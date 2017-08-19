Происшествие- Карга старая! - заорала Баба-Яга, - Не видишь, куда летишь что ли? Очки носить нужно!
- Кто бы говорил, - парировала Ведьма, - Уставилась в своё блюдечко, света белого не видит.
Она подняла с земли обломки метлы и продемонстрировала их Яге.
- Видишь, что ты натворила?
- Ничего я не творила, - отмахнулась та, - Перед собой смотреть надо было.
- Ещё меня старуха летать не учила, - огрызнулась Ведьма.
- Ты кого старухой обозвала, курица! - Яга накинулась на неё с кулаками, - Я ж тебе сейчас всю рожу расцарапаю!
- Засужу! - испуганно крикнула Ведьма и спряталась за деревом, - Сейчас вызову Дружинника, он и разберётся, что ты виноватая.
- Виноватая тут одна и это ты, - Яга засмеялась, - Я-то уж точно по своей полосе двигалась. Так что не добавляй себе проблем с Дружинником. Оплати ущерб и можешь быть свободна.
- Какой ущерб! У сумасшедших сегодня выходной, что ли? - Ведьма покрутила пальцем у виска, - Сама в меня врезалась и ещё и обвиняет! В твоём возрасте врать стыдно!
- В моём возрасте?! - взревела Яга, - А ну иди сюда, гадина! Прокляну! В жабу превращу!
Ведьма высунула голову из-за дерева и осуждающе посмотрела на Ягу.
- Ещё и угрожаешь! Всё Дружиннику расскажу!
Яга бросила в дерево обломок метлы и злорадно потёрла руки.
- А вдруг Дружинник узнает, куда в прошлом месяце дети с деревни пропали, - задумчиво проговорила она, - Наверное, премию получит, за раскрытие-то.
- А это здесь причём? - удивилась Ведьма, - Ты давай вот это сюда не приплетай! Я тебя твоими делишками не пугаю, и ты в мои не лезь!
- Раскудахталась, - удовлетворённо сказала Яга, - Значит точно ты.
Ведьма выругалась.
- Даже если и я? Не докажешь!
- Посмотрим, - улыбаясь, ответила Баба-Яга, - Посылай за Дружинником.
- Нечестно так, - буркнула Ведьма, - Ты же сама виновата! Не смотрела же перед собой, в блюдечко всё. А теперь ещё и донести на меня грозишься. Ай-яй! Мы ведь коллеги!
- Я слепой клушей никогда не работала, - презрительно ответила Яга, - Плати за ущерб и оскорбления, и все останутся довольны. А кто-то ещё и на свободе.
Ведьма взвыла от бессилия и вышла из-за дерева.
- Ну и сколько я тебе должна?
- Тон смени, - посоветовала Яга, - Я ж могу и увеличить сумму.
Ведьма смотрела на неё испепеляющим взглядом.
- Что тут у меня, - Яга обошла вокруг ступы, - Здесь вот царапина. Тут ещё одна. Вот трещина.
- Ну трещина-то явно раньше была! - возмутилась Ведьма.
- Была, - согласилась Яга, - Но мне кажется, что ты не будешь против оплатить и этот ремонт.
Ведьма заскрипела зубами. Яга подняла с земли свою метлу и отряхнула.
- И метла ещё пострадала. Сломалась напополам.
- Ну ты чего наглеешь-то? - завизжала Ведьма, - Вот же она, у тебя в руках, целая!
- Правда? - спросила Яга и переломила метлу об колено, - Смотри-ка, сломана! Нужна новая.
Ведьма упала на землю и принялась колотить её кулаками.
- Ну всё, всё, - успокоила её Яга, - Всего-то тридцать золотых. Впредь перед собой смотреть будешь.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:37 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 1
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