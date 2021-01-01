Счастливая мышь

Счастливая мышьКак-то раз, жила мышь, страдающая от дальтонизма. Она была счастлива и не понимала серость других мышей, поэтому в какой-то степени она была чужой. Как-то Мышь вышла на улицу проветрить шёрстку да полюбоваться на играющих мышат. Уселась, раскинув хвост, закинула лапку на лапку, и думает: «Было бы неплохо навернуть сырка». Вдруг её мысли перебивает мышонок.
- Извините, тётя мышь, можно спросить?
Мышь приоткрыла глаза, осмотрела мышонка и ответила: «Спрашивай».
- Почему вы всё время улыбаетесь?
- А почему же я не должна улыбаться? – удивилась мышь.
- Для того чтобы улыбаться нужна причина.
- Если для улыбки нужна причина, то получается для того, чтобы не улыбаться или грустить - тоже нужна причина? Если ты способен улыбаться, то почему ты должен грустить?
Мышонок подумал, и сказал.
- Тогда почему остальные не улыбаются? Получается, им нравится грустить?
- Хороший вопрос, но мне кажется, они видят не так как я.
- А как вы видите?
Мышь засунула руку в карман и дала ему кусочек сыра.
- Спасибо конечно, но это не ответ, это кусочек вкусного сыра.
- Это не кусочек вкусного сыра, это «ЛСД», если говорить сокращённо.
- А если не сокращённо.
- Лучший Сыр, Домашний, это как сыр, только вкуснее.
Мышонок попробовал и отправился в нирвану, перед ним мелькали огоньки, серые краски стали сочно-цветными, лиловые мышки, бегающие друг за другом, оставляли на воздухе следы из краски, каждый след переливался в цветах. Через час мышонок вернулся в обычное состояние.
- УХ ТЫ! Какой необычный сыр, ЛСД вы его называете?
- Да.
- Где вы его берёте? Можно ещё кусочек?
- Это был последний кусочек, мне он достался от бабушки, она рассказывала, как достала головку этого сыра, моля бога принести немного счастья в этот мир. Наутро она нашла головку сыра у себя на столе и разделила с другими мышами, которые были несчастны.
- И как? Мышки стали счастливы? – спросил мышонок.
Нет, счастье, получаемое даром, долго не длится, мышки испытали тоже что и ты, и потеря того, что они испытали, сделала их ещё несчастней.
- Так что же вы видите? Почему вы постоянно улыбаетесь?
- Я думаю ты знаешь, у меня дальтонизм, поэтому я вижу по-другому, я привыкла видеть всё в другом цвете, но, через какую бы призму мы не смотрели, счастливы мы не от того, что мы видим.
- Я всё ещё не понимаю вас, вы запутали меня ещё больше.
Мышь перекинула лапку на другую лапку, согнула хвост колечком и сказала.
«Счастье это не то, что можно потрогать, это то, к чему нужно прийти».
Мышонок подумал и спросил?
- А как нам прийти к счастью?
- Чтобы к чему-то прийти, нужно к чему-то стремиться, – с этими словами мышь встала и пошла.
И тут мышонок задал последний вопрос.
- В чём ваше счастье?
Мышь широко улыбнулась и сказала.
- Моё счастье в чужом несчастье, когда кто-то грустит, я радуюсь, потому что мне лучше, чем ему.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:55
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Вчера, 19:55 by YaMasonПросмотров: 68Комментарии: 0
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