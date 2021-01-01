Счастливая мышь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:55

Причина: Изменен раздел.

YaMason Просмотров: 68 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:55 by

Как-то раз, жила мышь, страдающая от дальтонизма. Она была счастлива и не понимала серость других мышей, поэтому в какой-то степени она была чужой. Как-то Мышь вышла на улицу проветрить шёрстку да полюбоваться на играющих мышат. Уселась, раскинув хвост, закинула лапку на лапку, и думает: «Было бы неплохо навернуть сырка». Вдруг её мысли перебивает мышонок.- Извините, тётя мышь, можно спросить?Мышь приоткрыла глаза, осмотрела мышонка и ответила: «Спрашивай».- Почему вы всё время улыбаетесь?- А почему же я не должна улыбаться? – удивилась мышь.- Для того чтобы улыбаться нужна причина.- Если для улыбки нужна причина, то получается для того, чтобы не улыбаться или грустить - тоже нужна причина? Если ты способен улыбаться, то почему ты должен грустить?Мышонок подумал, и сказал.- Тогда почему остальные не улыбаются? Получается, им нравится грустить?- Хороший вопрос, но мне кажется, они видят не так как я.- А как вы видите?Мышь засунула руку в карман и дала ему кусочек сыра.- Спасибо конечно, но это не ответ, это кусочек вкусного сыра.- Это не кусочек вкусного сыра, это «ЛСД», если говорить сокращённо.- А если не сокращённо.- Лучший Сыр, Домашний, это как сыр, только вкуснее.Мышонок попробовал и отправился в нирвану, перед ним мелькали огоньки, серые краски стали сочно-цветными, лиловые мышки, бегающие друг за другом, оставляли на воздухе следы из краски, каждый след переливался в цветах. Через час мышонок вернулся в обычное состояние.- УХ ТЫ! Какой необычный сыр, ЛСД вы его называете?- Да.- Где вы его берёте? Можно ещё кусочек?- Это был последний кусочек, мне он достался от бабушки, она рассказывала, как достала головку этого сыра, моля бога принести немного счастья в этот мир. Наутро она нашла головку сыра у себя на столе и разделила с другими мышами, которые были несчастны.- И как? Мышки стали счастливы? – спросил мышонок.Нет, счастье, получаемое даром, долго не длится, мышки испытали тоже что и ты, и потеря того, что они испытали, сделала их ещё несчастней.- Так что же вы видите? Почему вы постоянно улыбаетесь?- Я думаю ты знаешь, у меня дальтонизм, поэтому я вижу по-другому, я привыкла видеть всё в другом цвете, но, через какую бы призму мы не смотрели, счастливы мы не от того, что мы видим.- Я всё ещё не понимаю вас, вы запутали меня ещё больше.Мышь перекинула лапку на другую лапку, согнула хвост колечком и сказала.«Счастье это не то, что можно потрогать, это то, к чему нужно прийти».Мышонок подумал и спросил?- А как нам прийти к счастью?- Чтобы к чему-то прийти, нужно к чему-то стремиться, – с этими словами мышь встала и пошла.И тут мышонок задал последний вопрос.- В чём ваше счастье?Мышь широко улыбнулась и сказала.- Моё счастье в чужом несчастье, когда кто-то грустит, я радуюсь, потому что мне лучше, чем ему.

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