Маврик и его замечательная лужайка

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:47

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Мишенька Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:47 by

Маврик и его замечательная лужайкаУ Маврика была самая замечательная лужайка во всем городе. А ведь город был не так уж и мал: тридцать с лишним тысяч населения.Не мог он, Маврик, как некоторые другие, похвалиться красивой или умной женой: провел всю жизнь холостяком. Дом у него был богатый, в два этажа, заметный издали, но таких домов в городе тысячи-претысячи, им тоже никак не похвалиться.Детей у него сроду не было, а уж внуков подавно. Автомобиль и вовсе наиобычнейший: не ретро, не заморская диковинка. Здоровье отменное, но такими достоинствами, как водится, не хвалятся: опасно это, можно враз его, здоровье, и потерять.Так что похвастаться, погордиться вроде было ему нечем.Однако всем до единого жителям было известно, что у Маврика лучшая лужайка в городе.Горожане, кто втайне, а кто и открыто, в глаза, очень ему завидовали. По выходным дням считалось хорошим тоном пройтись всем семейством мимо его лужайки. Парочки обменивались кольцами опять же у лужайки Маврика.Пакостила временами разве что подвыпившая молодежь: могла раскидать по участку дюжину-другую раздавленных пивных банок, там же опорожнить автомобильные пепельницы, помо... но об этом лучше умолчим.Но, как известно, рано или поздно молодежь все же взрослеет. Обзаводится семьями, позже и детьми. В дальнейшем, подобно всем прочим горожанам, когда-то пакостная поступками молодежь обязательно начнет завидовать лужайке Маврика и посещать ее наравне с другими семьями.Ухаживать за лужайкой, впрочем, вовсе не сложно.Для Маврика это занятие давно уже превратилось в рутину. Уход за своей травой он смог бы проделывать и с завязанными глазами. Да и делать-то ничего особо не требовалось: пройтись по собственной лужайке каждый второй день газонокосилкой, освежить траву из шланга, если долго не было дождя. Вот и все.Но как-то летним утром Маврик обнаружил на своем участке сущий непорядок: прямо посреди лужайки, на одном из самых видных ее мест, некоторые травинки вытянулись повыше других. Он тут же прошелся по ним садовыми ножницами под суровую металлическую гребенку. И хоть непорядок был устранен с легкостью, все же заселo в голове Маврика скрытое беспокойство за свою лужайку.Следующее утро расстроило его намного серьезнее: на том же видном месте снова взошла высокая трава. Только на этот раз ее было много больше, да и росла она несравненно гуще и выше прежней. А спустя два дня там же каким-то чудным образом образовалась глубокая яма, похожая с виду на кротовую нору.Чем бы все это ни было, Маврик решил действовать наверняка: опорожнил в яму половину канистры с бензином и бросил в нее зажженную спичку. Из ямы столбом взметнулось пламя, едва не опалив ему брови, в нос ударил тошнотворный запах горелого мяса. Ближе к вечеру Маврик еще раз наведался к яме или норе, осторожно заглянул в нее, но ничего в ней не увидел, поскольку начинало уже смеркаться. И даже принесенный из дому фонарь ничем не помог: Маврику показалось лишь, как что-то отсвечивает ему из ямы в ответ, будто смеется над ним.Наутро Маврик все же решил поостеречься, не искушать лишний раз судьбу. Он обратился за помощью к хорошо знакомому садовнику, чьи советы ему не раз до того пригождались.- Как считаете, что это может быть?- поинтересовался он, тыкая пальцем в яму, из которой торчало нечто, похожее на лысую человеческую макушку.- Смахивает на что-то живое.Садовник и не знал, что ответить, в недоумении лишь стоял и почесывал голову. Ничего подобного ему прежде не встречалось. Может, конечно, всего лишь кротовая макушка. Но почему она торчит из земли без всякого видимого движения? Да и размерами сильно смахивает на здоровенную человеческую голову? Уж точно никакой не крот: не бывает таких необычных кротов.Он бы и дальше продолжал почесывать голову, не зная, что ответить, но Маврик взглянул на него строго и с нетерпением. Требовал немедленного ответа.- Кстати, макушка нашего крота - если это действительно крот - точь-в-точь ваша,- сказал он.- Это нисколько не смешно,- обиделся Маврик.- Да я даже и не шутил,- ответил садовник,- не наделен и малейшим чувством юмора. Просто представил, что если голова вероятного крота размером с вашу, то и тело у него должно быть сообразно вашему.Маврик, выслушивая рассуждения садовника, уже начал нервничать.- Давайте уж покончим с этим,- сказал он.- Как будем избавляться от крота?- У вас наверняка имеется острая лопата,- ответил садовник.- Я как следует размахнусь и врежу ею нашему кроту по голове. В миг отсеку все, что там торчит из-под земли. Каким бы он ни был гигантским, не жить ему после этого.Маврику такие жестокости были не по душе. Но радовало его хотя бы то, что неизвестная тварь прекратит наконец-то безнаказанно портить его замечательную лужайку. Он сходил в сарай и вернулся со штыковой лопатой.- Надо же как заточена!- восторженно вскричал садовник, проведя острием лопаты по ногтю.- Бриться такой можно!- Я все же лучше отвернусь,- сказал Маврик.- Не выношу крови.- Дам вам знать, когда все закончится,- пообещал садовник и размахнулся лопатой. Он занес ее высоко над головой и для лучшего размаха переместил вес на правую, согнутую в колене ногу. Лопата со свистом рассекла воздух, и голова крота, точно капустный кочан, отлетела далеко в сторону.- Ну вот и все,- сказал он, оборачиваясь.Но Маврика заметил не сразу, потому что тот бездвижно лежал у его ног, тогда как его голова находилась метрах в пяти поодаль.- Вот дела,- только и проговорил садовник, удивленно присвистнув.Он мог бы легко сбежать с места трагедии, однако не предпринял ни малейшей попытки скрыться, так как всегда считал себя порядочным человеком и был ярым сторонником правосудия.Но что бы он делал без помощи адвоката Фридкина, который знал наизусть практически все законы, а также тысячи способов обойти их. Без него садовника непременно ждал электрический стул, о котором за время нахождения в тюрьме он был немало наслышан.- Забудьте все сказки о том, что осужденные на смерть отдают Господу душу в тот самый момент, как только будет поднят рубильник,- рассказывал Фридкин.- Часто происходит, что человек начинает гореть и дымиться, точно он живой факел. Подбегают электрики, с четверть часа возятся, исправляют неполадку. И хорошо, если в следующий раз все пройдет нормально, и ваши глаза, не выдержав напряжения, вылетят из глазниц. Но не исключено, что такое случится с вами лишь с десятой попытки.И хотя у садовника полностью отсутствовало чуство юмора, воображением он не был обижен.- Говорите, что делать,- взмолился он на очередной встрече с адвокатом Фридкиным,- что мне говорить на суде?- Итак, давайте сразу договоримся,- предложил адвокат,- что не было никакого крота. Этому все равно никто не поверит.- Не было,- покорно согласился садовник.- А Маврик,- продолжал Фридкин,- коварно соблазнил вашу жену и переспал с ней.- Какой он все же подлец!- возмущенно вскричал садовник.- В состоянии аффекта вы и прикончили его,- заключил адвокат,- будучи полностью не в себе.- Вот негодяй,- продолжал покачивать головой садовник,- соблазнить жену знакомого садовника!Суд присяжных состоял сплошь из садовников, и в этом не было ничего странного: адвокат Фридкин, как всегда, постарался. Уговорил, кого можно было, другим, несговорчивым, заплатил.- Ну и мерзавец,- качали садовники головами все то время, пока длился процесс,- бессовестно совратить жену несчастного садовника.Когда же судья поинтересовался, какую меру наказания определить подсудимому, присяжные как один встали и ответили в голос:- Никакую.Садовнику тут же сняли наручники, извинились перед ним, и он покинул зал суда совершено свободным человеком. Впрочем, домой он попал не сразу, поскольку вместе с присяжными садовниками отправился погулять по питейным заведениям города, чтобы как следует отпраздновать свое освобождение.Дома садовник оказался далеко заполночь, причем не в самом лучшем виде, так что гневные нарекания жены были вполне им заслужены. Но не в такой же день, когда он, благодаря лишь поддержке своих новых друзей, чудом избежал электрического стула. Жена, не желая этого сознавать, продолжала ему выговаривать. Он отвечал, поначалу нехотя, полусонно, а затем завелся: припомнил ей, кроме прочего, позорную связь с Мавриком.Слово за слово, и они не на шутку схватились. Жена, как частенько в спорах, расцарапала садовнику лицо, а тот за такое неуважение к себе ударил ее кулаком в грудь из всех сил. И в ту же минуту пожалел о своем поступке: женщина отлетела в дальний угол комнаты, и медленно сползла по стене на пол. Хоть глаза у нее оставались открытыми, садовник понял, что жизни в ней уже нет.- Да что же со мной происходит?- задумался садовник.- Уничтожаю все, к чему нe прикоснусь. Может мне просто мерещится?Он протер глаза, и - о, чудо! - покойная жена встала на ноги. Как ни в чем не бывало, улыбаясь и раскинув руки, она стала приближаться к нему.- Сгинь сейчас же, нечистая сила,- крикнул садовник, и жена тут же пропала с его глаз. С тем, чтобы объявиться уже за его спиной, а это было еще страшнее.Садовник достал из брючного кармана мелок, которым обычно помечал предназначенные на спил нездоровые деревца, и очертил вокруг себя жирный круг. Пальцы его при этом дрожали, поэтому круг вышел неровным, но, как положено, замкнутым. Садовник прочитал молитву, и круг обратился в прозрачный столб, который надежно защитил его от всякой нечисти, вроде его помершей жены.Как она ни старалась, внутрь колонны проникнуть не могла. Ходила вокруг, билась о колонну головой, скрежетала и щелкала зубами.Вскоре с пронзительным скрипом отворилась дверь, и в доме появился Маврик. Голова у него была на месте, разве что сидела чуть косо.- Мы и в самом были с твоей женой давними любовниками,- признался он садовнику,- на протяжении всех последних сорока лет.Мертвая жена садовника прижалась к Маврику и поцеловала его в губы.- Выходит, вы все это вместе подстроили,- догадался садовник.- Да,- ответил Маврик.- Не было никакого крота, в яме на самом деле сидела моя голова. А рядом с вами находилось мое соломенное чучело. Ему вы и срубили макушку.- Вот в чем дело,- присвистнул садовник.- Может тогда сделаем вид, будто ничего не было? Забираете, Маврик, мою жену, а меня вы отпускаете на все четыре стороны?- По рукам,- ответил Маврик,- выходите из вашего круга и отправляйтесь, куда пожелаете.- Не делай этого,- услышал вдруг голоса садовник,- не делай ни в коем случае!В дом, словно ураган, ворвались толпой присяжные садовники. Вышло это совсем случайно: они проходили мимо, и им всего лишь захотелось узнать, благополучно ли добрался до дому их новый приятель, ведь он порядком перебрал в ту ночь. Увидев, что происходит, они подоставали свои осиновые колы (какой же садовник выйдет в ночь без осинового кола?) и закололи ими Маврика и неверную жену садовника.- Все в этом смешном мире возможно,- сделал мудрое заключение старейший из садовников. У него была густая седая борода, которая прядями спускалась до самых колен.- Андрюша,- обратился он к самому младшему садовнику, почти еще несмышленому ребенку,- будь добр, запиши все происшедшее в наши садовничьи хроники.Малец ничего не ответил, лишь почтенно склонился в поклоне перед старцем. Именно благодаря ему мы и знакомы с подробностями всех этих страшных и почти невероятных событий.

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