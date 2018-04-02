Marianas web chat log

Marianas web chat logПо легенде, marianas web - это секретная межправительственная сеть, которая находится почти на самом дне тёмного интернета. В ней обсуждается информация особой важности, и там скрываются различные межправительственные тайны. На русском языке насчёт marianas web нет почти никакой информации, а если и есть, то она конспирологична и спутана. Исключение составляет разве что вот это видео:
Но знание об этом сегменте сети всё равно ограничивается лишь теориями, как, впрочем, и о большей части самого глубокого веба.
Сам marianas chat log представляет собой надёжно зашифрованный pdf-документ, а о его содержимом можно только догадываться. Файл не вскрыть обычными средствами, а если это и возможно, то только элитными платными программами, найти кряки на которые довольно сложно. Размер файла - 17.9кб, а на диске - 20. Неизвестно, кем и зачем файл был выложен в открытый доступ, но это не имело смысла, так как он всё равно надёжно зашифрован. Попытки его вскрыть на настоящее время ни к чему не привели.
Документ не является смертельным и не имеет воздействия как такового. Но то, что в нём находится, может оказаться очень важным, и этим, вероятно, заинтересуются исследователи засекреченных материалов и нетсталкеры. Шифрование само по себе у него не самое лучшее, но длина пароля не позволяет взломать этот файл многим программам, хотя это возможно.
Сам файл.
Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 01:31
Сегодня, 00:45 by Дохлый котПросмотров: 26Комментарии: 1
Ключевые слова: Deep web пароль секретный файл чаты чат документ реальное виртуальность смертельный файл правительство авторская история