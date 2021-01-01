Похоронная программа РТР "Царствие небесное" - обнаруженные выпуски

Похоронная программа РТР "Царствие небесное" - обнаруженные выпускиЗарегистрировался на сайте не так давно ради комментария к крипипасте, ссылка на которую ниже. А сейчас, когда информации о предмете обсуждения стало ещё больше - думаю, напишу-ка я собственную статью...
2017 год. Всё началось с этого поста на 4stor. Вкратце - пользователь рассказывает, как был напуган в школьные годы, когда увидел в эфире канала РТР передачу "Царствие небесное". В передаче демонстрировались некрологи умершим людям. Продолжительность её была короткой, а оформление напоминало собой надгробие на могиле.
Здесь реакция на историю была минимальной, если не нулевой. Единственными людьми, кто хоть как-то проявил интерес к ней - были любители старого телевидения. В своих сообществах в соцсетях они предположили, что если история не выдумка, то программа шла не на всю страну, а в региональных окнах. Город, указанный в профиле автора Tsr222 - Барнаул. Значит, программа производилась ТРК "Алтай". Собственно, я и узнал про легенду о "Царствии небесном" именно из среды коллекционеров записей старого телевидения, коим сам и являюсь. До этого года даже не подозревал, что история о программе берёт своё начало в крипипасте.
Вскоре о легенде забыли и никогда бы не вспомнили.
2021 год. На YouTube стали появляться оцифровки записей региональных окон РТР середины 1990-х. Эфир региональных ГТРК отличался тем, что вплоть до 1996 года на канале отсутствовал значок на экране, использовалась статичная заставка с изображением логотипа РТР на фоне "коврика", и было много программ собственного производства. Были оцифрованы короткие записи эфиров из Екатеринбурга, Новокузнецка и Барнаула.
Как вы уже догадались, в записи из Барнаула обнаружен фрагмент программы "Царствие небесное". Нашлись 15 секунд из начала программы. Всё так, как и было сказано - на чёрном фоне под похоронный марш медленно возникает название программы, затем на экране показана фотография усопшего, имя и годы жизни. Далее видео обрывается.
Некролог посвящён памяти некоей Ольги Андреевны Пожарской, ушедшей из жизни в 39 лет (указаны годы жизни 1955-1994). Умерла она от болезни, или же трагически погибла - мы никогда не узнаем, так как полной записи нет. Равно как не узнаем, кем Ольга Андреевна была.
Оформление действительно выглядит словно надгробие. Чёрно-белая фотография овальной формы, надписи "старорусскими" буквами. Именно овальной формы делали, да и сейчас иногда делают, фото для надгробия на керамических табличках.
Запись сделана в 1994 году, в оригинальном посте речь идёт о 1992 годе. Это наводит на мысли, что некрологи продержались в эфире длительное время.
Под постом 2017 года пользователь под ником doctorula оставил ссылку на найденный фрагмент. Он вырезал его из оригинальной оцифровки Барнаульской версии РТР (в ней больше ничего интересного - заставки да фрагменты документальных и художественных фильмов) и загрузил на свой канал на YouTube.
Собственно, ради ответа doctorula я и зарегистрировал аккаунт здесь.
В комментариях к его видео пользователи стали писать свои воспоминания о телевизионных некрологах. Как выяснилось, во многих городах их показывают даже в наше время! Пользователь s1tv рассказал, что в городе Якутске в региональных окнах на ТНТ некрологи показывали в самое неподходящее время - после детских мультфильмов, что очень влияло на психику маленьким детям.
Далее, он же оставил ссылку на телевизионную запись Якутского регионального окна на РЕН ТВ 2019 года, где в самом начале можно увидеть фрагмент некролога.
Согласитесь, жутко? Довольно криповая фотография старушки смотрит на зрителя с экрана. И несмотря на наличие компьютерной графики (чего не было в записях 1994 года), атмосфера всё равно давящая.
Вся информация меня очень заинтересовала, и я стал следить за комментариями под видео.
И не зря...
Пользователь по имени Владимир Дорохин оставил комментарий, в котором написал о наличии в своём телевизионном архиве записей некрологов "Царствие небесное". Владимир был одним из тех, кто работал на краевом телевидении в те годы, в том числе над созданием этой программы. Он добавил, что "ничего загадочного в них нет" (видимо, в ответ на название видео и на ссылку на крипипасту, оставленную в описании). Дорохин пообещал отыскать и оцифровать их.
Спустя неделю он оставил в комментариях ссылку на свою оцифровку. На видео - два полных выпуска программы. Описание гласит, что это единственные сохранившиеся записи.
Запись производилась не с эфира, а с мастер-кассеты. Поэтому, перед началом каждого выпуска мы можем прочитать выходную информацию. "Царствие небесное" обозначена как рубрика, а не программа. В наличии 116 и 117 выпуски. Транслировались они в 19:56. Похоже, перед окончанием передач регионального телевидения (или наоборот, перед их началом). Оба выпуска показаны в ноябре 1993 года. Ниже, под горизонтальной чертой указывались заказчики некрологов.
Вот эти выпуски.
Что-ж. Я смотрел фильмы ужасов и психологические триллеры. Смотрел омерзительные видео с бандитскими наказаниями или новорожденными детьми с ихтиозом арлекина. Но ничто не нагоняло на меня столько жути. Ничто не позволяло мне так испытывать дискомфорт при просмотре, как телевизионные некрологи регионального телевидения 90-х.
Название "Царствие небесное" выцветает из пустого экрана под колокольный звон. 116 выпуск рассказывает о кончине ветерана войны и героя СССР Василия Александровича Быстрова из Барнаула. С появлением с правой стороны экрана фотографии Быстрова на экране (всё в той же овальной рамке) начинает звучать торжественная военная музыка. Происходит это всё резко и быстро, так, что при первом просмотре я вздрогнул. Надпись слева от фотографии гласит, кем был Василий Александрович, и что умер он 15 ноября 1993 года.
Далее, следует краткая биография Быстрова. На чёрном экране чередуются надписи. Рассказывается, когда он был призван в армию, когда вступил в ВОВ, о его военных подвигах, о награждении медалью героя Советского союза. Из биографии мы узнаём, что после окончания войны Василий Александрович стал педагогом, работал сначала учителем, а затем директором школы. Надписи меняются всё также резко, без каких-либо монтажных переходов. Неровный монтаж под тревожную мелодию вызывает хорошие такие мурашки по коже.
Фотография возникает на середине экрана. Под фотографией надпись, что светлая память о герое навсегда останется в сердцах. Затем, снова указываются ФИО и годы жизни (тут уже 100% "надгробие").
Музыка затихает, экран пустеет.
Из пустоты выцветает большая надпись "ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ." - и снова бьют колокола. Вот тут я напугался сильнее всего за просмотр выпуска программы.
Тех, кто дожил до старости, пугает не смерть сама по себе, а перспектива длительного, мучительного, нестерпимого, тяжкого умирания. Они прожили большую и насыщенную жизнь, много оставили после себя. Биография Быстрова воистину вызывает уважение! Он - настоящий герой! Василий Александрович оставил след в истории своего родного края. Он ушёл в иной мир спокойно.
Куда страшнее, когда умирают в молодости. Ещё страшнее - в детстве. Говорят, что нет страшнее горя, чем пережить своего ребенка. Родители не должны хоронить своих детей.
117 выпуск оказался ещё более жутким и душещипательным, чем 116.
Марина Игоревна Никурдина умерла в 15 лет. В некрологе не раскрываются причины смерти. С чёрно-белой фотографии на нас смотрит очень красивая девочка с пышными волосами и добрыми глазами. Одета она в рубашку с "гавайским" рисунком. Наверняка, Марина любила яркие вещи, и по жизни была очень весёлой и позитивной. Чем-то на напомнила мне Лесли из фильма "Мост в Терабитию", которая тоже в юности трагически погибла.
Родители сердечно благодарят учителей и учащихся школы, в которой училась Марина за помощь в проведении её похорон.
Под фотографией девочки появляется надпись "Доченька! Пусть там где ты, ангелы будут с тобою!". В этот момент я, взрослый мужчина, пустил слезу. Не заплакать от таких слов невозможно. Здесь я ощутил, насколько тяжело и больно было родителям прощаться со своей дочерью. Оправились ли они от горя? Боюсь, что нет.
Говорят, что похоронная музыка выполняет роль "успокоительного средства" как для скорбящих, так и для присутствующих. Нет! Звучит третья часть похоронного марша Шопена. От увиденного впадаешь в печаль и меланхолию.
Завершает выпуск всё та же поминальная надпись, под тот же звон колоколов.
Итак, утерянная жуткая телепрограмма 90-х годов была найдена. Раскрыта ещё одна тайна. Пусть она и не обсуждалась активно, и долгое время находилась в недрах этого сайта.
Со слов Владимира (в описании к видео) рубрика транслировалась с 1991 по 1994 год.
И напоследок.
Почему в вечернем эфире регионального телевидения демонстрировался столь мрачный контент? Ответ напрашивается сам. Нестабильная ситуация в непростое для страны время. Тем более, телекомпания региональная. Они пытались заработать деньги на всём. Поэтому, прибегнуть пришлось не только к заказу рекламы, но и некрологов.
Автор оцифровки обозначил производителя как "Телевидение Алтай". Поиск информации о нём даёт нам более полную информацию. "Телевидение Алтай" была первая компания на второй кнопке, пришедшая на смену Барнаульской студии телевидения в начале 1990-х. Однако, финансовое положение её было очень трудным. В конце концов, в 1994 году она обанкротилась окончательно. На смену ей пришло ГТРК "Алтай". Подразделение ВГТРК, которое работает и сегодня.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:49
Вчера, 19:49 by Aleks TVПросмотров: 126Комментарии: 0
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