Now-I-Know.com и видео, за которое требуют 5.000.000

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:28

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Fair_Fair Просмотров: 45 Комментарии: 0 +1 Вчера, 09:36 by

Приветствую, дорогие форсторовцы. Сколько тайн мира скрывается от наших глаз? Сколько всего неизведанного мы не исследовали? Ответить на эти вопроса практически невозможно не зная фактов, но не в этом суть.Наверное все знают про необычные сооружения — египетские пирамиды. Мы не будем вдаваться в подробности и изучать историю их строительства, и т.д и т.п, я лишь хочу сказать, что спустя много лет содержания пирамид остаётся загадкой, и очень сложно доподлинно знать, что они в себе скрывают.Возможно, такие мысли были у автора видео, которое называется: «У вас есть 30 дней, чтобы заплатить мне 5 миллионов долларов». Странное название, не так ли? Как вы уже догадались, это видео связано с пирамидами. Но это не делает его менее жутким.В кратце о том, что в видео:0:00 - 0:19 – автор показывает нам, как собирает и тестирует машину на радиоуправлении, к которой прекреплена камера0:19 - 1:35 — на протяжении минуты автор показывает, как он, по видимому добирается до Египта (точное местоположение не указано), после он заселяется в отель1:35 - 1:46 – ещё раз тестирует своё «изобретение»1:46 - 2:02 – автор садится на мотоцикл и куда-то уезжает2:02 - 2:15 – с кем то связывается по телефону, видимо опеределяет местоположение2:15 - 2:29 – добирается до того самого места2:29 - 2:52 – ищет пирамиду2:52 - 4:10 – запись с камеры автомобиля на пульте управленияЗабавно, что в конце видео мы можем очень не разборчиво видеть чей-то силуэт внутри пирамиды (хотя реально понять, что это, невозможно, в связи с ужасным качеством съемки), и после чего вылетает вот это объявление:(Т.к как я рукожоп, и файлы не сохранились, придётся прикрепить видео вместо того скриншота, который я собирался сюда вставить)Кратко о том, что написано на скриншоте:«Я не смог собрать больше информации об этом – эта видеозапись все, что у меня было. Но теперь я знаю, что там, снизу, что-то происходит, и в следующий раз я сделаю все возможное , чтобы подобраться поближе к разгадке.P.s: не спрашивайте о местоположении этой пирамиды – мне нечего терять, но я не хочу нести ответственность за вашу смерть»После этого последовала ссылка на сайт Now-I-Know.com, которого уже не существует, но по комментариям очевидцев, на этом сайте не было ничего, кроме как обратного отсчёта и надписи: «у вас есть *число* дней, *число* часов и *число* минут, чтобы заплатить мне 5.000.000 $»Пока это все, что известно об этом странном видео. Конечно же, я на 80% процентов уверен, что все это – обычная фальсификация дабы «собрать классы», но кто знает, вдруг за этим скрывается реально что-то мистическое и жуткое.....

Ключевые слова: видеофайл пирамиды сайт авторская история

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