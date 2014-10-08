Как черт с казаком в шахматы играл

Летяга Просмотров: 217 Комментарии: 2 +4 Вчера, 19:22 by

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Шел по улице казак. Людям улыбался, воздухом дышал, усы крутил – моцион, одним словом. Вдруг видит в одном из освещенных окон – столик стоит, а за ним черт сам с собой в шахматы играет. Не стерпел казак! Как же это можно мимо живого черта пройти и в рыло не заехать? Не по-христиански как-то получается…Вошел он во дворик, нашел дверь, шагнул в прихожую. Еще раз пригляделся. Все верно – комната с фикусом, патефон в углу, а за столиком натуральный черт в полосатом костюме и штиблетах.– О, заходи, дорогой казак! По лицу вижу – драться пришел. И что это у вас за манера такая, чуть где черта увидали – сразу в амбицию?!– Ах ты, нечисть поганая! – говорит казак, а сам уже рукава засучивает. – Да если вас, так через эдак, не бить, то, глядишь, вы всей Россией править вздумаете.– Ни-ни! – успокаивает черт, но двигается так, чтоб меж ними всегда столик с шахматами был. – Зачем нам такой геморрой? Давай-ка лучше в шахматы сразимся. Игра мудреная, заграничная, всеми военными весьма почитаемая. Сам граф Александр Васильевич жаловал…– Суворов-Рымницкий! – догадался казак. – Ну, тогда расставляй. Да только ваше рогатое племя просто так не играет – что ставить будем?– Душу.– Не нарывайся!– Понял, понял… – повинился черт. – А давай фуражку казацкую. Синий верх, желтый околыш, лаковый козырек! Можно примерить?– Вот выиграешь, тогда и мерь! – обрезал казачина и покрутил усы. – А ты ставь хвост в мясорубку, если моя возьмет.– По рукам!Засели за игру. Черт бутылочку принес, тяпнули за знакомство и начали.На десятом ходу у казака меньше половины фигур осталось. Обидно ему рогатому проигрывать, да что сделаешь? Изловчился казак, плеснул себе и супротивнику, а пока черт водку пил, взял да и свистнул у него ферзя. А чтоб вражина не заметил чего, он этим ферзем свою стопочку закусил… Через два хода черт – тык, мык, где фигура?– Съел, – честно отвечает казак.– Не может быть, побожись!– Вот те крест!Пожал черт плечами, налил еще. Выпили, опять сидят, думают. Нечистому и невдомек, что казак вторую стопку его пешкой захрумкал. Зубы крепкие, организм закаленный, главное, чтоб заноза в язык не попала…– Да у меня здесь пешка стояла!– Где ж она?– Ты шельмуешь, казак! Куда пешку дел?– Съел!– Врешь! Побожись!– Вот те крест – не вру! Съел я ее!Бедный черт аж пятнами пошел. А игра уже не в его пользу. Ход за ходом, зажал казак черного короля в угол. Понял черт, что проиграл. Добавил для храбрости и попросил:– Вижу, что подфартило тебе. Но будь человеком, расскажи, на каком ходу ты моего ферзя съел?– Не помню… – честно закашлялся казак, постучал себя кулаком в грудь и сплюнул горсть опилок. Посмотрел на него черт, подумал, и счастье догадки озарило его лицо.– Чтоб я еще раз с вашим братом взялся в шахматы играть – да ни в жизнь! – заключил нечистый и грустно пошел за мясорубкой…Автор: Андрей Белянин