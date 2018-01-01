Пациент номер один

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 08:33

Причина: Авторская стилистика сохранена

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— Что вы можете о нем рассказать? — полицейский с погонами подполковника на плечах, шумно отхлебнул из чашки дымящегося чая и посмотрел на доктора.— В принципе, ничего выдающегося, — листая историю болезни, равнодушно отозвался врач, — обычная шизофрения.— Что он о себе говорит?— Говорит, что он — Бог.— Серьезно? — рассмеялся подполковник и даже расплескал немного чая на свой китель.— Да, но это не повод для шуток. Здесь содержатся не клоуны, а больные люди, которым мы пытаемся помочь, — доктор осуждающе покосился на полицейского.— Простите, просто неожиданно очень. Обычно представляются Наполеонами всякими, а тут сразу..., — полицейский выразительно указал пальцем в потолок.— Это стереотипы, — вздохнул врач, — на самом деле подобные расстройства личности сложно поддаются лечению. Смешного в этом мало... Лучше расскажите, чем он вас заинтересовал?Подполковник поставил чашку на стол и пристально посмотрел в глаза врача.— Этот человек, скорее всего, является преступником. Вот ориентировка, — мужчина достал из кармана лист бумаги и положил на стол перед доктором, — мы давно его ищем, а оказалось, что он скрывается у вас. Что будем делать?Доктор пробежал глазами лист и посмотрел на полицейского.— Вроде бы похож, а вроде и не очень, — засомневался он.— Согласен, фоторобот не самого лучшего качества, — кивнул полицейский, — давайте мы на него посмотрим вживую?— Ну что ж... Я не против, раз такое дело.— Только одна просьба, — полицейский наклонился к столу, — с вашего позволения, я побуду за этой ширмой. Увидев меня в этой форме он может натворить дел, сами понимаете...— Да, конечно.Двое санитаров ввели в кабинет человека в белых одеждах , и тут же скрылись за дверью.— Здравствуйте, — нацепив на нос очки, произнес доктор, — расскажите, пожалуйста, кто вы такой? Назовите ваше имя, год рождения.Мужчина в белом грустно улыбнулся и посмотрел в глаза врача.— Вы называете меня Богом, а имени у меня нет. Зачем оно мне, если мне не с кем общаться? Поэтому меня вполне устраивает термин, которым вы привыкли ко мне обращаться.— Когда вы родились?— Этот вопрос еще более странный. Я сам создал себя, а не родился. А время... Вы слишком мало о нем знаете, чтобы я мог объяснить вам, когда именно это произошло. С одной стороны, этого даже не происходило. Я был всегда.— Замечательно, — врач поправил очки на носу и сделал пометку в истории болезни, — раз вы утверждаете, что вы — Бог, не могли бы вы это доказать? Совершить какое-нибудь чудо, например?— Я могу действовать только в пределах законов физики, которые я сам и придумал для этой части Вселенной. Согласитесь, глупо придумывать законы и правила, чтобы потом их нарушать.— И все же? Вы можете продемонстрировать что-то, что заставит меня поверить вашим словам?— Я не знаю, что вас может удивить. Может быть, магнитная левитация или процесс электролиза? — человек посмотрел на цветок, стоящий в горшке на подоконнике, — или, к примеру, процесс фотосинтеза? Как вам такое?— Эти чудеса я видел еще в школе на уроках химии и физики. Мне хотелось бы увидеть чудо, которое выходит за рамки школьной программы. То, что заставит меня поверить в то, что вы, действительно, Бог.— Жаль, что в то время, когда я придумывал все эти чудеса, не было закона об авторском праве. Сейчас бы мне не пришлось доказывать то, что все это — мои изобретения. И вообще, мне непонятно, чего вы от меня добиваетесь? Что, в вашем понимании, является чудом?— Ну, к примеру, вы можете превратить воду из кулера в вино? Или оживить мертвого человека?Пациент посмотрел на кулер и снова повернулся к доктору.— Для этого мне понадобится время, а также некоторые ингредиенты. К тому же, если вы хотите вино, а не его подделку, то мне нужен свежий виноград, сахар и большая емкость. Плюс, определенные условия хранения, температура, влажность и так далее. Что касается вашего второго вопроса, то мой ответ — отрицательный. Я вовремя придумал смерть и считаю ее одним из лучших своих изобретений. Она регулирует численность биомассы, обеспечивает круговорот вещества в природе и совершает еще много полезных дел. Без нее вы бы сейчас не сидели в кресле, а стояли плечом к плечу с другими людьми, потому что на Земле не осталось бы ни одного пустого места. Я уж молчу про насекомых, которыми бы вы были завалены по шею, птиц, которые бы сидели на ваших головах, а также хищников, которые периодически откусывали бы вам конечности. Картинка удручающая, правда?— Я вас понял, — доктор жестом попытался успокоить пациента, — не стоит так нервничать.— Я абсолютно спокоен, — пожал плечами больной, — у меня нет повода для беспокойства. Единственное, что меня задевает — это ваша упертость и непонимание обычных вещей.— Что вы имеете в виду?— Я, честно говоря, не знаю, кто вам вбил в голову, что Бог — это такое существо, которое только и делает, что следит откуда-то за вами, наблюдая и записывая, сколько раз вы изменили своей жене или не выдали зарплату своим подчиненным. Почему вы представляете, что я не понимаю, что Земля вращается вокруг Солнца, что отрицательно заряженные частицы притягиваются к положительным и так далее? Это я придумал это всё — все эти законы природы, я создал самое удивительное чудо — весь этот мир, который живет по этим законам. Ни один из них не противоречит другому. Вот оно чудо, понимаете? Чудеса окружают вас со всех сторон, а вы просто их не замечаете. Вас волнуют вино и мертвые люди. Вы считаете это нормальным?— Тише, тише, я вас понимаю, — притворно ласковым голосом произнес доктор, — я прекрасно вас понимаю. Конечно же, это ненормально. Не расстраивайтесь так.— Я не расстраиваюсь, — пациент посмотрел прямо в глаза врача, — это вы должны расстраиваться, что проживаете всю свою жизнь, веря в какие-то бредни. Вы думаете, что после вашей смерти я буду сидеть на красивом стуле и грозить вам пальчиком за то, что вы крадете деньги из бюджета больницы? Серьезно? Да мне абсолютно плевать на это. Законы, по которым этого нельзя делать, придумали вы сами. Я к ним не имею никакого отношения. Я — не Судья, Я — Исследователь, понимаете?— Да что вы себе позволяете? — доктор вскочил со стула и стукнул кулаком по столу, — санитары! Увести!В комнате тут же появились двое крепких мужчин в белых халатах. Схватив не сопротивляющегося пациента под руки, они исчезли в темноте коридора.— Я думаю, что вы все слышали сами, — доктор зашел за ширму и посмотрел на, сидящего за ней, полицейского, — он абсолютно невменяем.— Да уж, — покачал головой полицейский, — к тому же, я вынужден сообщить, что это действительно он. Тот самый преступник. Я заберу его в отделение.— Но мы не можем этого сделать, — развел руки врач, — у меня строгая отчетность. Как я могу просто так отдать его вам? Это же незаконно!Полицейский хитро улыбнулся и поднял голову.— А что он там говорил про бюджетные деньги?Глаза доктора забегали, но он тут же собрался и посмотрел на полицейского.— Вы что, верите в чушь, которую несет этот сумасшедший?— Конечно же нет, — улыбнулся полицейский, — именно поэтому я не стану инициировать проверку. Вы понимаете, о чем я?— Да, да... — закивал головой врач, — я все прекрасно понимаю... Вы на автомобиле?— Да.— Заедьте, пожалуйста, во двор. Санитары выведут его с черного хода через десять минут.— Вот и отлично, — полицейский встал и протянул руку врачу, — всего вам самого доброго.Автомобиль выехал на трассу и набрал скорость.— Ну и зачем ты сюда приперся? Я тебя еле нашел! — спросил полицейский, переключая скорость.— А что, здесь какое-то закрытое место, что ли? — потирая запястья от снятых наручников, произнес пациент.— Нет, конечно, сам часто здесь бываю, но я же не кричу на каждом углу о том, что я — Дьявол?! Зачем ты им рассказываешь о себе? — полицейский посмотрел в зеркало заднего вида, — они еще слишком глупы для таких откровений, хоть это всё и лежит на поверхности.Бог промолчал и уставился в окно.— Кстати, посмотри — похож?Дьявол протянул ему сложенный пополам лист бумаги. Бог развернул его и закатился громким смехом.— Сам рисовал? — отдышавшись, спросил он.— Ага. В библиотеке книжку взял и оттуда срисовал. Вроде бы похож, да?— Ну... Можно и так сказать, — улыбнулся Бог и положил фоторобот на заднее сиденье, — кстати, а зачем ты меня вытащил? Случилось что-то?— Да там такое дело... — Дьявол замялся, — я в соседней галактике случайно столкнул две черные дыры. Там такое творится... Поможешь?— Ты неисправим, — покачал головой Бог, — но, с другой стороны, что бы я без тебя делал? Давай быстрее, пропустим самое интересное!Автомобиль зацепил колесами обочину и, съехав с трассы, уперся в дерево. В салоне уже было пусто.Автор - Евгений Чеширко.

Ключевые слова: Бог дьявол психбольница доктор фоторобот

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