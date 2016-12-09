Как бы написали историю про Красную Шапочку Ридли Скотт, Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Хидео Кодзияма

Ридли Скотт:

Джеймс Кэмерон:

Дэвид Финчер:

Хидео Кодзияма:

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:20

Стигандр Просмотров: 55 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 11:20 by

На межгалактическом корабле «Мама», летящем на автопилоте, происходит авария, и система корабля будит экипаж, пребывающий в гиперсне. Чтобы устранить аварию, инженерам приходится выйти в открытый космос, где аппаратура одного из них фиксирует радио сигнал «SOS». Экипаж корабля определяет местонахождение источника, которое находится в семи неделях светового пути по новому маршруту, возле возможной обитаемой планеты в координатах с кодовым названием «Бабушка». Принимается решение изменить курс и отреагировать на сигнал. По прибытии на место, космический корабль «Мама» остаётся на орбите над плотными слоями атмосферы с повышенным содержанием пылевых частиц, а на планету к источнику сигнала посылается специально созданная для этого шлюпка «Красная шапочка». Однако, при прохождении через пылевые слои, у шлюпки происходят поломки, теряется связь с «Мамой», и выходит из строя автопилот. Экипаж берёт управление шлюпкой на себя, прокладывают курс к источнику сигнала на планете, но на более низкой планетарной орбите экипаж «Красной шапочки» обнаруживает дрейфующий космический корабль. Это официально потерянный более десяти лет назад отправлявшийся по тому же курсу, что «Мама», корабль первого поколения «Волк»! «Красная шапочка» попадает под притяжение «Волка», которое оказывается настолько сильным, что шлюпка оказывается не в силах выйти из-под его гравитации.Двигатели «Красной шапочки» на пределах своей мощности позволяют оторваться от «Волка», но происходит перегрев одного двигателя, и экипаж шлюпки решает поддаться притяжению, состыковаться с «Волком», чтобы взойти на борт, для выяснения причин столь сильной гравитации, а также сохранить свои двигатели и, возможно, восстановить связь с «Мамой».После стыковки с «Волком» экипажем «Красной шапочки» обнаруживается новая форма жизни, которая оказывается паразитической. Она попадает через тело астронавта на шлюпку корабля, где, мутировав, убивает почти весь экипаж «Красной шапочки». Робот-слуга экипажа не позволяет последнему оставшемуся в живых уничтожить новую форму жизни. В результате неравного боя единственный член экипажа уничтожает и робота-слугу и новую форму жизни.На «Волке» происходит активация системы жизнеобеспечения, и зарезервированная спасательная капсула экипажа отсоединяется от космического корабля. Член экипажа «Красной шапочки», перевязав раненую руку, наблюдает в иллюминатор её, дрейфующей возле «Волка». В этот момент он видит, что внутри капсулы находятся паразитические организмы. Связь с кораблём «Мама» налаживается, и астронавт передаёт командиру «Мамы» подробный отчёт о происшедшем на «Волке». Затем получает инструкции по действию в подобной ситуации, а также инструкции, касающиеся починки второго двигателя. После чего ему незамедлительно следует вернуться на «Маму». Астронавту удаётся починить двигатель, как вдруг он снова получает сигнал с планеты «Бабушка», уже более чёткий и ясный. Он расшифровывает его и понимает, что это конкретные координаты живых людей, узнаёт их численность и узнаёт причину бедствия. Соединив в уме воедино события на «Бабушке» и произошедшие на «Волке», он находит разгадку.В этот момент у спасательной капсулы, дрейфующей в космосе под притяжением «Волка», включаются двигатели, активируется автопилот, и капсула улетает в сторону планеты. Астронавт успевает сообщить «Маме» о случившимся, как понимает, что грядёт неминуемая катастрофа, если капсула «Волка» долетит до «Бабушки» первой. С «Мамы» ему сообщают, что к «Бабушке» с другой стороны орбиты приближаются специально обученные роботизированные команды межгалактического реагирования «Дровосеки», сигнал с которых был «Мамой» уже получен. А «Красную шапочку» нужно немедленно возвратить обратно. Астронавт сознаёт, что время может быть упущено, и принимает решение на «Красной шапочке» опередить «Волка», прибыть к «Бабушке» и попытаться предотвратить катастрофу. Ему удаётся догнать капсулу и с помощью защитного вооружения, установленного на «Красной шапочке», атаковать её. Аварийная система капсулы «Волка» активирует боевой режим, которая отвечает мощной атакой по «Красной шапочке», выводя из строя всё её навесное оружие и систему автопилотирования. Следующая атака с капсулы – ядерный удар. Астронавт знает это и таранит капсулу, не дав её боевой системе накопить энергию для второго и последнего выстрела.От удара-столкновения капсула «Волка» дрогнула и отлетела с пути своего следования, при этом заметно увеличив скорость и начав хаотичное вращение. Вращаясь, как падающее перо в безветрие, она на огромной скорости медленно раскололась на две неравные части. Материал, из которого была сделана «Красная шапочка», оказался прочнее. Пилот был жив, а потому преследуемое движение возобновлено. Направляемая твёрдой рукой живого человека, «Красная шапочка» неслась по следу капсулы, оставляемой в результате выхода смеси газов и топлива. Капсула отдалялась, закручиваясь всё быстрее, твёрдые конструкции её обшивки ударялись о корпус «Красной шапочки». Внутренности капсулы веером выпадали из неё, становясь её хвостом. Паразитические организмы, вылетавшие из капсулы, обречённые на исчезновения в космосе, неожиданно попавшие в прозрачный объектив шлюпки, словно обретали новую жизнь. Без глазниц, но якобы видя пилота, они пытались пробиться через герметичное полотно. Их форма была зернистой, а цвет - чёрный. Конечностями своими они гладили объектив шлюпки, и температура за бортом, казалось, не сильно их беспокоит, а немыслимая скорость шлюпки для них как будто вообще не была помехой.Они встретились взглядом: астронавт из «Красной шапочки» своим взглядом встретился с тем, что могло им быть! Он почувствовал нестерпимую боль. Кто-то пытается докричаться в самый центр его мозга. Сопротивление было подобно адовой муке. Силы оставили его, и он, держась за штурвал, глядя в пустые глазницы, находящиеся по ту сторону «Красной шапочки», услышал ясное: «Кто вы? Изгой или призрак? Или шлак для моих червей? Радость моих созданий? Потеха моему легиону?»Приближающаяся «Бабушка» закрыла горизонт своим телом, яркая светящаяся полоса входа в атмосферу окутывала грани видоискателя. Паразит обнялся пламенем и сгорел, разлетевшись на тысячи мелких частиц.«Красная шапочка» проходила внутрь, и «Бабушка» принимала её своим теплом.Когда Свобода, Богатство, Нищета, Суд, Заточение, Философия, Сострадание, Соблазн, Ярость, Перерождение, Целеустремлённость, Мечта, Вечность, Верность, Смерть, Сила случились, раздался голос:– Куда ты движешься?– Я этого не знаю…– Ну тогда нам по пути, мы тоже не знаем, куда направляемся.– Зачем ты нас искал? Ты же искал нас? - спросил «Волка» «Дровосек».– Да! Я хочу, чтобы вы меня остановили. Я хочу, чтобы вы знали: я сам теперь себе не принадлежу, я не остановлюсь, не уйду от своего существа. Я ничего с собой сделать уже не могу. Меня тяготит это состояние, и я хочу предупредить, что однажды я проникну к «Бабушке». Я должен быть уверен, что вы поняли меня. Ждите меня там, и это будет вашей наградой. Я должен знать, что всё это было не напрасно!– Мы не приближаемся к «Бабушке», и ты это знаешь, - сказал «Дровосек».– Вам и не нужно. Просто проходите мимо! Они, они… не видят «Бабушку», не осознают, что она так близко, но я уже обречён... Я буду находиться на орбите, с другой стороны от вас. Не подходите ко мне. Только так вы сможете выжить.– Ты можешь уничтожить себя?– Я думал про это, есть большая доля вероятности, что их споры могут попасть на планету. Вам отправлен подробный отчёт о том, что здесь произошло. Возможно, вы когда-нибудь найдёте оружие, которое сможет истребить их.– И когда же это будет?– Когда кто-то другой придёт по моему следу. Это случится обязательно. Когда по моему следу придут другие, я буду их ждать, и когда это случится, вы должны будете не упустить и свой шанс.– У меня есть предложение! Давай сделаем это сейчас? Наш борт несёт несколько коротких «Топоров». Это грозное оружие! Может, получится…– У меня были сорок две единицы оружия, включая «Резцы» и «Клыки». Теперь остались только автономные на спасательных капсулах. Это не тот враг, которого нужно встречать лицом. Все мертвы. Пока я здесь, эти организмы заперты. Никто не покинул и не покинет меня, «Волка», за это я ручаюсь. Так и останется. Изучите мой отчёт и приступайте к работе. Вы должны быть подготовлены. От этого зависит будущее. Конец связи.Когда «Красная шапочка» приняла «Бабушкино» гостеприимство, это была уже не «Бабушка». Чёрные зернистые объятья стали окутывать её. Тьма обрушилась внутрь, тело её трещало под давлением. Воздух перестал поступать, и жизнь стала покидать тело замурованного пилота. Но, к счастью, поблизости оказались «Дровосеки». У них было доработанное экспериментальное оружие, с помощью которого они освободили и «Бабушку» и «Красную шапочку»Они никогда не заходят к «Бабушке». Они просто были рядом.- Вас доставить к обратно?- Нет, я останусь здесь. Это же была моя миссия. Мне надо убедиться, что всё в порядке! Но... но как вы успели?- Он просил нас, - сказал «Дровосек», показывая на то, что осталось от «Волка».

Ключевые слова: Красная Шапочка Ридли Скотт Джеймс Кэмерон Дэвид Финчер Хидео Кодзияма сказка авторская история

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