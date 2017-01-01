Твари в переулках

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:00

Hayrest Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:00 by

Из старого дома на берегу залива доносился свист ветра, влетавшего в него через разбитые окна и дыры в стенах."Зачем я на это подписался" - думал Гена, который был самым старшим среди группки подростков. Звуки волн доносились с левой стороны от ребят, справа же - вой деревенских собак. Рядом с домом (метрах в 20-ти) была освещенная тропа, залитая грязью и закиданная желтыми листьями деревьев.- Такие хоромы были когда-то у этого князя, - сказал Петя, глупый мальчишка, брат Гены, вечно влезавший во всякие передряги.Впрочем, наличие ума в семье Прокофьевых, к которой принадлежали двое наших знакомых, было редким исключением.- С чего ты взял, что это князь, придурок? Ты и о доме этом не слышал, пока я тебе не сказал! - крикнул Генка. Его голос пронесся по улице и вошел эхом через распахнутые окна дома.-Тише, мальчики, - сказала Света (одноклассница Гены, по совместительству любовь всей его жизни), - тут охранники с собаками!- Ой, да кому этот сарай нужен! - сказал Петя, сразу же получивший звуки "шшш" в свой адрес.Луна освещала отделку дома: это был старый, полуразвалившийся двухэтажный дом, похожий на деревянный замок. Крыша его была выполнена в готическом стиле. Над входом крыша принимала вид готического купола, когда сзади сходила в покатую крышу. Это все, что успели рассмотреть из строения "замка" ребята в свете луны.- Ну что, давайте: идем? - сказал Игорь, являвшийся также одноклассником Гены, и включил фонарь на телефоне.Фонарь пронзил ночную тьму, помогая Луне освещать природу.- Да... Да, что-то мы застоялись - сказал дрожащим голосом Гена - идем внутрь.Сделав шаг, Гена почувствовал твердую почву, скорее всего под всеми листьями красовалась щебенка. Медленными шагами ребята дошли до входа.- Дамы вперед, - сказал Игорь.- А фонарь-то у кого? - сказал, фыркнув, Генка.- Ла-а-а-а-адно... Свет, на фонарь! - сказал Игорь- Болван! - надувши губки, фыркнула Света.Игорь вошел в мрачный замок. Странно, но в нем было даже холоднее, чем на улице, хотя снаружи дул ветер. Может это показалось Игорю, т.к. ему было страшно. За ним вошли остальные.- Ух ты, круто! - восхитился через страх Петя внутренним убранством "замка".А восхищаться было чем. Внутри висели картины, тронутые временем, но не тронутые местными бомжами и наркоманами. Конечно, время сильно потрепало их. Они были больше похожи на половые тряпки, на которых раньше красовался узор, но все же они добавляли какой-то загадочности атмосфере дома. Справа от входа было большое, но разбитое окно. Слева была дверь, а прямо проход вперед и лестница наверх.- Ну что, посмотрим, что в подвале. или сначала осмотрим весь дом? – сказал Генка, глядя в маленький кружок света от телефона.- Какой смысл все смотреть, тут бомжи уже все украли. Пойдемте в подвал, я слышал, туда никто не ходил – сказал Игорь, сглатывая слюну.Ребята пошли в подвал, что по странному устройству дома располагался под лестницей, ведущей на второй этаж. Старые деревянные ступени хрустели под их ногами, будто человеческие кости на годовом поле битвы под ногами разбойников. Из подвала пахло сыростью и чем-то кислым. Чем ниже спускались ребята, тем холоднее становилось вокруг. Жаль, что ступеньки скрипели настолько сильно, что они не услышали, как за ними кто-то или что-то шло…Глава IЗнакомство с нашим будущим смертникомРаздался скрип старых тормозных колодок. Из Волги вышел довольно молодой парень. У него было серое, странно сшитое пальто цвета серого неба, три пуговицы которого, кажется, не раз перешивали, однако пальто хорошо выглядело. Синий шарф, перевязанный французским узлом на его шее, чуть-чуть закрывал шрам, тянувшийся наискось от подбородка до ключицы. У молодого человека были черные, как смола штаны и неподходящие к ним кроссовки на странной толстой подошве синего цвета. У него были выразительные черты лица: острые скулы, тонкий с горбинкой нос, голубые глаза и черные, как и его штаны, волосы. В правом кармане пальто, на котором нельзя было сразу усмотреть зашитую дыру, тянувшуюся от угла кармана вниз, имелся диктофон, солидной (хоть и китайской) тогда фирмы. На носу висели дорогие очки с тонкими линзами.Он достал из багажника ручку, рюкзак и старый блокнот, на котором чистыми оставалась пара страниц. Надев рюкзак, он пошел в сторону дома, о котором с утра прочел в газете.«Тук, тук, тук, тук, тук»Никто не ответил.-Кхм, это журналист, откройте, пожалуйста, дверь – прокричал он протяжно.Парень привык, что ему сразу никто не хотел открывать. Еще бы, он ездил по всяким поселкам, где нового человека воспринимали, как врага.Раздался щелчок – дверь открылась. На пороге стоял двухметровый лысый мужик лет 40 в майке-алкашке и с сединой на двухнедельной щетине. По нему было видно, что он только встал и намеревался закинуть еще граммов 200.- Здравствуйте, вы Григорий Куров, отец пропавшей девочки?- Чо тебе надо? Надоели журналюги. Полторы недели стучатся и спрашивают одни и те же вопросы. Не надоело вам наживаться на горе семей в округе?- Извините, но я пришел писать не статью. Я хотел вам помочь. Я считаю, что вашу девочку еще можно спасти…- Пошел вон, шарлатан! Никаких денег ты не получишь, – сказал Григорий и хлопнул перед носом молодого человека дверью.- Это правда, я знаю, где она и что с ней. А за возвращение я возьму маленькую плату. И да, я не похититель, я просто профессионал в деле сыска.Дверь вновь отворилась, выглянула женщина, низенькая, меньше нашего героя на полторы головы. В меру пухлая. У нее были красные от слез глаза и тряслись руки.- Я все слышала: проходите.- Да пошел он нах…- Молчи, горе отец, только и можешь, что заливать водкой пропажу нашей девочки!- Умерла она! Там столько крови было- ЗАМОЛЧИ!!!- Понимаете, - произнесла она через несколько секунд, - если есть хоть малейший шанс найти девочку, я готова на все.Из кухни послышался глухой звук открывающегося холодильника и писк микроволновки.- Вы голодны?В животе героя заурчало, но он, сглотнув, подавил стоны своего корчащегося в агонии желудка.- Нет, спасибо, я поел недавно, – соврал он, – понимаете, я необычный журналист.- Позвольте вас перебить, пройдемте на кухню. Снимите пальто.- Я, пожалуй, пройдусь в нем, не сочтите за грубостьМеньше всего пареньку хотелось идти туда, где пахло вкусной едой. Но он, кивнув, отправился вслед за хозяйкой дома. Сев, он повторил:- Понимаете, я необычный журналист. Я журналист собственной газеты. Мое имя Алексей Румянцев, я помогаю таким людям, как вы.- И как статистика? – проворчал мужчина, чавкая курицей.- Я всего год этим занимаюсь, но уже есть определенная база…- Жулик, – фыркнул мужчина- Гоша! Не ворчи, дай мальчику сказать.- Я продолжу, - сказал паренек, - моя газета пользуется некоторой известностью в Москве. Я провожу расследования, и часто я нахожу причину пропажи или смерти людей. Если вам интересно, что случилось с вашей дочерью и еще с 3 молодыми людьми, позвольте мне вас кое о чем попросить. Итак, мне нужны…Взяв все, что нужно у последней, третей семьи, парень вышел из дома и завел машину, даже не посмотрев вслед так радушно принявшей его женщине.- Черт, ну и погодка, – сказал парень, стряхивая желтые листья дворниками с лобового стекла.Машина завелась не сразу, пробурчав пару раз на своего хозяина глухим звуком незаводившегося мотора.«И как жизнь меня до такого довела,» - думал герой, подъехав к нашему знакомому дому. Он заглушил мотор, достал с заднего сидения булку (все, что ему на сегодня доступно из еды). Герой с горечью посмотрел на нее, живот простонал, понимая, что ему придется опять обходиться скромной пищей. Будто бы пытаясь успокоить живот, Алексей потрогал купюры, находившиеся у него в левом кармане: «5 тысяч с трех семей, довольно неплохо, завтра нормально поем и куплю новые кроссовки». На этой радостной мысли он съел булку, укутался в одеяло и заснул.Глава IIЗакрытоУслышав звон будильника на своем старом телефоне, он вышел из машины: на улице было довольно холодно. Звуки залива ночью выделялись отчетливее, чем днем, когда он расставлял свои приборы и осматривал дом. Положив очки в багажник и достав сумку, Алексей пошел, напевая старую мелодию, которую он написал еще в школьные годы, к дому. У самого порога он остановился, осмотрелся, положил сумку и достал оттуда желтое устройство изогнутой плоской формы, на верхней поверхности которого имелся циферблат. Так же он достал баночку непонятной мутной жидкости и коробку с детскими мелками: «черт, не нашел нормальный мел, пришлось опять лишать себя лишнего бутерброда». Бросив сумку в кусты рядом с домом, Алексей вошел в него. Он не любил такие дела, как это. На них обычно приходится ходить одному.-Так-с, детки, пора вас спасать, надеюсь, что успел, – сказал он.Прибор при включении издал тихий писк. Послышался треск.- Ну, Леопольд, выходи, – сказал он и пошел ко входу в подвал.Ступеньки издали до боли знакомый треск.- Черт, опять этот звук, будто мы в ужастиках, - сказал Алексей и поставил на приборе стрелку на цифру 5, - надеюсь пяти будет достаточно.Он размахнулся и кинул прибор в подвал, закрыл глаза и сел. Сзади послышался треск ступеней. Резкая вспышка, звук подающего на землю пальто.- Ну, вот ты и попался, голубчик, – сказал Алексей и развернулся в полусогнутом состоянии вперед.У него были закрыты глаза, поэтому он все еще гадал, кто же это был. Резким ударом Алексей попытался сбить противника с ног, но промахнулся. Пять секунд прошло, все начало темнеть, Алексей почувствовал, как что-то толкнуло его, и он кубарем полетел вниз.- Ах ты ж зараза, - выругался он.Кости болели, но он достал флакон и отхлебнул от него. Это был лунатик, теперь он знал. Глаза героя вспыхнули, он почувствовал до боли знакомое жжение, и почернели. Теперь он хорошо видел в темноте. Видел то, что толкнуло его, оно было на лестнице. Он встал, опираясь на колени, он засунул руку в карман штанов. «Давай, еще одна ступень, чмошник». Когда что-то шагнуло вперед, Алексей нажал на кнопку в кармане, пальто издало странное шипение. И что-то закашляло, сомнений нет – лунатик. Осталось только не убить его… Алексей стянул шарф. Что-то резким движением пронеслось к лицу Алексея, но тут же оступилось, увидев символы на его шее, прямо вдоль шрама. Тварь хорошо видела в темноте, даже лучше, чем Алексей под «маслянкой». Герой выхватил из кобуры пистолет и двумя импульсами зарядил существу по ногам. Писк, стократно превышающий комариный, раздался по всему подвалу. Ноги, нет, лапы существа скрючило, будто они попали в черную дыру и переломало, отбросив нечто к стене.- Ну, привет, – произнес Алексей с улыбкой, когда тварь проснулась, - я знаю, ты понимаешь наш язык.Он, напевая знакомую нам мелодию, достал из камина горячий прут, облил его святой водой и поднес к глазу существа.- Говори, где дети, – сказал он, положив руку со странным символом на ладони ему на лоб.Лоб зверя зашипел и вновь раздался писк. Лунатик раскрыл рот, писк начал превращаться в речь, значит, заклинание Элеоноры работает…- Это существо забрало Игоря. И нас скоро заберет. Я устал есть какие-то непонятные ошметки сырого мяса уже 2 недели, – пробубнил себе под нос Петя, откусив кусок от мяса, который им утром принес зверь.- Ешь, это единственный шанс выжить, – сказа Гена, обнимая Свету, которая уже 2 недели не разговаривала, а только всхлипывала.- Свет, надо есть, давай. Вот, молодец, понимаю, что сырое, но надо что-то делать. Скорее всего Это убивает зверей в лесу и приносит нам их мясо, судя по жесткости – у нас сегодня лось – сказал Гена, как хорошо, что Света не видит слезы, которые в это время текли из глаз Гены.«Тук…Тук…Тук» - раздалось из-за стены.- Он хочет опять кого-то забрать. Что нам делать? Так, постарайтесь не дышать.В стену вонзился топор или что-то вроде него. Ребята сдержали крик. Странно, ведь зверь обычно входил через дверь. Доска за доской стена разбиралась, пока, освещая свой путь, в образовавшуюся дыру не вошел молодой человек в грязном пальто.- Ты, кто постарше, быстро закрой глаза девчонке и пацану и выходите отсюда, не смотрите по сторонам.Чего боялся Алексей, было не ясно, ведь вокруг было ничего не разобрать дальше 3 метров. Ребята молча вышли, т.к. идти за человеком – хотя бы идти за Человеком. Когда ребята вышли, Алексей принялся рассуждать вслух, как он и любил:- Странно для Лунатиков в такое время выходить на охоту, а уж тем более кормить своих пленных мясом, которое в это время ему почти не достать. Бедный Игорь, теперь придется объясниться его матери. Наверно, эта тварь хотела увеличить свою семью. Ну да ладно, теперь надо закопать труп мальчика, который висит на крюке, чтоб полиция ничего не прочухала и дети ничего не узнали.Окончив свои дела, Алексей вышел и, набрав номер на стареньком телефоне, сказал злополучный код: E1823. Скоро прибудет полиция.

Ключевые слова: лунатик пропажа Смерть старый дом журналист дети

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