу. Здание это, точнее домик, очень высокого возраста, скажем так.Я не знаю, сколько этому домику лет. Но было ясно, что немало, совсем немало. Кхм, ближе к делу.Когда я ходила по дому, я заметила в самом конце дома то, что плинтус не прилегал полностью к стене. Это было странно, хотя ремонт тут был еще с прошлых хозяев. Ну, я попыталась прикрепить этот плинтус назад, но почувствовала, что что-то мешает полному прилеганию.Отодвинув плинтус, я увидела небольшую флешку. На ней ничего написано не было. Она была очень пыльная и грязная, ей явно много лет.Спросив бабушку о флешке, она сказала, что никогда не видела ее, и никогда не знала о ее существовании.Я удивилась и заинтересовалась одновременно. Наверняка флешка лежит там с прошлых хозяев. А они владели этим домом ой как давно…В общем, остальной день прошел спокойно. И именно в этот день я поехала домой, только уже ночью.На следующее утро, я решила проверить, что же все-таки на этой флешке.Вставив ее в компьютер, комп выдал ошибку. Мол, драйвера не обновлены.Я скачала утилиту, которая установила мне нужные драйвера для запуска.Немного попотев, я все-таки смогла открыть флешку.Там был один текстовый файл, а так же какое-то видео и фотография. Было жутковато это открывать, но я все-таки решилась. Мало ли.Для начала я открыла фотографию. Там была темнота. По крайней мере, я так считала до тех пор, пока не пригляделась. Приглядевшись, я смогла увидеть челюсть человека. Похоже на женскую. Помимо этого, в левом верхнем углу была дата: 6.06.1975. Это было трудновато заметить.Потом, я открыла текстовый файл. Он назывался двоичным кодом. Все двоичные коды я буду переводить и говорить вам уже готовый ответ. Итак, название было - "Заключение".Вот, что там содержалось…"Марии нужна помощь. Ей больно. Она тихо плачет по ночам. Нам отказали в помощи. Мы не знаем, что делать. Она часто плачет, но говорит мне "бабуля, не плачь". Мне так тяжело. Делаю заметки. Когда меня не станет, их будет делать дочь. Доктор Элиза, поможете нам понять, что за болезнь (???).***6.06.1970 - сегодняшняя дата. Марии не стало, как и мамы. Нам так и не помогли. На этом все. Прощайте".Когда я читала это, мне стало не по себе... Кто такая Мария, почему они так просили помощь? Кто такая "доктор Элиза", что за болезнь?..Видео вообще заставило содрогнуться… Там было тяжелое дыхание. Фон был просто черным. Похоже, дыхание принадлежало девочке… mp4 файл назывался "hlp".Вот по этим ссылочкам скрины всего, что было.Первая картинка - https://ibb.co/3kGMQpQСкрин txt. файла - https://ibb.co/WcPL72h (двоичный код был огромным, полностью не заскринишь.)Видео - https://ru.files.fm/u/ntxeysxf#/view/hlp.mp4;playВот и все на сегодня… Жутковато, да?.. Но реально ведь. Что было с этой девочкой? Теперь эта мысль не дает мне покоя.Да и что значит та дата на фото? Время его создания? Не думаю.А что вы думаете по этому поводу?Хочу сказать, что это не может быть чьим-то пранком или приколом. Никто не посещает дачу кроме меня и бабушки. А так же да, действительно - флешка была настолько старая, что я не смогла определить, какая это марка. Я просто оставила ее у себя в шкафу, дабы не потерять.Спасибо за прочтение. Жду вашего мнения в комментариях.

Ключевые слова: Флешка фото видео авторская история

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