Почему ведьмы не любят выходить замуж?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:41

Tigger power Просмотров: 95 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 08:41 by

— Выходи за меня! — пылкий, красивый, влюблённый, богатый, ну не граф, так хоть не крестьянин.— Не хочу замуж… — вяло отнекивалась она.— Выходи, не пожалеешь! Я буду любить тебя вечно, обожать, заботиться, а ещё я готовить умею вкуснейшее мясо на углях!Мясо Ведьма не любила, но вот мужчина, готовящий еду, радовал.— Только изменять мне не вздумай, ни в мыслях, ни делом!— Тебе изменишь! — и счастливый жених умчался договариваться о свадьбе и прочем.В начало весны и сыграли свадьбу. Свадьба гремела так, что даже из города приехали гости!Все радовались, и только Ведьма грустно смотрела на своих шестерых котов, рядочком сидящих на печи. Счастливая Ведьма — это очень много для деревни — люди радовались не на шутку, да и вообще полгода было всё отлично! По весне снег вовремя стаял, дожди шли по ночам и регулярно, урожай вот уже поспевал, а в сенокос вообще сена собрали столько, что даже крыши перекрыли самые бедные!И вот на Самайн Ведьма улетела по делам, а когда вернулась не нашла мужа дома. Коты подозрительно косились под сарай. Ведьма заглянула под оторванную доску и позвала.— Милый, иди сюда! — из-под доски вылез роскошный кот с виноватой мордой.— Я же говорила, ни в мыслях, ни делом не изменять, ну проходи в дом, седьмым будешь! — вздохнула молоденькая Ведьма и сняла колечко с пальца, перевесив его седьмым на шнурок на шее, к шести другим…Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Ведьма кот муж свадьба

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