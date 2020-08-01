Шкурки

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:32 by

- Немедленно откройте! - раздалось за дверью, - мы знаем, что вы там!- Там, - подтвердила Яга, неохотно открывая дверь, - чего надоть? Кто такие?- Недельщик я, - толстый краснощёкий человек оттолкнул Бабу-Ягу и прошёл в избу. За ним семенил маленький лысый человечек в очках и с кипой бумаг.Недельщик осмотрел избу и повернулся к Яге.- Почто налоги не платишь, старая?- А за что мне их платить? - удивилась она.- Закон такой, - ответил Недельщик, прохаживаясь, - грибы и ягоды в лесу собираешь?- Собираю, - кивнула Яга.- А лес чей? Государственный. Сбором грибов ты наносишь лесу невосполнимый урон, который…- Как это невосполнимый? - перебила Яга, - грибы-то обратно вырастут.Недельщик хмуро посмотрел на лысого человечка и тот протянул ему бумагу.- Действительно, - протянул он, пробежав взглядом по листу. - А это вот что у тебя? Печка? Дровами топишь, верно?- Нет, - ответила Яга, - волшебная она. Сама по себе горит.- Дым идёт?- Идёт.- Ну вот! - радостно воскликнул Недельщик, - дым наносит урон окружающей среде. На решение этой проблемы нужно золото. Плати налог за использование спецустройства без Государственного разрешения.- Не буду, - фыркнула Яга, - поколдую и не будет дыма. За что платить?Недельщик повернулся к лысому, тот пожал плечами.- Ладно, старая. А вот изба твоя. Налог за неё платишь?- За что? - изумилась Яга, - я ж её сама наколдовала!- За обслуживание, конечно, - снисходительно улыбнулся Недельщик, - крыша не течёт? Не течёт. Грызуны есть? Нет. А чья это заслуга? Государственная. Ибо Государство о тебе заботится и не забывает. А ты налоги не платишь! Стыдно!Баба-Яга захохотала.- Насмешили, - проговорила она, вытирая слезу, - крыша не течёт, потому что мне её Леший каждый год перестилает. А грызунов Кот истребляет.Недельщик снова повернулся к лысому и тот с улыбкой выдал несколько бумаг.- Значит, говоришь, Леший незаконной трудовой деятельностью занимается? А налоги не платит. Разберёмся.Яга выругалась.- А что же насчёт коммунальных платежей, старая? - продолжил Недельщик, - ни разу не оплачивала ни за свет, ни за воду.- Вода в ручье течёт, - возмутилась Яга, - а ручей тут без Государственного участия образовался!- Мы это проверим.- Да и свет, знаешь ли, тоже не Государственная заслуга! Солнце задолго до вас всех светить начало!- Глупости какие, - засмеялся Недельщик, - раз не хочешь платить, ограничим доступ. Не будет тебе Солнце светить больше.Он просмотрел бумаги и протянул одну из них Яге.- Это за всё остальное. Плати, или мы имущество опишем в счёт Государства.Недельщик подошёл к Коту, спящему в кресле и поднял его за шкирку.- Вот это что? Кот? Вот его и опишем. Тем более, что у него нет разрешения на истребление грызунов.- Сволота! - закричал Баюн. - Пусти!- И нужно выяснить, - продолжал Недельщик, - куда он шкурки девает? Почему не сдаёт Государству?Только он договорил, как превратился в мышь, а лысый человечек в крысу.- Надоел, - Яга отряхнула ладони, - Баюн. Баюн! Как поймаешь, целиком не жри. Шкурки оставь. Я их Государству сдам.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Баба-Яга налоги лес дом крыша Леший ручей шкурки кот

Другие, подобные истории: