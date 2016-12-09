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Сказки / Стихи

Мальчик и волк

Однажды ночью тёмной,
По лесу старый волк бродил.
Ходил он день, ходил он два
Но не встречалась на пути еда.
Холодный ветер задувал
А волк все думал о еде
Уж силы все он растерял,
Упал, и был готов он сгинуть

Тем же днем, в лесу том тёмном,
Охотники стреляли дичь.
С ними был мальчонка
На вид лет десяти
В его глазах был некий страх,
Но мальчик должен стать мужчиной,
Таков был древний ритуал.

Над лесом молния сверкнула,
Раздался страшный гром
И лес зарос туманом.
Охотникам все нипочём,
Но вот беда, пропал мальчонка.

А волк тем временем ползёт
Набрав в себе последние он силы
К горе, что видится в дали.
В надежде переждать ненастье,
И может быть, найти какой-нибудь еды.

Уж ночь почти прошла
Погода бушевала.
Мальчишки след простыл
А поиски не привели к успеху.
Отец ребёнка был суров,
И не давал свободу чувствам.
Отдал он всем такой приказ
"Идём мы в сторону дома".

Тем временем, малой юнец,
Добрался чудом до пещеры.
Напуганный, сырой, усталый,
Забился в самый край,
Тихонько лёг и зарыдал.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:01
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 12:01 by ViralПросмотров: 160Комментарии: 11
+1

Ключевые слова: Волк мальчик пещера авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 12:08
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2628|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 605
Прикольно, но голосовать буду, дочитав до развязки. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Estellan
Вчера, 12:34
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2013|0)
Публикаций: 224
Комментариев: 2 680
Я-а-а-а... не понял. Это такой стиль написания или все же стихи?
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#3 написал: Arhip
Вчера, 13:09
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1675|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 591
Рэп какой-то получился
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#4 написал: Sniff
Вчера, 14:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 79
Комментариев: 1 503
Цитата: Estellan
Я-а-а-а... не понял. Это такой стиль написания или все же стихи?


Вот Вы о штилях там всяких, хореем по амфибрахию через ямб его этак.
А почему мальчик сырой, вот это важнее.
От слез, или описался?
И где рифмы? Волк сожрал, или изначально не было?
Зарегистрирован: 20.01.2019
       
#5 написал: Viral
Вчера, 14:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: Estellan
Я-а-а-а... не понял. Это такой стиль написания или все же стихи?

Стиль написания

Цитата: Sniff
Цитата: Estellan
Я-а-а-а... не понял. Это такой стиль написания или все же стихи?


Вот Вы о штилях там всяких, хореем по амфибрахию через ямб его этак.
А почему мальчик сырой, вот это важнее.
От слез, или описался?
И где рифмы? Волк сожрал, или изначально не было?

На самом деле от дождя сырой был, ведь погода бушевала
Это не стих, по этиму не все рифмуется
Зарегистрирован: 8.01.2021
#6 написал: Sniff
Вчера, 14:47
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 79
Комментариев: 1 503
Цитата: Viral
Цитата: Estellan
Я-а-а-а... не понял. Это такой стиль написания или все же стихи?

Стиль написания

Цитата: Sniff
Цитата: Estellan
Я-а-а-а... не понял. Это такой стиль написания или все же стихи?


Вот Вы о штилях там всяких, хореем по амфибрахию через ямб его этак.
А почему мальчик сырой, вот это важнее.
От слез, или описался?
И где рифмы? Волк сожрал, или изначально не было?

На самом деле от дождя сырой был, ведь погода бушевала
Это не стих, по этиму не все рифмуется

О да, это не стихи, не плюсую, но возвожу в квадрат эти слова автора!))
Зарегистрирован: 20.01.2019
       
#7 написал: Елена Лис
Вчера, 16:12
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (231|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 249
Необычная манера написания.
Рифмы нет, но вроде и не рассказ.
И в конце, волк и мальчик встретились в пещере? Волк съел ребёнка?
Сначала подумала, что отец нечаянно застрелил сына.

Не совсем понятно, чем всё закончилось.
Но, в то же время, стихотворение чем то цепляет.
За старание +, но всё же хотелось бы немного больше ясности.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#8 написал: Faceless Killer
Вчера, 17:12
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 439
Комментариев: 4 149
Там рифма есть, там рифмы нет. Там ритм есть, а там - уже нет. Стих-бродилка?

Цитата: Viral
Это не стих, по этиму не все рифмуется

belay Да что вы говорите! Это даже не стих...

Похоже, я в фильме Линча. Стихи не то, чем кажутся!
Зарегистрирован: 16.03.2011
                     
#9 написал: Митяй
Вчера, 19:32
0
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Публикаций: 107
Комментариев: 605
Цитата: Viral
Это не стих, по этиму не все рифмуется

Тогда не выкладывайте это в разделе "Стихи".
Работайте над ритмом и рифмами, а пока только минус.
Зарегистрирован: 19.06.2011
       
#10 написал: Estellan
Вчера, 21:57
0
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 224
Комментариев: 2 680
Цитата: Митяй
Цитата: Viral
Это не стих, по этиму не все рифмуется

Тогда не выкладывайте это в разделе "Стихи".
Работайте над ритмом и рифмами, а пока только минус.

Раздел стихи добавил я. Мне показалось, что это может быть стихом. Просто я не понял, где именно.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#11 написал: Митяй
Вчера, 22:13
0
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (57|0)
Публикаций: 107
Комментариев: 605
Цитата: Estellan
Раздел стихи добавил я. Мне показалось, что это может быть стихом. Просто я не понял, где именно.

Понял, тогда предъявы насчет ритма и рифмы неуместны.

Но даже если оценивать это произведение как рассказ, то ничего хорошего сказать нельзя. Слишком коротко.
Я понимаю, что хочется что-то скинуть, услышать мнение и понять, стоит писать дальше или нет. Но по этому короткому отрывку всё равно ничего нельзя сказать. Да и сам финальный вариант рассказа явно не будет таким длинным, чтобы оправдать это дробление на части, учитывая то как сжато и скупо всё описано.
Зарегистрирован: 19.06.2011
       
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