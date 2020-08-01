Шкурки
- Немедленно откройте! - раздалось за дверью, - мы знаем, что вы там!
- Там, - подтвердила Яга, неохотно открывая дверь, - чего надоть? Кто такие?
- Недельщик я, - толстый краснощёкий человек оттолкнул Бабу-Ягу и прошёл в избу. За ним семенил маленький лысый человечек в очках и с кипой бумаг.
Недельщик осмотрел избу и повернулся к Яге.
- Почто налоги не платишь, старая?
- А за что мне их платить? - удивилась она.
- Закон такой, - ответил Недельщик, прохаживаясь, - грибы и ягоды в лесу собираешь?
- Собираю, - кивнула Яга.
- А лес чей? Государственный. Сбором грибов ты наносишь лесу невосполнимый урон, который…
- Как это невосполнимый? - перебила Яга, - грибы-то обратно вырастут.
Недельщик хмуро посмотрел на лысого человечка и тот протянул ему бумагу.
- Действительно, - протянул он, пробежав взглядом по листу. - А это вот что у тебя? Печка? Дровами топишь, верно?
- Нет, - ответила Яга, - волшебная она. Сама по себе горит.
- Дым идёт?
- Идёт.
- Ну вот! - радостно воскликнул Недельщик, - дым наносит урон окружающей среде. На решение этой проблемы нужно золото. Плати налог за использование спецустройства без Государственного разрешения.
- Не буду, - фыркнула Яга, - поколдую и не будет дыма. За что платить?
Недельщик повернулся к лысому, тот пожал плечами.
- Ладно, старая. А вот изба твоя. Налог за неё платишь?
- За что? - изумилась Яга, - я ж её сама наколдовала!
- За обслуживание, конечно, - снисходительно улыбнулся Недельщик, - крыша не течёт? Не течёт. Грызуны есть? Нет. А чья это заслуга? Государственная. Ибо Государство о тебе заботится и не забывает. А ты налоги не платишь! Стыдно!
Баба-Яга захохотала.
- Насмешили, - проговорила она, вытирая слезу, - крыша не течёт, потому что мне её Леший каждый год перестилает. А грызунов Кот истребляет.
Недельщик снова повернулся к лысому и тот с улыбкой выдал несколько бумаг.
- Значит, говоришь, Леший незаконной трудовой деятельностью занимается? А налоги не платит. Разберёмся.
Яга выругалась.
- А что же насчёт коммунальных платежей, старая? - продолжил Недельщик, - ни разу не оплачивала ни за свет, ни за воду.
- Вода в ручье течёт, - возмутилась Яга, - а ручей тут без Государственного участия образовался!
- Мы это проверим.
- Да и свет, знаешь ли, тоже не Государственная заслуга! Солнце задолго до вас всех светить начало!
- Глупости какие, - засмеялся Недельщик, - раз не хочешь платить, ограничим доступ. Не будет тебе Солнце светить больше.
Он просмотрел бумаги и протянул одну из них Яге.
- Это за всё остальное. Плати, или мы имущество опишем в счёт Государства.
Недельщик подошёл к Коту, спящему в кресле и поднял его за шкирку.
- Вот это что? Кот? Вот его и опишем. Тем более, что у него нет разрешения на истребление грызунов.
- Сволота! - закричал Баюн. - Пусти!
- И нужно выяснить, - продолжал Недельщик, - куда он шкурки девает? Почему не сдаёт Государству?
Только он договорил, как превратился в мышь, а лысый человечек в крысу.
- Надоел, - Яга отряхнула ладони, - Баюн. Баюн! Как поймаешь, целиком не жри. Шкурки оставь. Я их Государству сдам.
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:32
Сегодня, 09:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 48Комментарии: 0
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