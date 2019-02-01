Болотница пиво варитВ болоте можно в два счета промочить ноги. Везде, куда ни глянь, вода: небольшие и совсем крохотные озерца и лужи, да и трава вокруг всегда мокрая. Под ногами постоянно хлюпает, и вообще ходить здесь нужно очень осторожно, чтобы ненароком не плюхнуться в какое-нибудь глубокое место.
Но если ты не станешь обращать внимание на свои промокшие ноги и постараешься обходить опасные места, вполне может статься, что болото покажется тебе удивительно интересным. Ведь здесь есть и деревья, и кусты, и цветы, и бабочки, и разные странные коряги и кочки.
Порой, тихим летним вечером, когда заходит солнце, на болоте вдруг становится прохладно, над землей и водой появляется что-то вроде белой дымки. Туман мягко стелется по болоту и медленно поднимается вверх, клубами окутывая деревья и кустарники. И кажется, будто это и не туман вовсе, а пар от какого-то варева танцует в ночной болотной мгле.
И датчане говорят: "Болотница пиво варит".
Впрочем, мало кто знает - даже в Дании, - как Болотница варит свое пиво и что при этом происходит. А я могу рассказать тебе об этом! Сам-то я слышал эту историю от одной старой болотной утки. Не знаю, так ли уж все в ней правда, но ты все же ее послушай.
Итак, появляется Болотница тихим вечером в самый разгар лета. Вид у нее, прямо скажем, страшноватый: взлохмаченные волосы, предлиннющий нос и черные, как болотная земля, большие узловатые ноги. Но на самом деле она вовсе не страшная и совсем не злая.
Болотница втягивает своим длинным носом воздух и осматривается.
- Кажется, пришло время варить пиво, - говорит она.
Живет она на болоте не одна. Есть здесь и Болотник - хозяин болота, и их дети: болотнянки и болотнята - болотные чертенята.
Болотника я видел своими глазами. Он очень большой. В ночных сумерках бродит он по болоту, покачиваясь из стороны в сторону. Но стоит тебе посмотреть на него в упор, как он тут же останавливается и может долго стоять не шелохнувшись, пока ты не отведешь взгляд в сторону. Тогда он снова трогается с места и медленно бредет дальше.
Болотнянки - совсем маленькие и очень симпатичные. На голове у них растут огромные копны волос, которые никогда не расчесываются.
А болотнята ужасно любят шалить и проказничать - такой уж у них характер. Лицом они очень похожи на свою длинноносую маму, но, в отличие от нее, они совершенно не могут усидеть на одном месте. Всю ночь напролет носятся они по болоту и проказничают. Хватают за хвосты лису и карасей и пугают уток, не давая им спать. Поэтому по ночам с болота доносится их недовольное кряканье.
Все болотные жители появляются, лишь когда стемнеет.
Солнечного света они совсем не выносят и с восходом солнца должны обязательно куда-нибудь спрятаться.
Болотница уходит под землю.
Болотник замирает на том месте, где его застанет первый луч солнца. И днем его уже совсем не отличить от большого куста ивы.
Болотнянки прячутся очень просто: они так усаживаются в болоте, что на поверхности остаются только их длинные спутанные волосы, удивительно похожие на траву, покрывающую кочки.
Что касается болотнят, то, по всем правилам, они должны прятаться от солнца в земле. Но часто они так увлекаются своими шалостями, что совершенно забывают о времени. А когда утром вдруг появляется солнце и светит прямо на них, болотнята стремглав убегают вниз, под землю.
Но слишком поздно! Они застревают на полпути, не успевая полностью скрыться от солнца. Их ноги при этом торчат прямо из земли, и люди, проходя мимо, говорят:
- Что за странные сухие черные ветки!
Но это не ветки. Это ноги болотных чертенят. Дождавшись темноты, они снова, как ни в чем не бывало, начинают носиться по болоту и проказничать.
Днем на болото часто приходят дети и, стараясь не промочить ноги, прыгают с кочки на кочку. Но это они так думают, что прыгают по обыкновенным кочкам. А на самом деле это вовсе не кочки, а волосы болотнянок!
Впрочем, нет ничего страшного в том, что люди ступают ногами прямо на их волосы - они очень прочные.
Кое-кто из болотных жителей укладывается днем спать прямо в тину на дне болота и похрапывает себе там, отчего по болотной воде то и дело идут пузыри. Да ты и сам это, наверное, не раз видел?
Когда заходит солнце и вновь наступает ночь, Болотница начинает свою работу. Есть здесь у нее особый котел для варки пива, и первым делом его надо наполнить болотной водой.
Потом Болотница зовет всех своих болотнянок и болотнят.
Дело в том, что для доброго пива требуется много всяких редких приправ, которые она кладет в котёл:
пенье птицы, лунный свет, крик лисицы, лютик-цвет, южный ветер, цвет зари, хвост пиявки, хрюк свиньи, почку ивы, блеск звезды, желтизну от череды.
Потом Болотница все это смешает с медью из медянки, с капустой из капустницы и с волнами из воды. Но и это еще будет не все! Нужно обязательно раздобыть перья аиста, паутину от паука, скорлупу от комариных яиц, эллетрунтовую драбоньерку и еще много чего в таком духе. И дети помогают Болотнице собрать все эти ценные вещи.
А под конец она кладет в котел - да так, чтобы этого никто не видел, - самое главное: то, никто не знает что, и все это как следует перемешивает.
Теперь Болотнице самое время заняться бочками для своего пива, а чтобы сделать бочку, требуются, как известно, бочарные дощечки, днища и обручи.
Сперва она долго ходит по болоту и ищет место, где совсем ничего не растет. Там она вначале снимает верхний слой болотного торфа, а потом двумя острыми клыками, растущими у нее изо рта, ловко, словно рубанком, срезает толстую стружку коричневой земли, которая сразу становится крепкой и твердой, как дерево, - одна бочарная дощечка готова. И Болотница делает их столько, сколько ей требуется.
Потом она заходит в воду - туда, где растет тростник. Сломав несколько тростинок, она складывает их в пучок, сжимает зубами и медленно протягивает через углы рта. И тростник делается при этом прочный, как стальная проволока. Это будут обручи для бочек.
Теперь остается лишь сделать днища.
Болотница становится на колени около маленькой круглой ямки, доверху заполненной водой, и легонько дует в нее: фью! И вода в ямке тут же твердеет. Нет-нет, не замерзает, а именно твердеет! Болотница берет тогда верхний затвердевший слой воды - чем не днище для бочки? И для каждой бочки она так делает по два днища.
Молотка для сколачивания бочек у Болотницы нет, и вместо молотка она всегда берет кого-нибудь из своих болотных чертенят.
Ему это совсем не больно, а уж зато как интересно!
Сделав все бочки, Болотница идет обратно к своему пню и зовет на помощь огневичков. На голове у этих самых маленьких болотных жителей горят огоньки, которыми они легко могут разогреть котел Болотницы. Огневички быстро прибегают и рассаживаются вокруг пня. Проходит совсем немного времени, и котел закипает, а Болотница помешивает свое варево большой сучковатой палкой из редкого дерева крушины.
Она варит и варит, и из котла поднимаются все новые густые клубы пара, постепенно окутывающие все болото.
А неподалеку - как раз в это время - по дороге идут люди: уже поздно, и они возвращаются домой, чтобы лечь спать. И, проходя мимо болота, люди говорят:
- Глядите, Болотница пиво варит.
Но вот пиво наконец сварилось, и теперь его нужно будет обязательно процедить. Сита, правда, у Болотницы нет, но это и не важно. Среди своих дочек-болотнянок она выбирает двоих с самыми длинными и густыми волосами. Болотнянки встают так, чтобы их головы касались друг друга, и Болотница процеживает все пиво через их волосы.
Теперь пиво уже совсем готово и остается разлить его в бочки.
Болотница срывает большой лист кувшинки и аккуратно его сворачивает. Получается воронка, через которую она вливает пиво в бочку. Потом она зовет свою галку.
Галка прилетает и вместо пробки вставляет в отверстие свой клюв. Так и придется ей теперь все время сидеть на бочке, опустив клюв в пиво, - а иначе пиво из бочки убежит.
Впрочем, галке это очень нравится.
Бочку Болотница должна теперь как следует спрятать - чтобы никто не смог найти ее пиво, пока не придет время его пить.
Всю зиму болотные жители спят в болоте. И ты, наверное, часто катаешься на коньках как раз там, где они спят. Но они этого вовсе не чувствуют. Они спят себе и спят, и за это время у Болотника даже почти высыхают его мокрые ноги.
В самый первый день весны, когда на небе появляется наконец яркое солнце, Болотница просыпается и выходит на болото, чтобы понюхать воздух.
Потом она снова исчезает и дожидается захода солнца, чтобы разбудить остальных болотных жителей.
И в эту ночь на болоте устраивается настоящий праздник. Не знаю уж, что там у них происходит на этом празднике, но только всю ночь из болота доносятся чьи-то громкие крики, пение и смех. И кажется, будто над болотом поднялось сразу множество птиц и будто вдруг разом закрякали все болотные утки.
И выпивается все пиво.
А утром все болотные жители - и Болотник, и Болотница, и болотнянки, и болотнята - ходят с раздувшимися от выпитого пива животами и пыхтят, и дуют на все вокруг себя.
В этот день они не боятся солнца.
Они дуют на воду - и тает лед.
Они дуют еще раз - и вот уже заквакали лягушки.
Они дуют в третий раз - и в воде появляются маленькие головастики.
Потом они дышат на кусты - и на ветках набухают почки. Они дышат еще раз - и из лопнувших почек показываются листочки. Они дуют в воздух - и над болотом начинает петь жаворонок.
Они дышат на ивы и дуют на лисицу, на утку и выдру. И повсюду появляются птенцы и утята, выдрята, гусята и котята.
У Болотника тоже забот предостаточно. Целый день он бродит вокруг и так топает по промерзшей земле, что она гулко звенит у него под ногами. И в земле не остается и следа от зимних морозов, а скрытое в глубине тепло пробивается на поверхность.
Болотные чертенята дуют друг дружке в ухо - и из другого уха у них вылетают бабочки.
У Болотника из коленей вырастают зеленые ветки, из пальцев ног - одуванчики, из пальцев рук - мать-и-мачеха, на спине - сережки, а на животе появляются зеленые пятна.
Во рту у Болотницы вырастают два новых зуба!
В ветвях деревьев покачивается солнце, журчит вода в камышах, и тростник уже дал молодые побеги.
У болотнянок отрастают длинные волосы, а в волосах - венки из цветов.
И по птичьему гнезду появляется в густых волосах у болотнянок, помогавших Болотнице процеживать пиво!
Ну а когда болотные жители все обогрели своим дыханием, наступает настоящая весна.
И по вечерам Болотница уже вдыхает воздух и говорит:
- Скоро время пиво варить...
Автор - Ольсен Иб Спанг.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:24
Сегодня, 20:24 by зелёное яблочкоПросмотров: 11Комментарии: 0
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