Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Почему ведьмы не любят выходить замуж?

— Выходи за меня! — пылкий, красивый, влюблённый, богатый, ну не граф, так хоть не крестьянин.
— Не хочу замуж… — вяло отнекивалась она.
— Выходи, не пожалеешь! Я буду любить тебя вечно, обожать, заботиться, а ещё я готовить умею вкуснейшее мясо на углях!
Мясо Ведьма не любила, но вот мужчина, готовящий еду, радовал.
— Только изменять мне не вздумай, ни в мыслях, ни делом!
— Тебе изменишь! — и счастливый жених умчался договариваться о свадьбе и прочем.
В начало весны и сыграли свадьбу. Свадьба гремела так, что даже из города приехали гости!
Все радовались, и только Ведьма грустно смотрела на своих шестерых котов, рядочком сидящих на печи. Счастливая Ведьма — это очень много для деревни — люди радовались не на шутку, да и вообще полгода было всё отлично! По весне снег вовремя стаял, дожди шли по ночам и регулярно, урожай вот уже поспевал, а в сенокос вообще сена собрали столько, что даже крыши перекрыли самые бедные!
И вот на Самайн Ведьма улетела по делам, а когда вернулась не нашла мужа дома. Коты подозрительно косились под сарай. Ведьма заглянула под оторванную доску и позвала.
— Милый, иди сюда! — из-под доски вылез роскошный кот с виноватой мордой.
— Я же говорила, ни в мыслях, ни делом не изменять, ну проходи в дом, седьмым будешь! — вздохнула молоденькая Ведьма и сняла колечко с пальца, перевесив его седьмым на шнурок на шее, к шести другим…

Автор - неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41 by Tigger powerПросмотров: 95Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Ведьма кот муж свадьба

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 08:42
+4
Группа: Редакторы
Репутация: (1556|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 021
Ну... теперь одной тайной меньше smeh
Теперь понятно откуда у ведьм коты.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:49
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1644|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 204
Эх, даже в сказках, даже у ведьм разочарования. И куды теперь простым смертным деваться noknow
Цитата: Estellan
откуда у ведьм коты.

Вот ведь сладострастницы)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 10:07
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (2236|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 658
Цитата: Estellan
Ну... теперь одной тайной меньше smeh
Теперь понятно откуда у ведьм коты.

Вот так вот, нашкодили - в кота!)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Sniff
Сегодня, 11:32
+2
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (160|-2)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 364
Цитата: Estellan
Ну... теперь одной тайной меньше smeh
Теперь понятно откуда у ведьм коты.



У ведьм- то понятно, но откуда их столько у тебя?)) Кого превращаем?)
За историю большущий плюс)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:14
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1644|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 204
Цитата: Sniff
столько у тебя?

Я постеснялась было вопрос задавать blush
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Darkiya
Сегодня, 12:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Баян, но норм
Зарегистрирован: 16.06.2019
#7 написал: Sniff
Сегодня, 12:24
+2
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (160|-2)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 364
Цитата: Darkiya
Баян, но норм

А свое разместить, новое и неожиданное?
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#8 написал: t.eir
Сегодня, 12:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 267
Х-м, круто.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#9 написал: Estellan
Сегодня, 17:02
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1556|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 021
Цитата: Sniff
Цитата: Estellan
Ну... теперь одной тайной меньше smeh
Теперь понятно откуда у ведьм коты.



У ведьм- то понятно, но откуда их столько у тебя?)) Кого превращаем?)
За историю большущий плюс)


Не пали контору. Тут и так слишком многие в курсе моей родословной и профессии)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.