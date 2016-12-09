Как вам? Зачёт. Плохо. Сойдёт, но требует доработки.



Мальчик и волк

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:01

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Viral Просмотров: 160 Комментарии: 11 +1 Вчера, 12:01 by

Однажды ночью тёмной,По лесу старый волк бродил.Ходил он день, ходил он дваНо не встречалась на пути еда.Холодный ветер задувалА волк все думал о едеУж силы все он растерял,Упал, и был готов он сгинутьТем же днем, в лесу том тёмном,Охотники стреляли дичь.С ними был мальчонкаНа вид лет десятиВ его глазах был некий страх,Но мальчик должен стать мужчиной,Таков был древний ритуал.Над лесом молния сверкнула,Раздался страшный громИ лес зарос туманом.Охотникам все нипочём,Но вот беда, пропал мальчонка.А волк тем временем ползётНабрав в себе последние он силыК горе, что видится в дали.В надежде переждать ненастье,И может быть, найти какой-нибудь еды.Уж ночь почти прошлаПогода бушевала.Мальчишки след простылА поиски не привели к успеху.Отец ребёнка был суров,И не давал свободу чувствам.Отдал он всем такой приказ"Идём мы в сторону дома".Тем временем, малой юнец,Добрался чудом до пещеры.Напуганный, сырой, усталый,Забился в самый край,Тихонько лёг и зарыдал.

Ключевые слова: Волк мальчик пещера авторский стих

Другие, подобные истории: