В Цветариум и обратно

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:10

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 53 Комментарии: 0 +3 Вчера, 15:10 by

До определённого момента в моей жизни я пребывал в заблуждении, что на деревьях могут расти лишь листья, цветы да различные плоды. Но теперь я знаю, что из деревьев вырастают ещё и древесные коты.«Как так?! – спросите вы. – Почему я никогда их не встречал?!»А я вам отвечу, что вы, конечно же, их видели, вот только думали в этот момент совсем о другом! Как часто, увлечённые погоней за завтрашним днём, мы не замечаем мелочей, что открывают дверь в безвременье. Вы когда-нибудь наблюдали, как танцует солнце в кронах деревьев? А прислушивались к песне ветра в листве? Если да, тогда вы на один шаг ближе к встрече с древесным котом, чем другие. Но это только ещё полдела.В то солнечное летнее утро я шёл, одурманенный чувством любви ко всему живому, мне хотелось понюхать каждый цветок, провести рукой по каждой травинке, прислушаться к каждому звуку, что издаёт природа, разглядеть каждую, даже самую пустяковую деталь. Поэтому, когда у одного из деревьев я заметил хвост, то сразу заподозрил что-то неладное. Согласитесь, хвосты очень и очень редко растут на деревьях!Но дальше меня ждало ещё большее удивление. У этого хвоста было туловище! И лапы! И даже голова с глазами, носом, ртом, ушами и усами. Всамделишный кот! Вот только зелёный-презелёный! А ещё всё его тело, лапы и даже голова были покрыты крошечными, но пышными и пёстрыми цветками. Вместе они давали эффект, словно кто-то смешал на одной палитре северное сияние, радугу, пустынные миражи, да десяток солнечных зайчиков и световых столбов. У меня перехватило дыхание, и в этот самый момент, когда я стоял, завороженный магическими переливами цветов, кот спрыгнул с ветки и заскакал от одного дерева к другому.Я стал догонять зелёного мурлыку и только в этот момент заметил очень длинный ярко-розовый шарф, который развевался на ветру вслед убегающему древесному котофею. Когда я протянул руку, пытаясь ухватиться за шарф, меня ждало неожиданное открытие: как только я дотронулся до ярко-розовой ткани, мир вокруг сильно замедлился. Теперь следовать за древесным котом стало сущим пустяком.Тем временем усатый вёл активный диалог с деревьями. К сожалению, из-за человеческой глупости я не мог услышать их ответные реплики. Когда тебе всю жизнь талдычат, что деревья не разговаривают, сложно в короткий миг поверить в обратное.– Как вы поживаете, сударь? О как! Да, дятлы могут быть той ещё коравной болью! Посмотрим, что я могу сделать. Помажем вот этим вот тут, а вот тем – вот там. Что, сэр? Сильный ветер поломал ваши ветви! Вот дела! Сейчас мы сделаем так, чтобы раны как можно быстрее затянулись! – кот лизнул своим языком, таким же длинным и ярко-розовым, как и шарф на его шее, те места на дереве, которые пострадали от ветра. – Ну вот, до марта заживёт!Это не тайна, что коты, даже древесные, горячо любят сей месяц: время любви, время сходить с ума.– Что вытворяют собаки? Ох, ну какое же бескультурье! Но вы должны с сочувствием отнестись к этим бедным тварям, эволюция не наделила их вид мозгами, не то что нас, кошек, – он разбрызгал пыльцу с пышных цветков на его теле под деревом, чтобы отогнать дурной собачий запах. – Белки уютно расположились в вашем дупле и не платят арендную плату за такое просторное помещение? Не порядок! Пожалуй, я оставлю им послание! – кот языком на лепестке одного из многочисленных цветков на его теле вывел послание, а затем, плюнув на него и размазав слюну лапой, крепко-накрепко приклеил этот лепесток в дупле.– Ну всё, дело улажено! Спасибо, и вам всего самого замурчательного!Таким образом кот ещё долго прыгал по деревьям, помогая тем с их проблемами, словно мэр небольшого городка, навещающий своих жителей. Но вдалеке сверкнуло что-то маленькое и зелёное. Глаза кота запылали ярким огнём, и он стрелой полетел вдогонку этому предмету. Если бы я не ухватился за длинный шарф, то кота мне бы было уже не догнать, настолько быстро он мчался средь деревьев за чем-то маленьким, то и дело исчезающим из вида. Уже спустя минуту мы приблизились к убегающему предмету на достаточное расстояние, чтобы я мог его разглядеть. Оказалось, что кот погнался за крошечной древесной мышкой. В момент, когда та забежала на одно из деревьев, кот в стремительном прыжке набросился на неё. Стоило ему её схватить, как мышь обернулась чем-то другим, но моё сознание уже заволокло туманом.Очнулся я в ином мире, а сверху, шевеля длинными усами и настойчиво что-то мурча, мне в лицо смотрел древесный кот.– Ну и кто вы такой, сударь? Ах, как я мог не заметить, что привёл вас на своём хвосте в эту святая святых, наш живописный, незабвенный Цветариум!Я осмотрелся по сторонам и чуть не задохнулся от удивления! Такого великолепного пейзажа с бесконечным множеством сочных, ярких красок я в своей жизни никогда не встречал! Вокруг, насколько только хватало взгляда, простирались бескрайние сады с бесконечным множеством цветов различных форм, размеров и оттенков. Это было действительно незабываемое зрелище! Древесные коты сновали туда-сюда меж цветов. Они ухаживали за ними, как в нашем мире ухаживают за деревьями. При встрече друг с другом коты произносят:– Древесное мяу вам, сударь!– Замурчательный день, не правда ли?К моему коту подошла древесная кошка, их легко отличить по цветкам на теле – у кошек они мельче и все розовых и фиолетовых оттенков, и промурлыкала:– Подождите, сударь, не спешите отправлять его в свой мир. Быть может, он сможет нам помочь с монстром, уничтожающим наши цветы.При слове «монстр» у меня что-то в животе перевернулось и съёжилось. Нет, на такое я не подписывался!– Ой, а я только что вспомнил, что забыл дома утюг выключить! Мне очень-очень надо обратно!– Секунду, сударь, – сказал кот с шарфом и растворился в воздухе.Мы с древесной кошкой неловко переглядывались, не зная, что друг другу сказать, а когда я уже собрался открыть рот, чтобы ляпнуть какую-то глупость, кот появился и произнёс:– Я проверил, сударь, ваш утюг выключен. Что-то мне подсказывает, что он уже давно не включался. Провод-то мышь прогрызла! – В этот момент какой-то писк раздался у него из живота, кот погладил себя по нему. – Извините, не удержался. Ну и бардак же там у вас! Антисанитария! Вам бы кота завести, он вас воспитает как надо. Или хотя бы избавит от мышей и тараканов.Тут кот переменился в морде. Она перестала быть такой по-светски важной. Он переминался с лапы на лапу, не зная, как попросить меня об услуге. Это было не в его духе. Из-за гордости ему сложно давалось признавать, что есть такие вещи, с которыми он не в силах справиться.– Молю вас, сударь. Избавьте нас от этого уничтожителя цветов.Не знаю, что на меня нашло. Обычно в таких ситуациях я говорю «adios» – и незамедлительно делаю ноги. Но в этот раз я услышал, как кто-то произнёс моим голосом фразу, сулящую мне проблем на одно моё неугомонное место:– Хорошо. Я помогу вам.Мы подошли к клумбам, где росли удивительные цветы: ножка их была пушистой, словно кошачий хвост, лепестки ярко-красные и пышные, а из центра цветка торчали в разные стороны усики.– Что это за цветы? Я таких никогда не видел.– Это котиолусы. Они растут только здесь, в Цветариуме.На этих словах кот удалился, оставив меня наедине с моим страхом. В стройном ряду котиолусов была большая проплешина. Судя по следам зубов на нескольких уцелевших стеблях, кто-то съел все эти цветы. Я нервно сглотнул: кто знает, может, этот кто-то отнюдь не прочь отведать и мной. Обойдя ещё несколько раз место преступления, я ничего не обнаружил и решил засесть в засаде, чтобы поймать преступника с поличным.Ждать пришлось долго. Сгустились сумерки, но никто так и не появился. Мои глаза то и дело закрывались, и когда я уже был готов поддаться сну, рядом раздался шорох. Настороженно вглядываясь в темноту, я весь превратился в слух. Шорох раздался совсем близко, а следом за ним хруст и торопливое «хрум-хрум», означавшее лишь одно – кто-то что-то жрёт! Я бесшумно подобрался к этому вредителю и уже видел его силуэт в темноте, как хрустнувшая под ногой ветка выдала меня.Пожиратель цветов помчался прочь, а я во весь опор побежал за ним. Ну и шустрый же он оказался! Когда я уже был уверен, что догнал его, он в один прыжок оторвался от меня. Но сидя в засаде, я свил из стеблей котиолусов пушистое лассо, которое собирался накинуть на преступника. Вспомнив все фильмы про ковбоев, я сосредоточился, хотя сделать это на полном ходу было не просто, и швырнул лассо прямо в беглеца. Есть! Попал с первой попытки! Хотя справедливости ради надо признать, что уши преступника были такие огромные – промахнуться по ним было крайне сложно.Я был слегка разочарован. Пожирателем оказался самый обычный кролик, в то время как моё воображение нарисовало ужасного клыкастого и зубастого монстра.– Кроаул! – кричал злоумышленник. – Как это не крольтурно!– Успокойся, ушастик, никто тебя не тронет. Ты зачем цветочки древесных котяр жрал?– Во-первых, не ушастик, а Ушкин Анакролий Степанович. А жрал, извините мне мой крольцузский, потому что жить хотел! Однажды схватился зубами за шарф одного древесного кота, так меня сюда и занесло. Я спрятался в кустиках и не высовывался, пока ночь не наступит. А потом есть захотелось, да цветочки уж очень вкусными оказались, вот и не устоял.– Ладно, Анакролий Степанович, пойдёмте к тому древесному коту, что мне велел вас поймать, пусть он решает, что с вами делать. Может, вместе со мной домой отправит, а может, на кроличий суп пустит, кто их знает – этих древесных котов, и что у них за опилки в голове.На бедного кроля стало жалко смотреть, он опустил уши и приготовился уже идти на плаху.– Да шучу я, не бойтесь, ничего плохого с вами не случится. Домой отправят и всё.Но эти слова, кажется, не сильно его обнадёжили: он шёл, всё так же опустив голову.Древесный кот, увидев нас с кроликом, помахал нам хвостом. Он был крайне удивлён.– Так вот он какой, ужасный монстр, поедающий наши котиолусы! Я думал, что он слегка… больше и страшнее.– Вы его сильно не вините. Он, бедный, как и я, прицепился к шарфу одного из ваших собратьев и оказался здесь, в Цветариуме. К вам он подходить боялся, вот и прятался в кустах, а по ночам ел цветы, потому что был очень голодным. Отправьте его вместе со мной в наш мир, а я там о нём позабочусь.В этот момент кролик замотал головой и взмолился:– Прошу вас, позвольте мне остаться в этом чудесном месте. Я могу быть садовником и ухаживать за цветами, обещаю их больше не есть. Обойдусь травкой да сорняками.– Прекрасно, сударь, садовник нам в Цветариуме не помешает. Все древесные коты часто отправляются в тот мир, чтобы следить за деревьями, поэтому не всегда могут держать в порядке здешние сады.Кролик радостно зашевелил ушами. На том и было решено, Анакролий Степанович теперь новый садовник Цветариума. Затем древесный кот обратился ко мне:– Мур, как бы не было прискорбно это сообщать, сударь, но вам пора. Спасибо за помощь и всего вам самого замурчательного! Будем рады однажды увидеться вновь.Он потряс своим покрытым цветами телом, с которого посыпалась пыльца, а затем сделал глубокий вдох и резко выдохнул. Вся пыльца ураганом закружилась вокруг меня, и в этот миг я вновь очутился в нашем, самом обычном, мире. Хотя для меня он – самый удивительный из всех возможных миров! Ведь в нём ещё столько неизведанного! Кто знает, может однажды мне попадётся ещё какое-нибудь волшебное существо вроде древесного кота. А я уж постараюсь глядеть в оба!Автор - Иван Павло.

Ключевые слова: Коты цветы деревья монстр уничтожитель цветов другой мир

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