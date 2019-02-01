Болотница пиво варит

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:24

зелёное яблочко Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:24 by

В болоте можно в два счета промочить ноги. Везде, куда ни глянь, вода: небольшие и совсем крохотные озерца и лужи, да и трава вокруг всегда мокрая. Под ногами постоянно хлюпает, и вообще ходить здесь нужно очень осторожно, чтобы ненароком не плюхнуться в какое-нибудь глубокое место.Но если ты не станешь обращать внимание на свои промокшие ноги и постараешься обходить опасные места, вполне может статься, что болото покажется тебе удивительно интересным. Ведь здесь есть и деревья, и кусты, и цветы, и бабочки, и разные странные коряги и кочки.Порой, тихим летним вечером, когда заходит солнце, на болоте вдруг становится прохладно, над землей и водой появляется что-то вроде белой дымки. Туман мягко стелется по болоту и медленно поднимается вверх, клубами окутывая деревья и кустарники. И кажется, будто это и не туман вовсе, а пар от какого-то варева танцует в ночной болотной мгле.И датчане говорят: "Болотница пиво варит".Впрочем, мало кто знает - даже в Дании, - как Болотница варит свое пиво и что при этом происходит. А я могу рассказать тебе об этом! Сам-то я слышал эту историю от одной старой болотной утки. Не знаю, так ли уж все в ней правда, но ты все же ее послушай.Итак, появляется Болотница тихим вечером в самый разгар лета. Вид у нее, прямо скажем, страшноватый: взлохмаченные волосы, предлиннющий нос и черные, как болотная земля, большие узловатые ноги. Но на самом деле она вовсе не страшная и совсем не злая.Болотница втягивает своим длинным носом воздух и осматривается.- Кажется, пришло время варить пиво, - говорит она.Живет она на болоте не одна. Есть здесь и Болотник - хозяин болота, и их дети: болотнянки и болотнята - болотные чертенята.Болотника я видел своими глазами. Он очень большой. В ночных сумерках бродит он по болоту, покачиваясь из стороны в сторону. Но стоит тебе посмотреть на него в упор, как он тут же останавливается и может долго стоять не шелохнувшись, пока ты не отведешь взгляд в сторону. Тогда он снова трогается с места и медленно бредет дальше.Болотнянки - совсем маленькие и очень симпатичные. На голове у них растут огромные копны волос, которые никогда не расчесываются.А болотнята ужасно любят шалить и проказничать - такой уж у них характер. Лицом они очень похожи на свою длинноносую маму, но, в отличие от нее, они совершенно не могут усидеть на одном месте. Всю ночь напролет носятся они по болоту и проказничают. Хватают за хвосты лису и карасей и пугают уток, не давая им спать. Поэтому по ночам с болота доносится их недовольное кряканье.Все болотные жители появляются, лишь когда стемнеет.Солнечного света они совсем не выносят и с восходом солнца должны обязательно куда-нибудь спрятаться.Болотница уходит под землю.Болотник замирает на том месте, где его застанет первый луч солнца. И днем его уже совсем не отличить от большого куста ивы.Болотнянки прячутся очень просто: они так усаживаются в болоте, что на поверхности остаются только их длинные спутанные волосы, удивительно похожие на траву, покрывающую кочки.Что касается болотнят, то, по всем правилам, они должны прятаться от солнца в земле. Но часто они так увлекаются своими шалостями, что совершенно забывают о времени. А когда утром вдруг появляется солнце и светит прямо на них, болотнята стремглав убегают вниз, под землю.Но слишком поздно! Они застревают на полпути, не успевая полностью скрыться от солнца. Их ноги при этом торчат прямо из земли, и люди, проходя мимо, говорят:- Что за странные сухие черные ветки!Но это не ветки. Это ноги болотных чертенят. Дождавшись темноты, они снова, как ни в чем не бывало, начинают носиться по болоту и проказничать.Днем на болото часто приходят дети и, стараясь не промочить ноги, прыгают с кочки на кочку. Но это они так думают, что прыгают по обыкновенным кочкам. А на самом деле это вовсе не кочки, а волосы болотнянок!Впрочем, нет ничего страшного в том, что люди ступают ногами прямо на их волосы - они очень прочные.Кое-кто из болотных жителей укладывается днем спать прямо в тину на дне болота и похрапывает себе там, отчего по болотной воде то и дело идут пузыри. Да ты и сам это, наверное, не раз видел?Когда заходит солнце и вновь наступает ночь, Болотница начинает свою работу. Есть здесь у нее особый котел для варки пива, и первым делом его надо наполнить болотной водой.Потом Болотница зовет всех своих болотнянок и болотнят.Дело в том, что для доброго пива требуется много всяких редких приправ, которые она кладет в котёл:пенье птицы, лунный свет, крик лисицы, лютик-цвет, южный ветер, цвет зари, хвост пиявки, хрюк свиньи, почку ивы, блеск звезды, желтизну от череды.Потом Болотница все это смешает с медью из медянки, с капустой из капустницы и с волнами из воды. Но и это еще будет не все! Нужно обязательно раздобыть перья аиста, паутину от паука, скорлупу от комариных яиц, эллетрунтовую драбоньерку и еще много чего в таком духе. И дети помогают Болотнице собрать все эти ценные вещи.А под конец она кладет в котел - да так, чтобы этого никто не видел, - самое главное: то, никто не знает что, и все это как следует перемешивает.Теперь Болотнице самое время заняться бочками для своего пива, а чтобы сделать бочку, требуются, как известно, бочарные дощечки, днища и обручи.Сперва она долго ходит по болоту и ищет место, где совсем ничего не растет. Там она вначале снимает верхний слой болотного торфа, а потом двумя острыми клыками, растущими у нее изо рта, ловко, словно рубанком, срезает толстую стружку коричневой земли, которая сразу становится крепкой и твердой, как дерево, - одна бочарная дощечка готова. И Болотница делает их столько, сколько ей требуется.Потом она заходит в воду - туда, где растет тростник. Сломав несколько тростинок, она складывает их в пучок, сжимает зубами и медленно протягивает через углы рта. И тростник делается при этом прочный, как стальная проволока. Это будут обручи для бочек.Теперь остается лишь сделать днища.Болотница становится на колени около маленькой круглой ямки, доверху заполненной водой, и легонько дует в нее: фью! И вода в ямке тут же твердеет. Нет-нет, не замерзает, а именно твердеет! Болотница берет тогда верхний затвердевший слой воды - чем не днище для бочки? И для каждой бочки она так делает по два днища.Молотка для сколачивания бочек у Болотницы нет, и вместо молотка она всегда берет кого-нибудь из своих болотных чертенят.Ему это совсем не больно, а уж зато как интересно!Сделав все бочки, Болотница идет обратно к своему пню и зовет на помощь огневичков. На голове у этих самых маленьких болотных жителей горят огоньки, которыми они легко могут разогреть котел Болотницы. Огневички быстро прибегают и рассаживаются вокруг пня. Проходит совсем немного времени, и котел закипает, а Болотница помешивает свое варево большой сучковатой палкой из редкого дерева крушины.Она варит и варит, и из котла поднимаются все новые густые клубы пара, постепенно окутывающие все болото.А неподалеку - как раз в это время - по дороге идут люди: уже поздно, и они возвращаются домой, чтобы лечь спать. И, проходя мимо болота, люди говорят:- Глядите, Болотница пиво варит.Но вот пиво наконец сварилось, и теперь его нужно будет обязательно процедить. Сита, правда, у Болотницы нет, но это и не важно. Среди своих дочек-болотнянок она выбирает двоих с самыми длинными и густыми волосами. Болотнянки встают так, чтобы их головы касались друг друга, и Болотница процеживает все пиво через их волосы.Теперь пиво уже совсем готово и остается разлить его в бочки.Болотница срывает большой лист кувшинки и аккуратно его сворачивает. Получается воронка, через которую она вливает пиво в бочку. Потом она зовет свою галку.Галка прилетает и вместо пробки вставляет в отверстие свой клюв. Так и придется ей теперь все время сидеть на бочке, опустив клюв в пиво, - а иначе пиво из бочки убежит.Впрочем, галке это очень нравится.Бочку Болотница должна теперь как следует спрятать - чтобы никто не смог найти ее пиво, пока не придет время его пить.Всю зиму болотные жители спят в болоте. И ты, наверное, часто катаешься на коньках как раз там, где они спят. Но они этого вовсе не чувствуют. Они спят себе и спят, и за это время у Болотника даже почти высыхают его мокрые ноги.В самый первый день весны, когда на небе появляется наконец яркое солнце, Болотница просыпается и выходит на болото, чтобы понюхать воздух.Потом она снова исчезает и дожидается захода солнца, чтобы разбудить остальных болотных жителей.И в эту ночь на болоте устраивается настоящий праздник. Не знаю уж, что там у них происходит на этом празднике, но только всю ночь из болота доносятся чьи-то громкие крики, пение и смех. И кажется, будто над болотом поднялось сразу множество птиц и будто вдруг разом закрякали все болотные утки.И выпивается все пиво.А утром все болотные жители - и Болотник, и Болотница, и болотнянки, и болотнята - ходят с раздувшимися от выпитого пива животами и пыхтят, и дуют на все вокруг себя.В этот день они не боятся солнца.Они дуют на воду - и тает лед.Они дуют еще раз - и вот уже заквакали лягушки.Они дуют в третий раз - и в воде появляются маленькие головастики.Потом они дышат на кусты - и на ветках набухают почки. Они дышат еще раз - и из лопнувших почек показываются листочки. Они дуют в воздух - и над болотом начинает петь жаворонок.Они дышат на ивы и дуют на лисицу, на утку и выдру. И повсюду появляются птенцы и утята, выдрята, гусята и котята.У Болотника тоже забот предостаточно. Целый день он бродит вокруг и так топает по промерзшей земле, что она гулко звенит у него под ногами. И в земле не остается и следа от зимних морозов, а скрытое в глубине тепло пробивается на поверхность.Болотные чертенята дуют друг дружке в ухо - и из другого уха у них вылетают бабочки.У Болотника из коленей вырастают зеленые ветки, из пальцев ног - одуванчики, из пальцев рук - мать-и-мачеха, на спине - сережки, а на животе появляются зеленые пятна.Во рту у Болотницы вырастают два новых зуба!В ветвях деревьев покачивается солнце, журчит вода в камышах, и тростник уже дал молодые побеги.У болотнянок отрастают длинные волосы, а в волосах - венки из цветов.И по птичьему гнезду появляется в густых волосах у болотнянок, помогавших Болотнице процеживать пиво!Ну а когда болотные жители все обогрели своим дыханием, наступает настоящая весна.И по вечерам Болотница уже вдыхает воздух и говорит:- Скоро время пиво варить...Автор - Ольсен Иб Спанг.

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