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Сказки

Происшествие

- Карга старая! - заорала Баба-Яга, - Не видишь, куда летишь что ли? Очки носить нужно!

- Кто бы говорил, - парировала Ведьма, - Уставилась в своё блюдечко, света белого не видит.

Она подняла с земли обломки метлы и продемонстрировала их Яге.

- Видишь, что ты натворила?

- Ничего я не творила, - отмахнулась та, - Перед собой смотреть надо было.

- Ещё меня старуха летать не учила, - огрызнулась Ведьма.

- Ты кого старухой обозвала, курица! - Яга накинулась на неё с кулаками, - Я ж тебе сейчас всю рожу расцарапаю!

- Засужу! - испуганно крикнула Ведьма и спряталась за деревом, - Сейчас вызову Дружинника, он и разберётся, что ты виноватая.

- Виноватая тут одна и это ты, - Яга засмеялась, - Я-то уж точно по своей полосе двигалась. Так что не добавляй себе проблем с Дружинником. Оплати ущерб и можешь быть свободна.

- Какой ущерб! У сумасшедших сегодня выходной, что ли? - Ведьма покрутила пальцем у виска, - Сама в меня врезалась и ещё и обвиняет! В твоём возрасте врать стыдно!

- В моём возрасте?! - взревела Яга, - А ну иди сюда, гадина! Прокляну! В жабу превращу!

Ведьма высунула голову из-за дерева и осуждающе посмотрела на Ягу.

- Ещё и угрожаешь! Всё Дружиннику расскажу!

Яга бросила в дерево обломок метлы и злорадно потёрла руки.

- А вдруг Дружинник узнает, куда в прошлом месяце дети с деревни пропали, - задумчиво проговорила она, - Наверное, премию получит, за раскрытие-то.

- А это здесь причём? - удивилась Ведьма, - Ты давай вот это сюда не приплетай! Я тебя твоими делишками не пугаю, и ты в мои не лезь!

- Раскудахталась, - удовлетворённо сказала Яга, - Значит точно ты.

Ведьма выругалась.

- Даже если и я? Не докажешь!

- Посмотрим, - улыбаясь, ответила Баба-Яга, - Посылай за Дружинником.

- Нечестно так, - буркнула Ведьма, - Ты же сама виновата! Не смотрела же перед собой, в блюдечко всё. А теперь ещё и донести на меня грозишься. Ай-яй! Мы ведь коллеги!

- Я слепой клушей никогда не работала, - презрительно ответила Яга, - Плати за ущерб и оскорбления, и все останутся довольны. А кто-то ещё и на свободе.

Ведьма взвыла от бессилия и вышла из-за дерева.

- Ну и сколько я тебе должна?

- Тон смени, - посоветовала Яга, - Я ж могу и увеличить сумму.

Ведьма смотрела на неё испепеляющим взглядом.

- Что тут у меня, - Яга обошла вокруг ступы, - Здесь вот царапина. Тут ещё одна. Вот трещина.

- Ну трещина-то явно раньше была! - возмутилась Ведьма.

- Была, - согласилась Яга, - Но мне кажется, что ты не будешь против оплатить и этот ремонт.

Ведьма заскрипела зубами. Яга подняла с земли свою метлу и отряхнула.

- И метла ещё пострадала. Сломалась напополам.

- Ну ты чего наглеешь-то? - завизжала Ведьма, - Вот же она, у тебя в руках, целая!

- Правда? - спросила Яга и переломила метлу об колено, - Смотри-ка, сломана! Нужна новая.

Ведьма упала на землю и принялась колотить её кулаками.

- Ну всё, всё, - успокоила её Яга, - Всего-то тридцать золотых. Впредь перед собой смотреть будешь.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:37 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 1
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Ключевые слова: Яга ведьма ущерб метла не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:49
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