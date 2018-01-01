Бабушка- Ты серьёзно, что ли? - Красная Шапочка укоризненно смотрела на Волка, который лежал в кровати, - Ты правда думаешь, что если нацепил халат и чепчик, то всё, один в один бабушка?
Волк покраснел.
- Это чтобы лучше тебя видеть, моя дорогая, - пропищал он.
- Ты о чём это? - удивилась Шапочка.
Волк покраснел ещё сильнее.
- Не знаю, - буркнул он и спрятался под одеялом.
Красная Шапочка уверенно подошла к кровати и сдёрнула одеяло с Волка.
- Где бабушка, сволота? - она принялась бить Волка корзинкой с пирожками, - Сожрал, что ли?
Волк, уворачиваясь от корзинки, перебежал в другой конец комнаты.
- Чо сразу сожрал то? - он снял халат и чепчик, - Не было её дома.
- А как зашёл? - продолжала допытываться Шапочка.
- За верёвочку дёрнул, - Волк развёл лапами, - Я сотню раз слышал, как она тебе это говорила.
- Следил что ли? - возмутилась Шапочка и кинула в него корзинку, - Извращенец!
Волк поймал корзинку, вынул из неё пирожок и принялся есть.
- Нет, ну каков наглец! - воскликнула Шапочка.
- Она всё равно столько не съест, - осуждающий взгляд Шапочки ничуть не мешал аппетиту Волка, - Испортятся.
Он доел пирожок и облизал лапу.
- Ладно, Красная Шапочка, бывай, - Волк тихонько зашагал к выходу, - Может в следующий раз мне повезёт.
- Погоди, - остановила его Шапочка, - Если ты не жрал бабушку. Где она?
Ответа на этот вопрос у Волка не было.
- Не знаю, - ответил он, - Её давно нет уже, по-моему. Квас закис, пыль везде. Может…
В дверь громко постучали.
- Охотник! - прошептал Волк и спрятался под кровать, - Мне конец!
Красная Шапочка открыла дверь. На пороге и правда стоял Охотник.
- Здравствуй, Шапочка, - сказал он, - Бабушка просила тебя найти и передать, что она уехала. Хочет посетить какой-то залив, то ли на кота посмотреть, то ли на русалку. А может и на всех сразу. Велела не скучать, будет писать письма. А это ещё кто?
Охотник выхватил ружьё, зашёл в дом и подошёл к кровати.
- Волк? - спросил он, не отводя глаз.
- Собака, - неожиданно для себя соврала Шапочка, - Завела вот, для охраны.
- Гав, - сказал Волк.
- Странная собака, - Охотник убрал ружьё, - Помесь, поди. Ну, счастливо.
Закрыв за Охотником дверь, Шапочка повернулась к Волку.
- Гав, - передразнила она.
- Очень смешно, - сказал Волк, отряхиваясь.
Он прошёл к двери, но остановился и повернулся к Шапочке.
- Спасибо, - поблагодарил Волк, - Есть не стану.
- И бабушку, - грозно сказала Шапочка.
- И бабушку не стану, - согласился Волк.
Красная Шапочка собрала пирожки в корзинку и вышла, затворив за собой дверь. Волк стоял у крыльца.
- Домой? - спросил он.
- Ага, - кивнула Шапочка.
- Давай провожу, что ли. А то мало ли что может случиться. Бродят по лесу всякие.
- Гав! - весело крикнула Красная Шапочка и пошла по тропинке.
Волк вздохнул и отправился за ней.
Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 07:20 by ЛетягаПросмотров: 3Комментарии: 0
Ключевые слова: Красная шапочка волк охотник бабушка не такая сказка