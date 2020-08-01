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Шкурки

Шкурки


- Немедленно откройте! - раздалось за дверью, - мы знаем, что вы там!

- Там, - подтвердила Яга, неохотно открывая дверь, - чего надоть? Кто такие?

- Недельщик я, - толстый краснощёкий человек оттолкнул Бабу-Ягу и прошёл в избу. За ним семенил маленький лысый человечек в очках и с кипой бумаг.

Недельщик осмотрел избу и повернулся к Яге.

- Почто налоги не платишь, старая?

- А за что мне их платить? - удивилась она.

- Закон такой, - ответил Недельщик, прохаживаясь, - грибы и ягоды в лесу собираешь?

- Собираю, - кивнула Яга.

- А лес чей? Государственный. Сбором грибов ты наносишь лесу невосполнимый урон, который…

- Как это невосполнимый? - перебила Яга, - грибы-то обратно вырастут.

Недельщик хмуро посмотрел на лысого человечка и тот протянул ему бумагу.

- Действительно, - протянул он, пробежав взглядом по листу. - А это вот что у тебя? Печка? Дровами топишь, верно?

- Нет, - ответила Яга, - волшебная она. Сама по себе горит.

- Дым идёт?

- Идёт.

- Ну вот! - радостно воскликнул Недельщик, - дым наносит урон окружающей среде. На решение этой проблемы нужно золото. Плати налог за использование спецустройства без Государственного разрешения.

- Не буду, - фыркнула Яга, - поколдую и не будет дыма. За что платить?

Недельщик повернулся к лысому, тот пожал плечами.

- Ладно, старая. А вот изба твоя. Налог за неё платишь?

- За что? - изумилась Яга, - я ж её сама наколдовала!

- За обслуживание, конечно, - снисходительно улыбнулся Недельщик, - крыша не течёт? Не течёт. Грызуны есть? Нет. А чья это заслуга? Государственная. Ибо Государство о тебе заботится и не забывает. А ты налоги не платишь! Стыдно!

Баба-Яга захохотала.

- Насмешили, - проговорила она, вытирая слезу, - крыша не течёт, потому что мне её Леший каждый год перестилает. А грызунов Кот истребляет.

Недельщик снова повернулся к лысому и тот с улыбкой выдал несколько бумаг.

- Значит, говоришь, Леший незаконной трудовой деятельностью занимается? А налоги не платит. Разберёмся.

Яга выругалась.

- А что же насчёт коммунальных платежей, старая? - продолжил Недельщик, - ни разу не оплачивала ни за свет, ни за воду.

- Вода в ручье течёт, - возмутилась Яга, - а ручей тут без Государственного участия образовался!

- Мы это проверим.

- Да и свет, знаешь ли, тоже не Государственная заслуга! Солнце задолго до вас всех светить начало!

- Глупости какие, - засмеялся Недельщик, - раз не хочешь платить, ограничим доступ. Не будет тебе Солнце светить больше.

Он просмотрел бумаги и протянул одну из них Яге.

- Это за всё остальное. Плати, или мы имущество опишем в счёт Государства.

Недельщик подошёл к Коту, спящему в кресле и поднял его за шкирку.

- Вот это что? Кот? Вот его и опишем. Тем более, что у него нет разрешения на истребление грызунов.

- Сволота! - закричал Баюн. - Пусти!

- И нужно выяснить, - продолжал Недельщик, - куда он шкурки девает? Почему не сдаёт Государству?

Только он договорил, как превратился в мышь, а лысый человечек в крысу.

- Надоел, - Яга отряхнула ладони, - Баюн. Баюн! Как поймаешь, целиком не жри. Шкурки оставь. Я их Государству сдам.


Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 48Комментарии: 0
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Ключевые слова: Баба-Яга налоги лес дом крыша Леший ручей шкурки кот

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