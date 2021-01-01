Хомяк - семимяк

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:20

Arhip Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:20 by

ХОМЯК-СЕМИМЯК(Для детей самого гадкого возраста.)В одном маленьком приморском городе Тула жила семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое умерли в детстве, осталась внучь Героиня. Однажды какая-то сука украла у нее баранки. Делать нечего, пошла она за едой. Выходит на улицу - нет еды. Выходит на вторую - нет еды. Села в лужу, заплакала. Подходит к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом: "Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе?" А та ей отвечает: "Май не чай месяц!" А бабка и говорит, поправляя бельмо на глазу: "Поведай мне беду свою, глядишь - и поведаешь." Героиня ей все рассказала, а та ей в ответ: "Вот тебе Хомяк-семимяк, мне он не нужен, а тебе и подавно." И исчезла в луже как в воду канула.Пуще прежнего плачет Героиня. А хомяк и говорит: загадай желание, оторви мяк и скажи:"Летилетивертолеткверхузадомнапередкнизупередомназадфигпрочтешьтакуюхрень". И желание исполнится. Девочка так и сделала, только желание забыла загадать. Пропал мяк, осталось шесть. Думает Героиня: "Чего бы такого зажелать? Хочу кушать", - и сжевала мяк в задумчивости. Пропал мяк. Делать нечего - оторвала третий. Хочу, говорит, мороженного. А чего - мороженного - забыла сказать! Ка-ак страху натерпелась! Пропал мяк, короче. Всего два осталось, потому что считала плохо. Оторвала предпоследний мяк. Кушать, кричит, хочу! А мяк ей и отвечает: "Ну ты дура совсем, уточни поточнее, а то пропаду". Ну, говорит Героиня, например, свинины мне и побольше!Тот час же ничего не произошло, только появилась рядом большая свинья. И говорит: "Не режь меня на холодец, а то сказочке конец". А что же мне делать с тобою, толстою свиньею? - удивляется девочка тоже в рифму. А та ей отвечает: "Я и не свинья вовсе, я принц заколдованный." И рассказал ей свою историю.Давным давно, когда время было давнее, жил был принц. Пошел он как-то искать свое счастье, но не нашел. Навстречу избушка. В избушке печь. В печи кирпичи. Вынул он кирпичи, а они не простые, а урановые. Облучился, замутировал и превратился в свинью, а превратиться обратно в прекрасного юного принца - никак не получается.Заплакала девочка в луже и говорит: "У меня осталось только одно желание!" "У меня тоже тоже! - вскричала свинья. - Давай прямо здесь, в луже?" Ой, что тут началось! Как залепила ему девочка пощечину за слова такие и отрезала ей ноги на холодец. А свинья откусил ей голову в районе шеи. Все умерли смертью лютой. Не жили долго и счастливо, нет.КОНЕЦ СКАЗОЧКИАвтор - Леонид Каганов.

Ключевые слова: Хомяк сказка девочка мак

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