Zombo.comДоброго здравия всем любителям страшилок!
Сегодня я хочу рассказать очень мистическую, очень короткую историю. Прежде, чем пойдет рассказ о сайте, я предоставлю кое-какую информацию из википедии - Zombo.com это веб-страница, созданная в 1999 году, после появления технологии Flash-анимации. Сайт является пародией на популярные в то время интродукции к сайтам, которые проигрывались, пока грузился остальной сайт. Zombo.com представляет собой сайт, состоящий только из одной длительной интродукции, не ведущей ни к какому контенту.
Содержание
Zombo.com представляет собой белую страницу с броским разноцветным заголовком и Flash-анимацией, состоящей из семи разноцветных моргающих кружков, создающих видимость вращения. Одновременно с анимацией проигрывается аудиозапись, приветствующая пользователя, несколько раз повторяющая название сайта и сообщающая, что «вы можете делать всё что угодно на Zombo.com. … Единственное ограничение — это вы сами
Вроде обычный сайт, да? Созданный для того, чтобы немного "потроллить" когда-то далеких пользователей Eu-нета. Но как говорил старый-добрый NIX0)N - не все так просто! Информация, о которой я буду говорить о данном сайте, была в одном очень старом форуме. Сейчас форума уже мертв, даже на WebArchiv-ах его не лицезреть.
Пользователь под ником LeginEars и какой-то аноним. Из ныне мертвого форума - все, что я смог давно нарыть:
18:00 Это просто невыносимо, как такое вообще может произойти?
18:08 Без понятия, я много раз посещал данный сайт. Ничего интересного, кроме "унылых" приветствий мужчины...
19:00 Может это как-то связано с датой, с которой я вошел на данный сайт?
20:12 [ErrorMassege]
20:16 Значит, после якобы... загрузки сайта, там показывают [ErrorMassege]
20:20 Сначала, было все нормально. Потом он стал говорить : ты лицезреешь все увиденное, но ограничение - это ты сам. После этого он показал мне нечто странное, там были все знаменитые убийства, но в другом виде. Это не то, что нам оглашали в новостях. Там были некоторые видеоматериалы, один из них я опишу : Обугленные тела, как-будто пораженные на 32 процента, они сидели и смотрели на меня у костра в лесу.
20:12 У меня сайт сам открылся... Zombo.com (Вроде от анонима)
21:03 Я ограничен, мы все ограничены. Будь аккуратен.
20:12 Чтпг за чер за спиено й"чбввфез сдвгоюреювшжюий лагывлыьааз (конец диалога).
20:12 Это ключ, друг мой.
Итог
Сайт бесполезный, но до сих пор он стоит в наших далеких интернетах. Кто-то от него испытывает тревогу, а кто-то спокойствие от его мелодии и приятного голоса. Может, там действительно было что-то экстраординарное? Возможно, но наверное мы уже никогда не узнаем.
Ах, да! Чуть не забыл, сам сайт - Ссылка.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:10 by NIX0)NПросмотров: 27Комментарии: 0
Ключевые слова: Сайт анимация диалог авторская история