Бабушка

Летяга Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:20 by

- Ты серьёзно, что ли? - Красная Шапочка укоризненно смотрела на Волка, который лежал в кровати, - Ты правда думаешь, что если нацепил халат и чепчик, то всё, один в один бабушка?Волк покраснел.- Это чтобы лучше тебя видеть, моя дорогая, - пропищал он.- Ты о чём это? - удивилась Шапочка.Волк покраснел ещё сильнее.- Не знаю, - буркнул он и спрятался под одеялом.Красная Шапочка уверенно подошла к кровати и сдёрнула одеяло с Волка.- Где бабушка, сволота? - она принялась бить Волка корзинкой с пирожками, - Сожрал, что ли?Волк, уворачиваясь от корзинки, перебежал в другой конец комнаты.- Чо сразу сожрал то? - он снял халат и чепчик, - Не было её дома.- А как зашёл? - продолжала допытываться Шапочка.- За верёвочку дёрнул, - Волк развёл лапами, - Я сотню раз слышал, как она тебе это говорила.- Следил что ли? - возмутилась Шапочка и кинула в него корзинку, - Извращенец!Волк поймал корзинку, вынул из неё пирожок и принялся есть.- Нет, ну каков наглец! - воскликнула Шапочка.- Она всё равно столько не съест, - осуждающий взгляд Шапочки ничуть не мешал аппетиту Волка, - Испортятся.Он доел пирожок и облизал лапу.- Ладно, Красная Шапочка, бывай, - Волк тихонько зашагал к выходу, - Может в следующий раз мне повезёт.- Погоди, - остановила его Шапочка, - Если ты не жрал бабушку. Где она?Ответа на этот вопрос у Волка не было.- Не знаю, - ответил он, - Её давно нет уже, по-моему. Квас закис, пыль везде. Может…В дверь громко постучали.- Охотник! - прошептал Волк и спрятался под кровать, - Мне конец!Красная Шапочка открыла дверь. На пороге и правда стоял Охотник.- Здравствуй, Шапочка, - сказал он, - Бабушка просила тебя найти и передать, что она уехала. Хочет посетить какой-то залив, то ли на кота посмотреть, то ли на русалку. А может и на всех сразу. Велела не скучать, будет писать письма. А это ещё кто?Охотник выхватил ружьё, зашёл в дом и подошёл к кровати.- Волк? - спросил он, не отводя глаз.- Собака, - неожиданно для себя соврала Шапочка, - Завела вот, для охраны.- Гав, - сказал Волк.- Странная собака, - Охотник убрал ружьё, - Помесь, поди. Ну, счастливо.Закрыв за Охотником дверь, Шапочка повернулась к Волку.- Гав, - передразнила она.- Очень смешно, - сказал Волк, отряхиваясь.Он прошёл к двери, но остановился и повернулся к Шапочке.- Спасибо, - поблагодарил Волк, - Есть не стану.- И бабушку, - грозно сказала Шапочка.- И бабушку не стану, - согласился Волк.Красная Шапочка собрала пирожки в корзинку и вышла, затворив за собой дверь. Волк стоял у крыльца.- Домой? - спросил он.- Ага, - кивнула Шапочка.- Давай провожу, что ли. А то мало ли что может случиться. Бродят по лесу всякие.- Гав! - весело крикнула Красная Шапочка и пошла по тропинке.Волк вздохнул и отправился за ней.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Красная шапочка волк охотник бабушка не такая сказка

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