Удачные связи. Или зачем девушке дракон

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:42

Птичка-мозгоклюйка Просмотров: 43 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 14:30 by

- И? - вопросительно пробасил он.- Дракон, я полагаю? - робко ответила она.- Девственница, я полагаю, - в тон незнакомке ответил черный чешуйчатый ящер.Девица зарделась, но не отступила.- Принцесса, - потупившись представилась она.- Да ну? - изогнул надбровные дуги дракон.- Ну, не совсем, - призналась девушка.- И чего ты хочешь, не совсем принцесса? Или это ужин с доставкой на дом? - дракон ближе поднес к пришедшей морду.- Надеюсь, что нет, - сглотнула та.Потом, видимо, решившись, выпалила:- Я замуж хочу!Гребенчатая башка вмиг отпрянула.- А я-то тут при чем?- Ну, если вы меня украдете, то другие решат, что я прекрасная принцесса, - посмотрев на дракона, она поправилась, - прекрасная и непорочная дева и придут спасать, ну и как-то так...- Если в профиль и при нужном освещении... - льстиво начал дракон, но осекся, поймав взгляд девушки, явно говорящий, что она-то прекрасно знает, как и в каком освещении нужно встать, чтобы выглядеть хоть отдаленно прекрасной. - Ну да, что это я. И что ты предлагаешь?- Ну, вы меня похищаете..., - начала, снова потенциальная невеста.- Нет, - перебил ее дракон, - эту часть я понял. В замен-то что?- А, пока меня не спасут, я буду убираться, готовить, массаж...Дракон задумался: в целом, идея не казалась ему такой уж бесполезной, тем более, что охотников на его голову и прилагающиеся к ней сокровища в данной местности было мало, что привело к удручающей физической форме и порядочной скуке. Хотя, был ряд моментов, который его смущал.- И как же ты намерена оповестить принца, о том, что тебя похитили?- Принца не надо, - деловито затрещала девушка, понимая, что это уже не отказ. - Достаточно рыцаря. А тут не очень далеко остановился гарнизон как раз, учения у них. И вот я буду гулять невдалеке по полянке, собирать цветочки...- Ясно, - перебил дракон, понимая, что иначе тут целый роман ему изложат. - Другой вопрос, рыцарь твой потенциальный приедет меня убивать, вообще-то. Что ты на это скажешь?- Ну, тут тоже все просто. Когда он приедет, то вы куда-нибудь вроде как улетите, а он меня спасет, и я уговорю его скорей меня увести, не дожидаясь пока вы вернетесь, - тут она тараторила еще быстрей, ибо момент был явно скользкий и непродуманный.Дракон скептически скривился, но особо спорить не стал, глядя на излишне лучезарную улыбку девчонки. При плохом раскладе и правда можно быстро свалить или спалить, если настроение будет.- Ну ладно, пленница. Звать-то как тебя?- Марианна, - кокетливо стрельнула глазками та.- А меня Гордериком.***- Мариш, там, кажись, тебя спасать приехали наконец! - проорал дракон, вглядываясь в силуэт одинокого всадника.- Что, правда?! - радостно прыгая через ступеньки возопила девушка. - И какой он?- Какой-какой, в латах весь, на коне.- Ой, хоть бы забрало поднял! Посмотреть бы хоть одним глазком!- Поднимет, куда он денется, - авторитетно заявил дракон. - Он же, если орать в этом самоваре начнет, сам оглохнет.И правда, когда рыцарь подъехал ко входу в пещеру, то сразу откинул забрало, предварительно встав за камушком. Орать пока, правда, не спешил.- Ну что, я полетел? Или поучаствовать чуть-чуть? - деловито осведомился дракон.- Гордерик, - начала Марианна тихим голосом, - а может не надо, а?- Ты чего? - непонимающе уставился на нее дракон. - Ты ж сама хотела! Каждый день тут высматривала.- У него нос картошкой и зуба переднего, вроде, нет.- Да как ты это-то увидела? - опасно выглядывая с балкончика спросил Гордерик.- Ну Горд, ну миленький, ну пожалуйста! - начала причитать придирчивая невеста, хватая дракона за лапу. - Ну давай следующего подождем!- Ну, Маришка, ты даеееешь, - протянул тот. - И что теперь прикажешь делать!? Он уже второй раз глотку дерет, меня, между прочим, на смертный бой вызывает.- Ну придумай что-нибудь, - уже ревела девушка.Дракон тяжело вздохнул и слегка высунулся в проем.- Не выйду, - буркнул он.- Почему? - опешил рыцарь.Дракон еще раз посмотрел на зареванную девицу и дразнясь выкрикнул.- А у тебя нос кривой и зуба нет... переднего!Что ответить на это, рыцарь не нашел.- Гордерик, ты лучший! - обнимая драконье пузо, разулыбалась несостоявшаяся невеста.Тем временем в чашуйчатой голове начали появляться некие подозрения.***- Знакомься, Марианна, это Фергус, - представил дракон своей ·пленнице рыцаря среднего возраста, - твой будущий муж.Они сидели за столом, на котором возвышался зажаренный целиком барашек, бочка вина и так, по мелочи.- Здрасте, - непонимающе уставилась на него девушка, - Гордерик, можно тебя на пару слов?- Э, ну нет, знаю я тебя, сейчас опять начнешь придираться. Все, пора заканчивать этот спектакль.- Ну Гордерик! - предприняла очередную слезливую попытку вечная невеста. - А вдруг я уже передумала и не хочу замуж!- О! - назидательно поднял коготь дракон. - О чем я и говорю. То тебе нос не нравится, то конь жалкий, то голос противный. Все, хватит с меня. Фергус - отличный мужик: пришел спокойно, принес тут винца чутка, барашка...- Двух, - поправил доселе молчавший рыцарь.- Во, еще и практичный, - повеселевший от ·чутка вина дракон был расположен к рыцарю всеми конечностями. - Пришел, как нормальный человек, поговорить. Между прочим, капитан! И земелька какая-никакая есть и жалование. Ты тоже девка справна, и прибраться, и приготовить, и массаж... Ну, ты поняла, - отвел глаза от поднявшего брови рыцаря дракон. - Чего тебе еще-то надо?- А если, а вдруг... - начала было снова раздуваться девица.- Маришка, всеее, хватит. А то сейчас Фергус передумает, а я вот на брачный сезон улечу, что делать будешь? И вообще, принеси-ка лучше нам пивка, того, что в месяц назад притащил, в углу там, ну ты знаешь.Девшука, поджала губки, потом еще раз взглянула на рыцаря, вздохнула, и, улыбаясь втихомолку, ушла за пивом.- Ты не смотри, Фергус, что капризничает. В девках засиделась просто. А так она у меня хорошая, - подвыпивший дракон пустил скупую слезу. - Бывало, прилетишь с охоты - грязный, мокрый, злой, а тут все чистенько, едой пахнет и .... Ну в общем ты понял. Эх, отдаю кровинушку! Выпьем?Они чокнулись.Тем же вечером Фергус увез Марианну в свой замок, клятвенно пообещав пригласить дракона на свадьбу и назвать в его честь первенца. Иначе пьяный ящер нипочем не соглашался отпускать свою пленницу.Когда будущие молодожены скрылись за пригорком, дракон облегченно вздохнул. Чтоб я еще связывался с этими девственницами.Автор - Александрова Ирина.

Ключевые слова: Дракон рыцарь девушка замужество

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