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Сказки

Бабушка

- Ты серьёзно, что ли? - Красная Шапочка укоризненно смотрела на Волка, который лежал в кровати, - Ты правда думаешь, что если нацепил халат и чепчик, то всё, один в один бабушка?

Волк покраснел.

- Это чтобы лучше тебя видеть, моя дорогая, - пропищал он.

- Ты о чём это? - удивилась Шапочка.

Волк покраснел ещё сильнее.

- Не знаю, - буркнул он и спрятался под одеялом.

Красная Шапочка уверенно подошла к кровати и сдёрнула одеяло с Волка.

- Где бабушка, сволота? - она принялась бить Волка корзинкой с пирожками, - Сожрал, что ли?

Волк, уворачиваясь от корзинки, перебежал в другой конец комнаты.

- Чо сразу сожрал то? - он снял халат и чепчик, - Не было её дома.

- А как зашёл? - продолжала допытываться Шапочка.

- За верёвочку дёрнул, - Волк развёл лапами, - Я сотню раз слышал, как она тебе это говорила.

- Следил что ли? - возмутилась Шапочка и кинула в него корзинку, - Извращенец!

Волк поймал корзинку, вынул из неё пирожок и принялся есть.

- Нет, ну каков наглец! - воскликнула Шапочка.

- Она всё равно столько не съест, - осуждающий взгляд Шапочки ничуть не мешал аппетиту Волка, - Испортятся.

Он доел пирожок и облизал лапу.

- Ладно, Красная Шапочка, бывай, - Волк тихонько зашагал к выходу, - Может в следующий раз мне повезёт.

- Погоди, - остановила его Шапочка, - Если ты не жрал бабушку. Где она?

Ответа на этот вопрос у Волка не было.

- Не знаю, - ответил он, - Её давно нет уже, по-моему. Квас закис, пыль везде. Может…

В дверь громко постучали.

- Охотник! - прошептал Волк и спрятался под кровать, - Мне конец!

Красная Шапочка открыла дверь. На пороге и правда стоял Охотник.

- Здравствуй, Шапочка, - сказал он, - Бабушка просила тебя найти и передать, что она уехала. Хочет посетить какой-то залив, то ли на кота посмотреть, то ли на русалку. А может и на всех сразу. Велела не скучать, будет писать письма. А это ещё кто?

Охотник выхватил ружьё, зашёл в дом и подошёл к кровати.

- Волк? - спросил он, не отводя глаз.

- Собака, - неожиданно для себя соврала Шапочка, - Завела вот, для охраны.

- Гав, - сказал Волк.

- Странная собака, - Охотник убрал ружьё, - Помесь, поди. Ну, счастливо.

Закрыв за Охотником дверь, Шапочка повернулась к Волку.

- Гав, - передразнила она.

- Очень смешно, - сказал Волк, отряхиваясь.

Он прошёл к двери, но остановился и повернулся к Шапочке.

- Спасибо, - поблагодарил Волк, - Есть не стану.

- И бабушку, - грозно сказала Шапочка.

- И бабушку не стану, - согласился Волк.

Красная Шапочка собрала пирожки в корзинку и вышла, затворив за собой дверь. Волк стоял у крыльца.

- Домой? - спросил он.

- Ага, - кивнула Шапочка.

- Давай провожу, что ли. А то мало ли что может случиться. Бродят по лесу всякие.

- Гав! - весело крикнула Красная Шапочка и пошла по тропинке.

Волк вздохнул и отправился за ней.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 07:20 by ЛетягаПросмотров: 3Комментарии: 0
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Ключевые слова: Красная шапочка волк охотник бабушка не такая сказка

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