Рурухи-керепо

Однажды пять девушек вышли из каинги [деревни] и пошли гулять в лес. Они были молодые и веселые, ничего удивительного, что им захотелось подшутить над старухой, которую они случайно встретили.



— Ой, смотрите, — закричала одна из девушек. – Рурухи! Старуха!



— Что вы, что вы! – заволновалась старуха. – Вы не должны меня так называть. Зовите меня куиа – бабушка.



Девушки с веселым смехом заплясали вокруг нее:



— Хорошо, куиа, хорошо!



— Хотя для вас я не куиа, зовите меня лучше матуа кеке – тетушка.



Одна из девушек состроила гримасу и сказала:



— Здравствуй, дорогая матуа кеке.



— Вот и прекрасно, — обрадовалась старуха. – Знаете, мои дорогие, давайте влезем на это дерево, вы увидите такое, что вам и не снилось.



Рурухи-керепо полезла первая, девушки не отставали от нее и скоро оказались высоко на дереве.



— Рассаживайтесь, племянницы. Какие вы приятные девушки! Такие приятные, что я с удовольствием вами закушу. Каждая из вас мне как раз на зубок, ох, прямо слюнки текут!



Старуха выбросила вперед руки, и девушки с испугом увидели, что они мускулистые и волосатые да еще с длинными когтями. Старуха тряхнула одну из веток, и перепуганная девушка, которая на ней сидела, полетела вниз. Рурухи подхватила ее, разинула рот, похожий на пасть чудища танифы, откусила несчастной голову и швырнула на землю, а тело проглотила целиком. Остальные девушки закричали от ужаса и попытались слезть с дерева, но Рурухи-керепо хватала их одну за другой, каждой отрывала голову и каждую проглатывала целиком.



Через некоторое время в каинге заметили отсутствие девушек, и отряд воинов отправился на поиски пропавших. Чтобы не попасть случайно в руки врагов, воины взяли с собой оружие. Им было нетрудно повторить путь девушек, потому что подруги шли все вместе и следы босых ног отчетливо виднелись на тропинке. Внезапно предводитель отряда остановился, на его лице застыл такой ужас, что остальные не решались даже взглянуть в ту сторону, куда смотрел он. Там на земле лежали головы пяти девушек.



Но ужас вскоре сменился гневом, и воины рассыпались по лесу в поисках злодея, совершившего это страшное убийство. Вскоре один из них увидел старуху. Обыкновенную старуху, как ему показалось. Воин хотел спросить, не встречала ли она мужчин из враждебного племени. Он пошел ей навстречу. Но как только воин к ней приблизился, старуха выбросила вперед узловатые руки и схватила его. Он не успел даже взяться за оружие, как старуха откусила ему голову и бросила ее на землю, а тело проглотила.



Несколько воинов видели, что случилось. Они бросились к старухе и окружили ее со всех сторон. Рурухи-керепо сбросила одежду, и воины поняли, что оружие, которым они обычно наносили удары, не причинит ей ни малейшего вреда, потому что кости проглоченных мужчин и женщин торчали из ее тела, как иглы.



Тогда воины пустили в ход копья, и Рурухи-керепо пришел конец.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:26

Причина: Исправлена ошибка.

Почетный святой Просмотров: 116 Комментарии: 0 +2 6-10-2020, 17:42 by

Источник: Сказки и легенды маори, М., 1981

Ключевые слова: Маори старуха людоедство легенда

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