Стоит ли верить в Деда Мороза

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:53

зелёное яблочко Просмотров: 98 Комментарии: 0 +1 Вчера, 09:53 by

Я снова бросил взгляд на экран навигатора: маленькая желтая стрелка медленно ползла по лабиринту из шоссе, дорог и дорожек, пересекающих серой безликой сетью зеленое поле. «И где этот чертов коттеджный поселок?» - в который раз задал себе вопрос я, пытаясь разобрать мелкие буквы названий населенных пунктов на карте. До Нового года оставалось совсем немного, а я кажется зря свернул с федеральной трассы, пытаясь сократить путь до места с романтическим названием «Дубки», где уже собрались на праздник мои друзья. Веселая компания молодежи уже накрывала праздничный стол в доме Димки Савельева. И лишь я бессовестно опаздывал, плутая по заснеженному Подмосковью.Я свернул на обочину и притормозил. Надо было разобраться с маршрутом. Отцепив от магнитного держателя смартфон, я сосредоточенно водил пальцем по экрану, изучая названия попутных деревень и поселков, через которые предстояло проехать. Я снова бросил взгляд на экран навигатора: маленькая желтая стрелка медленно ползла по лабиринту из шоссе, дорог и дорожек, пересекающих серой безликой сетью зеленое поле. «И где этот чертов коттеджный поселок?» — в который раз задал себе вопрос я, пытаясь разобрать мелкие буквы названий населенных пунктов на карте. До Нового года оставалось совсем немного, а я, кажется, зря свернул с федеральной трассы, пытаясь сократить путь до места с романтическим названием «Дубки», где уже собрались на праздник мои друзья. Веселая компания молодежи уже накрывала праздничный стол в доме Димки Савельева. И лишь я бессовестно опаздывал, плутая по заснеженному Подмосковью. До заветных «Дубков» еще было километров двадцать, а стрелки на часах стремительно приближались к 23-м часам. В окна автомобиля с любопытством заглядывала непроницаемая зимняя мгла, вяло размахивая перед лобовым стеклом серебристой метельной шалью. Если ветер со снегопадом усилятся, то я рисковал опоздать к бою курантов.Решительно вывернув руль влево, я тронул своего верного железного коня и снова отправился в путь, бормоча название деревеньки, которую предстояло проехать перед «Дубками», — «Захарьино».Световое пятно от фар выхватывало из темноты скользящие по асфальту белые вихри поземки. Вдоль шоссе, по которому я ехал, высились оставленные уборочной техникой сугробы, и я чувствовал себя загнанным в снежный коридор. Вокруг не было никого и ничего, кроме зимней ночи и снега. Редкие фонари освещали бледным светом мой одинокий путь.Вдруг справа на обочине из снежного сумрака материализовались две фигуры, и я резко надавил на педаль тормоза. Уж больно внезапно и неожиданно они появились! Откуда вообще тут взялись люди? Здесь же, кроме пустынного шоссе и глухого леса, ничего нет! Переключив ручку передач на обратный ход, я медленно подъехал к застывшим на обочине белобородому деду в старомодном тулупе и валенках и его спутнице, молоденькой девушке в серебристом пуховичке и модных сапожках.Не успело боковое стекло с легким шуршанием опуститься, как девушка, откинув за спину длинную косу, заглянула в салон машины и выпалила радостно:— Привет! Подбрось нас до Захарьино, пожалуйста! Тут недалеко.Я согласно кивнул, с интересом наблюдая, как девица в пуховике, стащив с дедова плеча армейский вещмешок образца 1945 года, быстро пристроила его под заднее сиденье и юркнула мне за спину. Дед, покряхтывая и вздыхая, долго ворочался медведем в своем огромном тулупе, наполняя салон запахом зеленой хвои, точно тулуп его весь год провисел на елке в лесу.— Спасибо тебе, мил человек! — наконец провозгласил дед, с довольным видом откинувшись на спинку сиденья.— Да пожалуйста! Тем более что нам по пути, — ответил я, пожав плечами.Машина снова зашуршала шинами по промерзшему асфальту. Глядя на стелящееся впереди серое полотно шоссе, я то и дело бросал взгляды в зеркало заднего вида. Уж очень необычными оказались мои пассажиры: румяная с мороза круглая физиономия старика, окруженная пушистой белой бородой и усами, лучилась добродушной улыбкой; девушка была совсем юной, с длинной светлой косой, вносившей диссонанс в ее вполне современный облик (кто же сейчас ходит с косами?). Она серьезно посматривала на меня, и от этих взглядов каждый раз сердце мое то замирало, то сбивалось с привычного ритма. Глаза у нее были густо-синего цвета, а в самой их глубине таинственно сверкали светлые искорки, словно упавшие с неба звезды. Просто колдовские глаза! В эти глаза, как в омуты, так и тянуло нырнуть и уже не выныривать никогда.- Эй, парень, выключи печку, пожалуйста, - попросила девушка.- Да, мил человек, будь добр, выключи, - поддержал ее дед.- А вы что, Дед Мороз и Снегурочка, что боитесь растаять? – усмехнулся я, но выключил обогрев салона, хотя, на мой взгляд, в машине было совсем не жарко.- Душно мне в твоей таратайке! – заявила девица и с недовольным видом качнула необычной сережкой, хрустальной каплей, свешивающейся с мочки ее маленького ушка. – Я от духоты в обморок могу упасть. Тебе это надо?- Нет, не надо, - помотал головой я, обидевшись на слово «таратайка». «Ситроен», конечно, не «Мерседес», но и таратайкой обзывать попутную машину, согласившуюся отвезти их по назначению, было как-то несправедливо. Нет, на Снегурочку эта девица с косой не похожа. Снегурочка по закону жанра должна быть доброй и веселой, а эта какая-то ледяная колючка.А ты, я смотрю, не веришь в Деда Мороза и Снегурочку, — полуутвердительно-полувопросительно произнес дед с непривычным для моего уха оканьем.— Конечно, не верю! Я уже давно из детсадовского возраста вышел, — ответил я. — Лет до шести верил, но сильно обижался на волшебного деда, потому что каждый Новый год дежурил у ёлки, надеясь застать тот момент, когда дедушка Мороз будет класть под нее подарок для меня. Но каждый раз засыпал раньше, чем наступал этот момент, и просыпался совершенно разочарованным.Но подарок-то потом находил под ёлкой?— Находил.— Если ты не заставал Деда Мороза, это вовсе не значит, что его нет! — хмыкнула девица, бросив в зеркало заднего вида насмешливый взгляд. И я тут же почувствовал себя недоумком.— А меня в старшей группе детского сада просветил мой приятель, что подарки на самом деле под ёлочку складывают родители, а вовсе не мистический Дед.— Ну, это же понятно, что тем детям, которые не верят в Деда Мороза, подарки приносят их родители. Не оставлять же маленьких неверующих ребятишек без подарков, — уточнил старик.— Да бросьте вы! Нет никакого Деда Мороза. Это все сказки для малышей. Когда дети вырастают, то все перестают верить в эту выдумку.— А вот и нет! — заявила синеглазая пассажирка с вызовом, не желая соглашаться с моими доводами. — Просто взрослые стесняются признаваться, что верят в сказку.Этот спор начал меня заводить. Девчонка оказалась на редкость самоуверенной и ершистой.— Просто взрослым подарочки под ёлку кладут их друзья и близкие, сохраняя глупую традицию.— Ха-ха! Вот ведь Фома неверующий! Просто не все взрослые понимают, что подарки не обязательно должны быть материальными. Никто же не будет утверждать, что в их жизни не случаются неожиданные встречи, чудесные стечения обстоятельств или простое везение. Дед Мороз не дурак, чтобы взрослым коробки с игрушками дарить. Он им дарит именно то, что они хотят, чего жаждет их душа, — доказывала свою правоту юная попутчица.- Ладно, не буду с вами спорить. – Кивнул я, не желая омрачать последние предновогодние часы глупым спором. - Лучше скажите, как вы оказались в этой глуши под самый Новый год?- Это ты Подмосковье глушью называешь? – Дед удивленно приподнял седые кустистые брови. – Да тут на каждые пять километров десяток коттеджных поселков.- Сами-то из каких краев будете?- А с чего ты взял, что мы не местные? – вклинилась в наш разговор с дедом девица. И голос такой язвительный... Вот ведь заноза!- А говор у вас специфический какой-то, окающий.- Так с Вологодчины мы, с Великого Устюга. Едем с внучкой хороших людей с праздником поздравить. – При этом дедок стал окать еще больше. – Городок наш невелик, но зато красив и известен на всю страну.- Чем же он так знаменит?- Там же резиденция Деда Мороза расположена! – произнесла синеглазка таким тоном, будто из дремучей глуши был я, а не они.- Забавно: маленький город с названием Великий, где расположена резиденция несуществующего Деда Мороза! Ха-ха, такое возможно только у нас, в России.- Зря смеешься, парень, - буркнула девица и нахохлилась, как сердитый воробей. – Вот получишь сегодня неожиданный подарок, о каком и мечтать не смел, тогда подумаешь, стоит ли верить в Деда Мороза!Свет фар выхватил из темноты название деревни. На указателе уже скопился снег, образовавший над черными буквами белую пушистую шапку. Сквозь снежные вихри на темном фоне неба проступали силуэты деревенских домишек. Их окна манили теплым желтым светом, обещая новогоднее угощение и уютное домашнее тепло.- А вот и Захарьино. Приехали, господа попутчики! У какого дома остановить?- Да прямо здесь и останови, милок. Мы тут выйдем. Спасибо тебе. С наступающим, Кирилл, счастья тебе и удачи! – проговорил дед, неуклюже выбираясь из машины.- И вам не хворать!Едва пассажиры вышли, я оглянулся, чтобы проверить, не забыл ли дед свой эксклюзивный вещмешок. Мешка не было, зато на полу перед задним сиденьем в отблесках фонарного света сверкали две небольшие лужицы, будто в моей машине только что растаяли два сугроба. И тут до меня дошло, что странный пассажир назвал меня по имени. А разве я ему представлялся?.. Что-то не припомню… Я поднял глаза в заоконный сумрак, но никого на обочине дороги не увидел, будто мои попутчики растворились в снежных вихрях.До коттеджного поселка «Дубки» я добрался за полчаса до Нового года. На крыльцо своего дома выскочил первым Димка и замахал на меня руками.- Наконец-то, Кирюха! А мы уже опасались, что тебя по дороге снегом завалило и ты не приедешь.- Как это не приеду? У меня ж в багажнике ящик шампанского. Я бы скорее умер, чем лишил своих друзей шампанского на Новый год! – воскликнул я, вылезая из машины.Меня тут же окружили веселые, возбужденные парни и девчонки. Эх, хорошо встречать Новый год с друзьями, особенно если подбирается студенческая молодежь! Ящик с заветными зелеными бутылками был извлечен из багажника и бережно, кочуя из одних рук в другие, отправился в дом, на кухню. А меня обступили друзья.— Чего так долго, Кирилл?— Заплутал немного. Снег валит, не видно ни зги! Даже, кажется, навигатор растерялся.— А мы уже за тебя переживать стали, — высунулась из-за плеча Димки его подруга Маришка.— Да ладно, Марин, вы не за меня, а за шампанское переживали! — усмехнулся я.- Пошли скорее в дом, а то холодно.Прежде чем закрыть машину, я потянулся за свертком, уютно устроившимся у заднего окна. Хорошо мама упаковала свои вкуснейшие пирожки! Хоть я и сопротивлялся всеми силами, но все-таки был рад, что мама меня не послушала и напекла для нашей компании свое фирменное угощение. Какой праздник без маминых пирожков? Когда рука моя ухватила довольно тяжелый и объемный пакет, взгляд зацепился за что-то светлое и блестящее. Между спинкой и сиденьем лежала потерянная моей синеглазой попутчицей хрустальная сережка в виде капельки. Вот ведь растеряха! И как же теперь ее вернуть? Я взял находку и спрятал в карман.В доме царила праздничная круговерть. Девчонки накрывали на стол. Парни стаскивали со всех комнат стулья и табуретки. А Димка извлек на свет и поставил поближе к двери объемный ящик с петардами. Новый год мы должны были встретить под яркие всполохи фейерверков.От всей этой суеты на душе стало тепло и радостно. Бросив взгляд на заставленный всякими вкусностями стол, я сразу почувствовал, что ужасно голоден.— Ни фига себе, — искренне удивился я, — я думал, что мы обойдемся бутербродами в качестве закуски, а тут одних салатиков с десяток наберется!— Обижаешь, Кирилл, — ответила мне Наташка, однокурсница Димки и тоже чья-то подруга, — какой Новый год без оливье и селедки под шубой? У нас всё по-настоящему. Даже горячее будет.— Как я вас люблю, девчонки! — я только примерился сесть за стол поближе к оливье, но Марина взглянула на меня просительно.— Кирюш, принеси с веранды тарелку с холодцом, пожалуйста!Я отправился на веранду. В просторном, застекленном с трех сторон помещении было прохладно и тесно от выставленных из комнат лишних вещей: круглого стола, комода, этажерок, кресла-качалки, каких-то ящиков. Похоже, сюда сгрудили всё, что могло помешать нам танцевать и веселиться. На столе стояли бутылки с вином и коробки с соком, блюда и тарелки. Я отыскал большущую тарелку с холодцом, подхватил ее и, облизываясь в предвкушении пиршества, пошел обратно, по дороге щелкнув клавишей выключателя.Только погас свет, как откуда-то снизу раздалось: «Ой, только свет не выключай!» Я замер от неожиданности, но свет включил. Из-под стола тихо выбралась незнакомка, юная девушка лет 18-ти с короткой светловолосой стрижкой и густо-синими глазами. Увидев эти глаза, в самой глубине которых таинственно сверкали светлые искорки, точно упавшие с неба звезды, я онемел и прижал к груди тарелку с холодцом.- Привет, - видя мою растерянность, улыбнулась и поздоровалась незнакомка. – Я Настя, младшая сестра Марины. Она меня сегодня притащила с собой, чтобы я не скучала дома одна с родителями. А ты, Кирилл, я знаю, тебя весь вечер все ждали, даже сомневались, что ты приедешь. А ты приехал.Потеряв дар речи, я всё глядел в эти колдовские синие глаза, чувствуя, что не удержусь и нырну в их таинственную, манящую глубину, нырну и уже не вынырну никогда...- А я сережку ищу, - продолжала говорить девушка. – Такая растяпа, ужас! Даже не знаю, где я могла ее уронить?Я сунул руку в карман и молча, все глубже утопая в синей бездонной глубине, протянул на раскрытой ладони маленькую хрустальную каплю.— Эта? — сами собой произнесли мои губы.— Да... Ой, как здорово! А где ты ее нашел? — девчонка чуть не запрыгала от радости, а в глубине моего сердца стало растекаться что-то огромное и теплое.— Там, где ты ее потеряла.Мы бы так и стояли друг напротив друга с глупыми улыбками на совершенно счастливых физиономиях, если бы не гулкие удары курантов, взорвавшие тишину загородного дома.— Пошли скорее! — закричала Настя и потащила меня за руку в комнату к гостям.Мы сели за стол и успели подхватить наполненные шампанским бокалы в самый последний момент, когда грянул дружный хор голосов: «С Новым годом!!». А у меня в голове сквозь веселые возгласы, смех и хрустальный перезвон звучал голос загадочной попутчицы: «Вот получишь сегодня неожиданный подарок, о каком и мечтать не смел, тогда подумаешь, стоит ли верить в Деда Мороза!»Дарья Щедрина.

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