Удачные связи. Или зачем девушке дракон- И? - вопросительно пробасил он.
- Дракон, я полагаю? - робко ответила она.
- Девственница, я полагаю, - в тон незнакомке ответил черный чешуйчатый ящер.
Девица зарделась, но не отступила.
- Принцесса, - потупившись представилась она.
- Да ну? - изогнул надбровные дуги дракон.
- Ну, не совсем, - призналась девушка.
- И чего ты хочешь, не совсем принцесса? Или это ужин с доставкой на дом? - дракон ближе поднес к пришедшей морду.
- Надеюсь, что нет, - сглотнула та.
Потом, видимо, решившись, выпалила:
- Я замуж хочу!
Гребенчатая башка вмиг отпрянула.
- А я-то тут при чем?
- Ну, если вы меня украдете, то другие решат, что я прекрасная принцесса, - посмотрев на дракона, она поправилась, - прекрасная и непорочная дева и придут спасать, ну и как-то так...
- Если в профиль и при нужном освещении... - льстиво начал дракон, но осекся, поймав взгляд девушки, явно говорящий, что она-то прекрасно знает, как и в каком освещении нужно встать, чтобы выглядеть хоть отдаленно прекрасной. - Ну да, что это я. И что ты предлагаешь?
- Ну, вы меня похищаете..., - начала, снова потенциальная невеста.
- Нет, - перебил ее дракон, - эту часть я понял. В замен-то что?
- А, пока меня не спасут, я буду убираться, готовить, массаж...
Дракон задумался: в целом, идея не казалась ему такой уж бесполезной, тем более, что охотников на его голову и прилагающиеся к ней сокровища в данной местности было мало, что привело к удручающей физической форме и порядочной скуке. Хотя, был ряд моментов, который его смущал.
- И как же ты намерена оповестить принца, о том, что тебя похитили?
- Принца не надо, - деловито затрещала девушка, понимая, что это уже не отказ. - Достаточно рыцаря. А тут не очень далеко остановился гарнизон как раз, учения у них. И вот я буду гулять невдалеке по полянке, собирать цветочки...
- Ясно, - перебил дракон, понимая, что иначе тут целый роман ему изложат. - Другой вопрос, рыцарь твой потенциальный приедет меня убивать, вообще-то. Что ты на это скажешь?
- Ну, тут тоже все просто. Когда он приедет, то вы куда-нибудь вроде как улетите, а он меня спасет, и я уговорю его скорей меня увести, не дожидаясь пока вы вернетесь, - тут она тараторила еще быстрей, ибо момент был явно скользкий и непродуманный.
Дракон скептически скривился, но особо спорить не стал, глядя на излишне лучезарную улыбку девчонки. При плохом раскладе и правда можно быстро свалить или спалить, если настроение будет.
- Ну ладно, пленница. Звать-то как тебя?
- Марианна, - кокетливо стрельнула глазками та.
- А меня Гордериком.
***
- Мариш, там, кажись, тебя спасать приехали наконец! - проорал дракон, вглядываясь в силуэт одинокого всадника.
- Что, правда?! - радостно прыгая через ступеньки возопила девушка. - И какой он?
- Какой-какой, в латах весь, на коне.
- Ой, хоть бы забрало поднял! Посмотреть бы хоть одним глазком!
- Поднимет, куда он денется, - авторитетно заявил дракон. - Он же, если орать в этом самоваре начнет, сам оглохнет.
И правда, когда рыцарь подъехал ко входу в пещеру, то сразу откинул забрало, предварительно встав за камушком. Орать пока, правда, не спешил.
- Ну что, я полетел? Или поучаствовать чуть-чуть? - деловито осведомился дракон.
- Гордерик, - начала Марианна тихим голосом, - а может не надо, а?
- Ты чего? - непонимающе уставился на нее дракон. - Ты ж сама хотела! Каждый день тут высматривала.
- У него нос картошкой и зуба переднего, вроде, нет.
- Да как ты это-то увидела? - опасно выглядывая с балкончика спросил Гордерик.
- Ну Горд, ну миленький, ну пожалуйста! - начала причитать придирчивая невеста, хватая дракона за лапу. - Ну давай следующего подождем!
- Ну, Маришка, ты даеееешь, - протянул тот. - И что теперь прикажешь делать!? Он уже второй раз глотку дерет, меня, между прочим, на смертный бой вызывает.
- Ну придумай что-нибудь, - уже ревела девушка.
Дракон тяжело вздохнул и слегка высунулся в проем.
- Не выйду, - буркнул он.
- Почему? - опешил рыцарь.
Дракон еще раз посмотрел на зареванную девицу и дразнясь выкрикнул.
- А у тебя нос кривой и зуба нет... переднего!
Что ответить на это, рыцарь не нашел.
- Гордерик, ты лучший! - обнимая драконье пузо, разулыбалась несостоявшаяся невеста.
Тем временем в чашуйчатой голове начали появляться некие подозрения.
***
- Знакомься, Марианна, это Фергус, - представил дракон своей ·пленнице рыцаря среднего возраста, - твой будущий муж.
Они сидели за столом, на котором возвышался зажаренный целиком барашек, бочка вина и так, по мелочи.
- Здрасте, - непонимающе уставилась на него девушка, - Гордерик, можно тебя на пару слов?
- Э, ну нет, знаю я тебя, сейчас опять начнешь придираться. Все, пора заканчивать этот спектакль.
- Ну Гордерик! - предприняла очередную слезливую попытку вечная невеста. - А вдруг я уже передумала и не хочу замуж!
- О! - назидательно поднял коготь дракон. - О чем я и говорю. То тебе нос не нравится, то конь жалкий, то голос противный. Все, хватит с меня. Фергус - отличный мужик: пришел спокойно, принес тут винца чутка, барашка...
- Двух, - поправил доселе молчавший рыцарь.
- Во, еще и практичный, - повеселевший от ·чутка вина дракон был расположен к рыцарю всеми конечностями. - Пришел, как нормальный человек, поговорить. Между прочим, капитан! И земелька какая-никакая есть и жалование. Ты тоже девка справна, и прибраться, и приготовить, и массаж... Ну, ты поняла, - отвел глаза от поднявшего брови рыцаря дракон. - Чего тебе еще-то надо?
- А если, а вдруг... - начала было снова раздуваться девица.
- Маришка, всеее, хватит. А то сейчас Фергус передумает, а я вот на брачный сезон улечу, что делать будешь? И вообще, принеси-ка лучше нам пивка, того, что в месяц назад притащил, в углу там, ну ты знаешь.
Девшука, поджала губки, потом еще раз взглянула на рыцаря, вздохнула, и, улыбаясь втихомолку, ушла за пивом.
- Ты не смотри, Фергус, что капризничает. В девках засиделась просто. А так она у меня хорошая, - подвыпивший дракон пустил скупую слезу. - Бывало, прилетишь с охоты - грязный, мокрый, злой, а тут все чистенько, едой пахнет и .... Ну в общем ты понял. Эх, отдаю кровинушку! Выпьем?
Они чокнулись.
Тем же вечером Фергус увез Марианну в свой замок, клятвенно пообещав пригласить дракона на свадьбу и назвать в его честь первенца. Иначе пьяный ящер нипочем не соглашался отпускать свою пленницу.
Когда будущие молодожены скрылись за пригорком, дракон облегченно вздохнул. Чтоб я еще связывался с этими девственницами.
Автор - Александрова Ирина.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:42
Сегодня, 14:30 by Птичка-мозгоклюйкаПросмотров: 43Комментарии: 3
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