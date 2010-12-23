Телепередача из загробного мира "Царствие Небесное"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:08

Причина: Изменён раздел.

tsr222 Просмотров: 113 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 08:08 by

Данная передача меня напугала в детстве до такой степени, что до сих пор помню, как я её лицезрел.Шла весна 1992 года. Мне было 9 лет, я жил один с матерью, каждый день возвращался со школы домой ориентировочно после 15 часов, а мама приходила примерно в 17 часов, так что часа два я каждый был дома один.Я захожу в большую комнату, включаю телек, мажу повидло на батон, а в эфире на втором канале РТР (сегодня называется "Россия-1", кто не знает) идёт программа "Вести", мне всё равно, о чём там говорит диктор, главное, что шум какой-то в комнате, ведь так кажется, что дома не один.Но новости закончились, появился чёрный экран, и на его фоне зазвучал колокол. Мне стало не по себе. Из пустого фона выцвела белая надпись, написанная "старорусским" шрифтом (каким обычно пишут на могилах). Сначала мне показалось, что сейчас начнётся церковная передача (в то время уже появлялся религиозный контент, и мама его временами смотрела, так что мне не привыкать). Но вскоре экран превратился в реальное надгробие - на нём появилась в рамке чёрно-белая фотография какой-то старушки, снизу имя и годы жизни, а на фоне колокол не прекращал звенеть, но к тому же ещё и заиграла траурная музыка. Я оцепенел. Я смотрел с друзьями ужастики на кассетах, но меня они почему-то веселили, здесь же я действительно перепугался, старуха смотрела на меня с экрана, я понимал, что сейчас она мертва на самом деле, а похоронная атмосфера передачи воздействовала на мою неокрепшую психику. Я боялся подойти к телевизору и переключить канал (не было тогда пульта у старенького "Рубина"!). Слева от фотографии прокруткой пошёл текст о скорби родственников, вскоре экран потемнел, и, как и в начале, появился текст, и на этом передача закончилась. Начался, если не ошибаюсь, рекламный блок. Весёлая музыка, игравшая в рекламе меня немного успокоила, но я боялся, не начнётся ли некролог после рекламы. Нет, пошёл фильм, и я уже не выключал телек, чтобы было легче от увиденного.В течении нескольких дней, когда начинались "Вести", я переключал, даже когда была со мной мама, потому что я думал, что после них начнётся опять эта передача.Но на этом не всё. Через некоторое время я стою в школе у раздевалки, чтобы забрать куртку. В коморке у сторожей-вахтёров идёт телевизор, и вдруг я вижу, что там снова "Царствие небесное"! На этот раз родственники оплакивают какую-то совсем юную девушку (и фото было уже цветное), которую, как я запомнил, сбила машина (об этом сказал сторож кому-то рядом). Я отвернулся, боясь снова глядеть в экран, схватил куртку и выскочил на улицу, одевался уже там. Моё сердце неистово билось, не знаю почему, но так меня пугали эти телевизионные некрологи.Сейчас с возрастом понимаю глупость этих детских страхов. Но всё равно передача на слишком щепетильную тему, чтобы её показывать по второй Всероссийской программе, ещё и сразу после новостей. Наверное, поэтому её убрали из эфира уже к лету, в программе передач не указывали, потому что шла всего около 1 минуты, как реклама. Однако кто-то платил за размещение некрологов...Эта история действительно правдивая, есть много свидетелей кто видел данное "шоу", в том числе среди телеманов на YouTube. Конец.

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