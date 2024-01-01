Странное в небе

Летяга Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:42 by

У меня было два случая, которым объяснения так и не нашёл, оба были в детстве (9–12 лет), оба в деревне в Тверской области. Не отрицаю, что, возможно, оба случая я придумал сам и поверил, но в обоих случаях я был не один, хз, мб, коллективное помешательство.Один раз в небе из облаков появились цифры, типа как из облаков, для следа от самолёта были слишком большие и чёткие, видел с мамой и бабушкой, когда шли с автобуса пешком к дому, и маман, и бабос помнят случай, но никто из нас не может вспомнить, что за число было в небе, только то, что оно было четырёхзначное.Второй случай — с дружбаном шли с рыбалки около 23 часов, уже задерживались, и дома нас ждал нагоняй. Когда подходили к воротам, заметили над лесом, километрах в 5–6 странную светящуюся штуку в небе, она выглядела по форме типа как советский спутник (или как перевернутый парашют с круглым куполом), то есть шар, из которого выходили лучи, при этом вся эта фигня светилась огнями, как колёса обозрения подсвечивали раньше, то есть такие светящиеся — переливающиеся огоньки. С другом пересрали, побежали домой, позвали родню, но когда вышли — в небе уже ничего не было, и люлей мы получили в двойном объеме, за опоздание и за то, что всех на улицу вытащили. :)Оба случая были ещё до нулевых и смартфонов с камерами у нас ещё не было.Автор - n0.data.

Ключевые слова: Случай детство светящийся объект число

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