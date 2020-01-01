Как Иван-дурак на оборотня ходил

Как Иван-дурак на оборотня ходилВ деревенской таверне стоит гнетущие молчание, люди хмуро пьют из деревянных кружек, не поднимая взгляда. Близится ночь и со стороны леса доносится протяжный вой. Проклятье Господне, оборотень вышел на охоту, и деревенские спешно запирают ставни и двери. После семьями сбиваются у очага и трясутся до утра.
В таверне собрались пришлые охотники, привлечённые россказнями о чудовище и награде за его голову. Пара рыцарей угрюмо пьёт пенное из огромных кружек за столом в углу. Группа ландскнехтов, вчера бывшая вдвое больше, сидит молча у стойки. Остальной, разношёрстный люд тихо обсуждает, кто пойдёт на охоту и сколько скидываться на его похороны.
Оборотень терроризирует деревню больше месяца. Сначала таскал куриц и собак, а потом разохотился и начал хватать отбившихся детей да стариков. В последнюю неделю переключился на молоденьких девушек, обнаглев настолько, что посреди ночи начинал ломиться в двери.
Прибывшие охотники в первую же ночь потеряли половину людей. Стальное оружие не берёт чудище, раны затягиваются мгновенно. Посеребрённые клинки лишь замедляют и то, потому что оборотень смеётся над чудаками. Двое самых смелых обвешались чесноком, перевертыш назвал их гарниром и до самого утра громко требовал, чтобы на следующую ночь все сделали так же. А лучше искупались бы в маринаде, да выпили красного винца побольше.
— И вот что с ним делать? — Сказал рыцарь. — Я его мечом, а он только смеётся! Ганс, упокой Бог его душу, моргеншетрном по темечку, а зверю хоть бы хны!
Ландскнехты с аркебузами и двуручными мечами, фламбергами, закивали и переглянувшись передвинули стол к рыцарям. Вместе начали строить планы и делиться опытом, как-никак, местный барон пообещал за голову бестии приличный надел и целую кучу золота. Даже если разделить на всех, получится внушительная сумма.
Спустя полчаса дружно порешили, что сегодня никуда не пойдут.
Ближе к полуночи в дверь таверны заколотили, зычно крикнули:
— Эй, хозяева, открывайте!
Посетители схватились за оружие, приподнялись из-за столов, неуверенно переглядываясь. Голос человечий, но кто, кроме чудища будет шляться ночью? Стук повторился, засов жалостливо затрещал, с потолка посыпался мелкий мусор. Тавернщик, бледный, как поганка, подошёл к двери и спросил сдавленно:
— Хто там?
— Путник! Чаво не пущаешь? Темно ведь и холодно, да и я с дороги оголодал.
— Так это... — Тавернщик оглянулся на посетителей, рыцарь у двери кивнул и поудобней перехватил меч. — Счас, счас, только не серчай.
Дверь отворилась легко и в таверну боком протиснулся настоящий исполин. Метра два ростом, с покатыми плечами, похожими на речные валуны, широченной грудью и кулаками размером с детские головы. Одет путник в льняную рубаху с вышивным узором у ворота, волосы на лбу перехвачены красной лентой. На ногах красуются красные сапоги и плотные штаны, подвязанные шелковым поясом.
Гигант с широченной улыбкой оглядел собравшихся, бережно прикрыл дверь и отвесил неуклюжий поклон.
— Гой еси, добрый люд! Чаво собрались так поздно, свадьбу празднуете? Я, значится, Иван-Дурак. Только я не дурак, меня так старшие братья в шутку кликали, да вот и прилипло...
***
Странствовал Иван который год, то ли молодильные яблоки искал, то ли Кощея, сам он упомнить не мог. Посему старался причинять тяжкое телесное добро всему плохому, что повстречал на пути.
За разговором с охотниками Иван выпил полбочонка пенного, сожрал пол-ягнёнка с кашей и крепко призадумался. Лицо стало мрачное, брови сдвинулись к переносице, а на лбу пролегла едва заметная морщинка. Гигант хлопнул по колену и поднялся, озаряя таверну широченной улыбкой. Достал из рюкзака нечто завёрнутое в бумагу и сказал:
— Ну что, ребята, счас я всё порешаю.
Не успели охотники возразить, как Иван выбежал на улицу и пропал в непроглядной тьме. Ландскнехты с рыцарями переглянулись, вздохнули и заказали ещё по одной, за упокой славянина.
Спустя час деревню огласил истошный вой, перешедший в пронзительный визг, словно собаке телега на хвост наехала. Люди притихли, на улице послышался топот и в дверь с разбега заколотили. Да так, что засов затрещал и лопнул. Дверь распахнулась, треснула о стену и повисла на одной петле. В таверну ввалился оборотень!
С круглыми глазами пробежал до середины зала хрипло вереща:
— Помогите...
Упал замертво, напоследок дёрнув левой задней лапой, да так и застыл с перекошенной рожей и пастью вымазанной чем-то коричневым. Спустя минуту в таверну вошёл Иван-дурак. Рубаха на нём висит лоскутами, повязка на лбу порвана, а в руках сжимает кусок шоколада со следами клыков.
— О, таки помер, ну значится, не такой уж я и дурак. — Сказал Иван, оглядывая оборотня.
Охотники обступили здоровяка и наперебой начали выпрашивать, как это он одолел чудище. Ведь никакое оружие не брало! Иван поскрёб затылок и ответил:
— Ну дык это... У нас поп, как-то с жиру накормил собаку шоколадом, а та и померла. Вот я и подумал, а чем собака не волк? Значится теперь ясно, что лучше оружия супротив оборотней, чем шоколад нету!
Автор - Лит Блог.
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Сегодня, 18:31 by ЛетягаПросмотров: 53Комментарии: 0
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