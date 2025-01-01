НЛО над двором

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:57

Причина: Стилистика автора сохранена

Demagog Просмотров: 54 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:57 by

Мой первый опыт встречи с чем-то необычным состоялся в 2001-м году.Был летний вечер, около 9 часов, когда я подходил через двор к своему подъезду. Внезапно я услышал шум, очень напоминающий звук реактивного самолета. Прямо надо мной в небе летел объект, по форме немного напоминающий пластиковую 1,5-литровую бутылку, только сужение было ближе к задней части.Цвет объекта был металлически-серый, его поверхность была гладкой и блестела в свете низко стоящего солнца. Его задняя часть была несколько темнее, чем передняя, и вращалась вокруг оси, совпадающей с направлением движения объекта. Никаких следов в воздухе вроде конденсата или выхлопных газов объект не оставлял. Оценить его размеры довольно сложно, не зная высоты полета, но могу предположить, что длина объекта составляла около 10–15 метров, а высота полета около 100–150 метров. Объект двигался с запада на восток со скоростью немного меньшей, чем была бы скорость вертолета, летевшего на такой же высоте.На рисунке ниже я постарался по памяти воспроизвести форму объекта.

Ключевые слова: НЛО объект случай из жизни авторская история

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