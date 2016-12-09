Мальчик и волк

Мальчик и волкОднажды ночью тёмной,
По лесу старый волк бродил.
Ходил он день, ходил он два
Но не встречалась на пути еда.
Холодный ветер задувал
А волк все думал о еде
Уж силы все он растерял,
Упал, и был готов он сгинуть
Тем же днем, в лесу том тёмном,
Охотники стреляли дичь.
С ними был мальчонка
На вид лет десяти
В его глазах был некий страх,
Но мальчик должен стать мужчиной,
Таков был древний ритуал.
Над лесом молния сверкнула,
Раздался страшный гром
И лес зарос туманом.
Охотникам все нипочём,
Но вот беда, пропал мальчонка.
А волк тем временем ползёт
Набрав в себе последние он силы
К горе, что видится в дали.
В надежде переждать ненастье,
И может быть, найти какой-нибудь еды.
Уж ночь почти прошла
Погода бушевала.
Мальчишки след простыл
А поиски не привели к успеху.
Отец ребёнка был суров,
И не давал свободу чувствам.
Отдал он всем такой приказ
"Идём мы в сторону дома".
Тем временем, малой юнец,
Добрался чудом до пещеры.
Напуганный, сырой, усталый,
Забился в самый край,
Тихонько лёг и зарыдал.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:01
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 12:01 by ViralПросмотров: 160Комментарии: 11
Ключевые слова: Волк мальчик пещера авторский стих