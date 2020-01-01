Как Иван-дурак на оборотня ходил

Летяга Просмотров: 53 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:31 by

В деревенской таверне стоит гнетущие молчание, люди хмуро пьют из деревянных кружек, не поднимая взгляда. Близится ночь и со стороны леса доносится протяжный вой. Проклятье Господне, оборотень вышел на охоту, и деревенские спешно запирают ставни и двери. После семьями сбиваются у очага и трясутся до утра.В таверне собрались пришлые охотники, привлечённые россказнями о чудовище и награде за его голову. Пара рыцарей угрюмо пьёт пенное из огромных кружек за столом в углу. Группа ландскнехтов, вчера бывшая вдвое больше, сидит молча у стойки. Остальной, разношёрстный люд тихо обсуждает, кто пойдёт на охоту и сколько скидываться на его похороны.Оборотень терроризирует деревню больше месяца. Сначала таскал куриц и собак, а потом разохотился и начал хватать отбившихся детей да стариков. В последнюю неделю переключился на молоденьких девушек, обнаглев настолько, что посреди ночи начинал ломиться в двери.Прибывшие охотники в первую же ночь потеряли половину людей. Стальное оружие не берёт чудище, раны затягиваются мгновенно. Посеребрённые клинки лишь замедляют и то, потому что оборотень смеётся над чудаками. Двое самых смелых обвешались чесноком, перевертыш назвал их гарниром и до самого утра громко требовал, чтобы на следующую ночь все сделали так же. А лучше искупались бы в маринаде, да выпили красного винца побольше.— И вот что с ним делать? — Сказал рыцарь. — Я его мечом, а он только смеётся! Ганс, упокой Бог его душу, моргеншетрном по темечку, а зверю хоть бы хны!Ландскнехты с аркебузами и двуручными мечами, фламбергами, закивали и переглянувшись передвинули стол к рыцарям. Вместе начали строить планы и делиться опытом, как-никак, местный барон пообещал за голову бестии приличный надел и целую кучу золота. Даже если разделить на всех, получится внушительная сумма.Спустя полчаса дружно порешили, что сегодня никуда не пойдут.Ближе к полуночи в дверь таверны заколотили, зычно крикнули:— Эй, хозяева, открывайте!Посетители схватились за оружие, приподнялись из-за столов, неуверенно переглядываясь. Голос человечий, но кто, кроме чудища будет шляться ночью? Стук повторился, засов жалостливо затрещал, с потолка посыпался мелкий мусор. Тавернщик, бледный, как поганка, подошёл к двери и спросил сдавленно:— Хто там?— Путник! Чаво не пущаешь? Темно ведь и холодно, да и я с дороги оголодал.— Так это... — Тавернщик оглянулся на посетителей, рыцарь у двери кивнул и поудобней перехватил меч. — Счас, счас, только не серчай.Дверь отворилась легко и в таверну боком протиснулся настоящий исполин. Метра два ростом, с покатыми плечами, похожими на речные валуны, широченной грудью и кулаками размером с детские головы. Одет путник в льняную рубаху с вышивным узором у ворота, волосы на лбу перехвачены красной лентой. На ногах красуются красные сапоги и плотные штаны, подвязанные шелковым поясом.Гигант с широченной улыбкой оглядел собравшихся, бережно прикрыл дверь и отвесил неуклюжий поклон.— Гой еси, добрый люд! Чаво собрались так поздно, свадьбу празднуете? Я, значится, Иван-Дурак. Только я не дурак, меня так старшие братья в шутку кликали, да вот и прилипло...***Странствовал Иван который год, то ли молодильные яблоки искал, то ли Кощея, сам он упомнить не мог. Посему старался причинять тяжкое телесное добро всему плохому, что повстречал на пути.За разговором с охотниками Иван выпил полбочонка пенного, сожрал пол-ягнёнка с кашей и крепко призадумался. Лицо стало мрачное, брови сдвинулись к переносице, а на лбу пролегла едва заметная морщинка. Гигант хлопнул по колену и поднялся, озаряя таверну широченной улыбкой. Достал из рюкзака нечто завёрнутое в бумагу и сказал:— Ну что, ребята, счас я всё порешаю.Не успели охотники возразить, как Иван выбежал на улицу и пропал в непроглядной тьме. Ландскнехты с рыцарями переглянулись, вздохнули и заказали ещё по одной, за упокой славянина.Спустя час деревню огласил истошный вой, перешедший в пронзительный визг, словно собаке телега на хвост наехала. Люди притихли, на улице послышался топот и в дверь с разбега заколотили. Да так, что засов затрещал и лопнул. Дверь распахнулась, треснула о стену и повисла на одной петле. В таверну ввалился оборотень!С круглыми глазами пробежал до середины зала хрипло вереща:— Помогите...Упал замертво, напоследок дёрнув левой задней лапой, да так и застыл с перекошенной рожей и пастью вымазанной чем-то коричневым. Спустя минуту в таверну вошёл Иван-дурак. Рубаха на нём висит лоскутами, повязка на лбу порвана, а в руках сжимает кусок шоколада со следами клыков.— О, таки помер, ну значится, не такой уж я и дурак. — Сказал Иван, оглядывая оборотня.Охотники обступили здоровяка и наперебой начали выпрашивать, как это он одолел чудище. Ведь никакое оружие не брало! Иван поскрёб затылок и ответил:— Ну дык это... У нас поп, как-то с жиру накормил собаку шоколадом, а та и померла. Вот я и подумал, а чем собака не волк? Значится теперь ясно, что лучше оружия супротив оборотней, чем шоколад нету!Автор - Лит Блог.

Ключевые слова: Оборотень охотники дурак шоколад

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