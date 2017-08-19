Происшествие

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:37 by

- Карга старая! - заорала Баба-Яга, - Не видишь, куда летишь что ли? Очки носить нужно!- Кто бы говорил, - парировала Ведьма, - Уставилась в своё блюдечко, света белого не видит.Она подняла с земли обломки метлы и продемонстрировала их Яге.- Видишь, что ты натворила?- Ничего я не творила, - отмахнулась та, - Перед собой смотреть надо было.- Ещё меня старуха летать не учила, - огрызнулась Ведьма.- Ты кого старухой обозвала, курица! - Яга накинулась на неё с кулаками, - Я ж тебе сейчас всю рожу расцарапаю!- Засужу! - испуганно крикнула Ведьма и спряталась за деревом, - Сейчас вызову Дружинника, он и разберётся, что ты виноватая.- Виноватая тут одна и это ты, - Яга засмеялась, - Я-то уж точно по своей полосе двигалась. Так что не добавляй себе проблем с Дружинником. Оплати ущерб и можешь быть свободна.- Какой ущерб! У сумасшедших сегодня выходной, что ли? - Ведьма покрутила пальцем у виска, - Сама в меня врезалась и ещё и обвиняет! В твоём возрасте врать стыдно!- В моём возрасте?! - взревела Яга, - А ну иди сюда, гадина! Прокляну! В жабу превращу!Ведьма высунула голову из-за дерева и осуждающе посмотрела на Ягу.- Ещё и угрожаешь! Всё Дружиннику расскажу!Яга бросила в дерево обломок метлы и злорадно потёрла руки.- А вдруг Дружинник узнает, куда в прошлом месяце дети с деревни пропали, - задумчиво проговорила она, - Наверное, премию получит, за раскрытие-то.- А это здесь причём? - удивилась Ведьма, - Ты давай вот это сюда не приплетай! Я тебя твоими делишками не пугаю, и ты в мои не лезь!- Раскудахталась, - удовлетворённо сказала Яга, - Значит точно ты.Ведьма выругалась.- Даже если и я? Не докажешь!- Посмотрим, - улыбаясь, ответила Баба-Яга, - Посылай за Дружинником.- Нечестно так, - буркнула Ведьма, - Ты же сама виновата! Не смотрела же перед собой, в блюдечко всё. А теперь ещё и донести на меня грозишься. Ай-яй! Мы ведь коллеги!- Я слепой клушей никогда не работала, - презрительно ответила Яга, - Плати за ущерб и оскорбления, и все останутся довольны. А кто-то ещё и на свободе.Ведьма взвыла от бессилия и вышла из-за дерева.- Ну и сколько я тебе должна?- Тон смени, - посоветовала Яга, - Я ж могу и увеличить сумму.Ведьма смотрела на неё испепеляющим взглядом.- Что тут у меня, - Яга обошла вокруг ступы, - Здесь вот царапина. Тут ещё одна. Вот трещина.- Ну трещина-то явно раньше была! - возмутилась Ведьма.- Была, - согласилась Яга, - Но мне кажется, что ты не будешь против оплатить и этот ремонт.Ведьма заскрипела зубами. Яга подняла с земли свою метлу и отряхнула.- И метла ещё пострадала. Сломалась напополам.- Ну ты чего наглеешь-то? - завизжала Ведьма, - Вот же она, у тебя в руках, целая!- Правда? - спросила Яга и переломила метлу об колено, - Смотри-ка, сломана! Нужна новая.Ведьма упала на землю и принялась колотить её кулаками.- Ну всё, всё, - успокоила её Яга, - Всего-то тридцать золотых. Впредь перед собой смотреть будешь.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Яга ведьма ущерб метла не такая сказка

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