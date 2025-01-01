Как возник день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии? Кровавая история известного праздника. Изображения христианских мучениц в искусстве
30 сентября 2024 года я отметила свои именины и очень хочу поведать Вам историю праздника святых мучениц Веры, Надежды, Любови (лат. Fides, Spes et Caritas или греч. Πίστις, Ἐλπίς, Ἀγάπη/Пистис, Элпис и Агапэ) и их матери Софии/Софьи (лат. Sapientia или греч. Σοφία). Про них у меня есть аж две церковные книги: одна вкратце повествует о судьбе этих девочек и их матери, другая — более развёрнуто. И сейчас я поведаю вам сюжет жития этих святых. А также предлагаю Вам немного другую точку зрения, которая расходится с преданием, но имеет место быть в истории Церкви. Может, некоторых это смутит, но повторюсь, что это научный подход, который нельзя игнорировать. Безусловно, все источники жития этих святых сходятся только в одном, что женщина София(ее имя в переводе с греческого означает «премудрость») была знатного происхождения и родом из Милана, рано овдовела (имя мужа, если он вообще был, в житии не сообщается) и перебралась в Рим. Там она воспитывала своих дочерей в христианской вере и дала им имена в честь добродетелей — Вера, Надежда и Любовь. Имя Софии отсылало также к библейской цитате: «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов»(Иак.3:17)». Согласно легенде, София была знакома с апостольскими посланиями: чтение писаний апостолов составляло неотъемлемую часть раннехристианской литургии. К тому же, будучи обеспеченной римлянкой, она вполне могла иметь списки Священного Писания дома. А сами добродетели, в честь которых София назвала своих дочек, в Новом Завете Библии неоднократно упоминает апостол Павел, подчеркивая их неразрывную связь друг с другом: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше»(1 Кор. 13:13), «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения»(1 Фес. 5:8). По сюжету жития, девочки жили себе с матерью в Риме (современная страна — Италия), никого не трогали, учились чтению, письму и базовым навыкам математики, читали священные Писания и молитвы, но в один прекрасный день кто-то донёс на их семью императору. Точнее — София остановилась у некой женщины по имени Фессамния, а та и накатала кляузу на неё с детьми самому кесарю.
И тут источники информации разнятся по поводу имени римского правителя. Одни относят историю жизни девочек во времена Диоклетиана, правившего в 3-4 веке нашей эры, с 284 по 305 годы, другие указывают имя Адриана, который правил во 2 веке, с 117 по 138 годы. Мы не будем углубляться в политику и хронологию событий, просто стоит сказать, что Адриан как раз-таки всё пытался сделать в рамках законов, не допускал клеветы и проявил к христианам большую снисходительность. А вот самым ярым гонителем христиан в истории называют именно Диоклетиана. То есть во 2 веке, как принято считать, эти дамы жить ну никак не могли. Далее упоминается в тексте жития и «начальник области Антиох», который пожелал их видеть.
Если углубиться в историю, то мы узнаем, что Антиох — реальный политический деятель Рима, осуществлял свою деятельность только в V веке нашей эры, и ни с Адрианом, ни с Диоклетианом пересечься никак не мог! Далее по тексту нам сообщается, что София и её дочери прибыли во дворец к императору (цезарю) и у входа во дворец помолились и перекрестились. Они отличались необыкновенным спокойствием, словно их позвали на пир. Император подробно расспросил, кто они и откуда, и София сама рассказала историю своей семьи и не гнушалась в открытую исповедовать христианство. Это происходило в те времена, когда община пряталась по катакомбам, римляне казнили публично и преследовали последователей христианства (причем явно не на пустом месте и не только на религиозной почве), икон тогда ещё не писали, и изображать даже Иисуса Христа было строго запрещено, зато ранние христиане использовали особые символы — рыбу, павлина и др. Интересна также реакция самой Софии на происходящее: она не стала собирать пожитки и уезжать из страны, просить епископа об убежище, не надеялась на милость властей Рима к ее вдовьему положению и наличию трех детей, двое из которых по меркам той эпохи были вовсе несовершеннолетние. София продолжала в открытую (!) исповедовать христианство, прекрасно зная, что в любой момент ее семью может подстерегать опасность, хотя даже сам апостол Матфей в «Постановлениях апостольских» завещал не искать специально мученической смерти и молиться о том, чтоб не подвергнуться искушению! Все богослужения и обряды по понятным причинам совершались втайне, а исповедовать веру в Христа без робости и страха можно было лишь в крайнем случае.
Христиане того времени должны были действовать, как партизаны во время Второй мировой войны, ставшие позже национальными героями. Но вот София избрала иной путь, явно не оправдывая значение своего имени... Антиох выследил ее с дочерьми, проверил подлинность доноса и уже доложил о том самому императору! Но София, как местная «мать года», боялась не потерять своих дочерей, а сохранить твёрдость в вере в Иисуса Христа на практике, так сказать. Конечно, она могла умолять власти Рима о пощаде, уверять, что доносчики ошиблись и солгали, спрятать религиозную литературу подальше, тем самым спасти себя и дочерей от преследования. Однако, вместо этого, как пишет автор жития, «уразумев, с какою целью зовет их царь, обратились к Богу (Иисусу Христу, прим. ред.) с такою молитвою:
— Всесильный Боже, сотвори с нами по Твоей святой воле; не оставь нас, но пошли нам Твою святую помощь, чтобы сердце наше не устрашилось гордого мучителя, чтобы не убоялись мы страшных его мучений и не пришли в ужас от смерти; пусть ничто не отторгнет нас от Тебя, Бога нашего. «Аве, цезарь!» — сказали девочки и их мать кесарю, когда их представили римскому правителю. Но и тогда София не выдала ничем своего волнения, продолжала в открытую исповедовать христианство, то ли по наивности своей, то ли по глупости убеждая римлян поверить ей на слово и принять учение Иисуса. Император (не будем называть его имени, ибо в любом случае оно будет исторически недостоверным в этом рассказе) подивился на чудо-семейство и велел одной знатной женщине — Палладии — наблюдать за Софией и ее дочерьми, а уж потом те предстали пред судом. Три дня пробыли девочки с матерью у Палладии. Роскошь ее дома призвана была наглядно продемонстрировать значимость того, от чего христиане того времени обычно отказывались. В одной из версий жития, когда Палладия напрямую обратилась с вопросом, что же Софии нравится в Риме, та ответила:
Трудно дышать воздухом этого мира. Когда-то иудеи, не приемля учения Христа, собрались толпой перед представителями Римского государства. Они кричали, «метали одежды и бросали пыль на воздух». И пыль эта носится в воздухе до сих пор.... Во фразе Софии была отсылка к цитате из Деян. 22: 23–23, где выражение «метали одежды и бросали пыль на воздух» было метафорой, обозначающей лютую ненависть, дикий фанатизм и ярость против апостола Павла, возбужденные до высшей степени. Иудеи метали одежды, как бы готовясь побить ненавистного человека камнями (ср. прим. с Деян. 7:58); бросали пыль, как бы меча камни в него. Иными словами, София пыталась сказать, что иудеи невзлюбили Иисуса Христа и не приняли его как Мессию, а Его учение сочли глупостью и отдали на растерзание римлянам. И всё это в конечном итоге и привело к казни Иисуса на кресте... Ставшим среди христиан позже Животворящим.
И по легенде, описанной в книге святителя Дмитрия Ростовского «Страдание святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», просветлённая Богом София стала давать дочерям наставления, которые в нашем современном мире показались бы скорее безумными, чем мудрыми:
«Дорогие мои дочери, пришло время нашего подвига! В соответствии со своими прекрасными именами вы должны проявлять твердую веру, непоколебимую надежду и нелицемерную любовь. Настал час вашего торжества, когда вы увенчаете себя мученическим венцом. Из-за этой вести не жалейте молодых тел ваших, не жалейте красоты вашей ради Христа Бога! Не скорбите, что вы лишены временной жизни ради вечной, Христос Спаситель – вечное здоровье, неописуемая красота, бессмертная, вечная жизнь! Дорогие мои дочери, не поддавайтесь искушениям врага! Император осыплет вас милостями и пообещает великие дары, славу, богатство и почет. Знайте же – все это исчезает, как дым, как пыль, которую ветер смывает с лица земли! Веруйте в Бога моего Христа, что Он не оставит вас в страданиях во имя Его! Он всегда будет с вами. И в награду приготовит для вас нетленный венец! О, мои милые дочери, вспомните мои муки при вашем рождении и мои труды, которыми я вас воспитала! Так утешьте же свою мать мужественным исповеданием веры во Христа, Сына Божия! Это будет для меня праздник, это будет радость, если я заслужу звание матери мучениц, если вы умрете за Господа с ревностью!»
Иными словами, «святая» и «мудрая» София буквально заставляет своих драгоценных дочек, которых сама растила и воспитывала, так вот легко и непринужденно лишиться жизни ради веры в Христа, чтобы потешить ее самолюбие, которое тоже считается грехом! Да ни один христианин в жизни на такое не пойдёт! И главный смысл мученичества во имя Христа заключался не в том, чтобы сознательно отправить себя на эшафот, терпеть чудовищные пытки и погибнуть, а в том, чтобы твердо свидетельствовать о Царстве Божием, которое в оригинале было не эпитетом небесного рая, а своего рода утопией — места, где нет грехов, болезней и старости! В данном случае мы видим, что София поступает в точности до наоборот, но ее по какой-то неведомой причине таки причислили к лику святых...
Настал момент встречи с императором, на сей раз — окончательный и решающий судьбу четырех знатных римлянок-христианок, который подозвал Веру, Надежду и Любовь к себе и велел называть им себя своим отцом, если те поклонятся греко-римской богине охоты Диане/Артемиде и принесут ей жертвоприношения:
Дети! Видя вашу красоту и щадя вашу молодость, я советую вам, как отец: поклонитесь богам, властителям вселенной! И если вы послушаете меня и исполните то, что вам приказано, то я назову вас своими детьми. Я призову начальников и правителей и всех моих советников и при них объявлю вас своими дочерьми, и вы от всех будете пользоваться похвалою и почетом. А если вы не послушаете и не исполните моего повеления, то причините себе великое зло, и старость матери своей огорчите, и сами погибнете в то время, когда бы могли более всего веселиться, живя беспечно и весело. Ибо предам я вас лютой смерти и, раздробив члены тела вашего, брошу их на съедение псам, и будете вы попираемы всеми. Итак, для вашего же собственного блага послушайте меня: ибо я люблю вас и не только не хочу губить красоты вашей и лишить вас сей жизни, но желал бы стать для вас отцом.
Но девочки единодушно отвечали кесарю:
«У нас есть Бог Небесный, его детьми мы желаем остаться, а на твоих богов плюем и угроз твоих не боимся. Мы готовы пострадать и даже умереть ради дорогого нам Господа нашего Иисуса Христа».
Поняв, что лаской и угрозами ничего не добиться, римский правитель приступил к крайним мерам — стал по очереди подзывать детей к себе и пытать. И тут начинается какая-то фантастика и лютейший апофеоз садизма, где даже Маркиз де Сад и Стивен Кинг нервно курят в стороне... Первой приняла мучения за веру в Христа юная отроковица Вера — её раздели донага, жестоко избили бичом и кнутом (бичевали), но та была равнодушна к ударам. Тогда цезарь отдал приказ отрезать девочке грудь, положить на раскалённую железную решётку и бросить в кипящий котёл со смолой и маслом. Когда после всей этой экзекуции Вера осталась невредимой, её обезглавили. Но перед тем, как исполнить приговор, жертве публичной казни всё-таки позволили проститься с родными.
И Вера тогда сказала матери:
–
Помолись за меня, мать моя, чтобы мне окончить шествие мое, дойти до желанного конца, увидеть возлюбленного Господа и Спасителя моего и насладиться лицезрением Его Божества.
А сёстрам дала предсмертное напутствие - ничего не бояться и, несмотря ни на что, следовать за нею:
Помните, дорогие мои сестры, Кому мы дали обещание служить вечно! Так давайте терпеть до конца! Одна и та же мать нас родила, вырастила и научила. Поэтому мы должны получить одинаковую концовку! Как братья и сестры, мы должны иметь одну волю. Позвольте мне быть вам примером, чтобы вы оба могли следовать за мной к Господу нашему, призывающему нас к Себе!
Поцеловав мать и сестёр, Вера отправилась на эшафот. Тогда настал черёд Надежды испытать мучения. Император стал уговаривать девочку поклониться богине Артемиде под страхом смерти:
- «Дитя, прими мой совет! Я говорю это потому, что люблю тебя. Поклонись Артемиде, чтобы ты не погибла так, как твоя старшая сестра! Ты видела ее страшные муки, ее жуткую смерть. Неужели и ты захочешь так же страдать? Поверь мне, дитя мое, мне жаль твою молодость! Если ты выполнишь мою волю, я объявлю тебя своей дочерью!»
Но и Надежда слишком дерзко отвечала римскому правителю слишком пафосными, «героическими» и совсем не свойственными ребенку речами:
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«Цезарь! Разве я не сестра той, кого ты убил? Я выросла вместе с ней. Вместе с ней я научилась по тем же книгам и наставлениям матери познавать Господа нашего Иисуса Христа, верить в Него и поклоняться Ему! Не думай, царь, что я поступлю иначе! Не думай, что я не пожелаю того, чего желала моя сестра Вера! Не затягивай и не пытайся меня отговорить! Лучше приступай к делу, и ты увидишь моё единомыслие с сестрою»!
Разъярённый император велел пытать Надежду вослед за Верой. Её тоже раздели донага, беспощадно избивали, пытались заживо сжечь, потом и вовсе повесили на дереве и царапали тело железными гвоздями. При этом, хоть мясо и падало кусками, кровь лилась ручьём, болевого шока девочка не испытывала — лицо ее сияло неземной улыбкой. Мало того, она ещё умудрялась и укорять жестокого правителя:
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«Христос мой помощник! Я не только не боюсь боли, но желаю ее как райского наслаждения! Страдать за Христа Бога мне так приятно! А тебя, мучитель, ждут муки в геенне огненной вместе с демонами, которым ты поклоняешься, как богам»! (или — «бесами, коих ты почитаешь за богов!»)
Тем временем София только и делала, что молилась Иисусу, чтобы тот даровал ей и ее дочерям силу воли и терпение. Наконец, император повелел обезглавить Надежду. Но, прежде чем положить свою голову на плаху, девочка также простилась с родными и сказала младшей сестре Любови:
- "Не оставайся здесь и ты, сестра! Давайте вместе предстанем перед Святой Троицей"!
Также успела перекинуться парой слов и с матерью:
— "Мать моя! да будет с тобою мир, будь здрава и поминай дочь свою!".
Мать же, обняв, целовала ее, говоря:
— "Дочь моя Надежда! Благословенна ты от Господа Бога Вышнего за то, что на Него надеешься и ради Него не жалеешь пролить свою кровь! Иди к сестре твоей Вере и вместе с нею предстань к твоему Возлюбленному!".
Далее автор пишет, что Надежда, "сказав сие, подошла к бездыханному телу сестры своей Веры и, с любовию обняв его, по свойственной природе человеческой жалости, хотела плакать, но по любви ко Христу переменила слезы на радость. После сего, преклонив свою главу, св. Надежда была усечена мечом".
Осталась лишь младшая дочь Софии - Любовь. Император велел ей восславить богиню Диану/Артемиду, но та, как и ее сёстры, была непреклонна, ибо в Писании сказано: «крепка, как смерть, любовь… Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее!» (Песн.8:6-7).. Она то цитировала Библию ("Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?!" (Рим.8:15)), то говорила цезарю:
- "Великий Бог мой, Иисус Христос! Артемида, и ты погибнешь вместе с ней"!
Понимая, что ни ласками, ни уговорами ничего не добьёшься, явно зомбированную своей фанатичной матерью малолетнюю Любу римские воины стали пытать. Девочку растянули на колесе, причем так, "что члены тела ее отделялись от составов своих и она, будучи ударяема палкою, покрылась как багряницею кровию, которою напоялась и земля, как бы от дождя", били дубинками, бросали в растопленную печь и даже вгоняли в ее члены железные сверла! При этом тело Любови словно было сделано из адамантия, она мужественно всё перенесла и не опалилась! Император приговорил и ее к усекновению мечом. Выслушав приговор, девочка не онемела от ужаса, а помолилась Богу и воскликнула:
- "Господь Иисус Христос, я пою и благословляю Твое имя, потому что Ты принимаешь меня вместе с моими сестрами. Я пою тебе хвалу, что ты удостоил меня пострадать за тебя то, что и они перенесли"!
Мать девочек - София - при этом должна была страдать морально, глядя на пытки своих дочерей. Современных читателей поведение женщины может шокировать - она не боролась за детей, не отдала себя в жертву ради них, не убоялась столь ужасного конца. Жизнь оказалась для них мимолётной и бессмысленной, а вера в Бога и страдания за него - честью и священным долгом. София на протяжении всей истории только молилась да боялась, как бы кто из ее дочурок не устрашился описанных выше зверств и не переметнулся на сторону врага, прям как во время Второй мировой войны! Даже переводчик жития (имя которого мы упомянем позже) подивился описанию лютого садизма, который в 1-10 веках нашей эры был вполне себе обыденным явлением (правда, вот детей как раз никто не трогал): "Кто бы мог претерпеть таковые мучения и не умер бы мгновенно?!".
Но читателям постоянно прямым текстом говорили о том, что девочки и мать постоянно молились, и Иисус Христос часто незримо являлся им, как Супермен, и спасал своими чудесами - то в печи последняя жертва казни - Любовь - сидела, как в прохладном месте, то смола из котла обожгла слуг цезаря, когда те пытались расправиться с Надеждой... А вот от обезглавливания так и не спас...Погибли девочки в итоге, как партизаны на войне, по крайней мере, в житии это преподносится именно, как христианский подвиг святой и премудрой Софии, а не безумный фанатизм матери-одиночки, что мы и видим в ходе прочтения...Детей умертвили на глазах у матери, которой и отдали затем истерзанные и обезглавленные тела. Но даже в этот момент женщина не скорбела и не плакала, а молилась о спасении душ Веры, Надежды и Любови и беспокоилась только о том, чтобы одна из дочерей не отреклась от Бога, испугавшись пыток. По легенде, София похоронила своих дочерей за городом (разные источники при этом указывают то Виа Аурелию - дорогу в Италии, то Виа Аппиа). А потом уже и сама преставилась - от сердечной недостаточности. Год смерти девочек тоже преподносится по-разному: то 126, то 304-й... А вот их возраст стал известен: старшей Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови - 9 лет. Согласно современным меркам, это были несовершеннолетние дети, но в то время из-за низкой продолжительности жизни и ранней детской смертности девочек в 12 лет уже выдавали замуж. Однако, даже во времена Римской империи 9-10 - летние дети ещё считались малолетками и вряд ли бы их повели на эшафот... Но важно для современных христиан было то, что с 777 года мощи (то есть останки) умершей сто с лишним лет назад женщины и ее казненных дочерей покоятся в церкви Эшо.
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Насчёт дня памяти Веры, Надежды и Любови тоже большая путаница - изначально в римском маркирологе католической церкви указывалась дата - 1 августа, а памяти Софии была посвящена другая - 30 сентября. Потом дату переносили на 15-17 сентября. И лишь позже утвердили 30-е. А официально почитать женщину и детей как мучениц за веру в Христа стали лишь в 6 веке нашей эры. Также доподлинно неизвестно, какой национальности были мать и ее трое дочерей. Как известно, гонения на христиан начались не на пустом и ровном месте, а первыми христианами были как раз евреи, уверовавшие в Иисуса Христа. Само христианство, по своей сути - это ответвление изначального религиозного течения тех времён - иудаизма, который исповедовали исключительно израильтяне. Когда римляне захватили Израиль в Период Второго Храма (516 г. до н.э.–70 г. н.э.), евреи придали концепции мессианства новое и привычное нам значение - вместо помазанного на царство местного монарха священным маслом (ивр. שמן המשחה, shemen ha-mishchah, букв. «масло помазания»), в состав которого входило как оливковое масло, так и иные ингредиенты - мирра, корица и кассия, возникла фигура Спасителя и освободителя страны от гнёта тирана-захватчика, который также должен был объединить разрозненные государства, восстановить генеалогическое древо евреев,так называемых "12 колен Израилевых", ведущих свое происхождение от 12 сыновей Иакова, возвести Третий Храм вместо разрушенного Второго, ведущий своё происхождение от Скинии и Храма царя Соломона, а также провозгласить Царство Божие - не мифический и стереотипный Рай на небесах, а реальное будущее страны, причем довольно-таки утопическое...
На Мессию евреи возлагали большие надежды и гораздо больше невыполнимых и сложных задач, которое должно было решить общество того времени здесь и сейчас. Мессия в иудаизме изначально был чисто политической фигурой, причём это был даже не один человек, а два! Конкретно те, кому было суждено исполнить столь ответственную миссию, не назывались поимённо. Известно было лишь только, что один Мессия будет происходить из рода царя Давида, а второй - из рода Иосифа. Пока тот, кто происходил из рода царя Давида, исполнял возложенные на него функции с честью, Мессия из рода Иосифа (Машиах бен Йосеф) будет эдаким "козлом отпущения", который будет ОБЯЗАН страдать, но перед этим поможет восстановить разрушенный Второй Храм. И нет, с привычными обвинениями во лжи, мятеже против власти Рима и богохульстве, а также пытками и казнью на кресте страдания иудейского Мессии из рода Иосифа не имели ничего общего - он был в глазах евреев национальный герой, а не преступник, и умереть должен был достойно - за свою историческую Родину, в битве с врагами Израиля. Но также, как и Иисус, в одном из ранних рассказов Мессия из рода Иосифа предрекает, что когда-нибудь воскреснет и пойдет вершить правосудие.
У христиан же, естественно, взгляд на Мессию радикально отличался от точки зрения иудаизма. Как и предполагаемый Мессия из рода Иосифа, Иисус был ремесленником, а также страдал - якобы за людские грехи. Правда, происходил он от колена Иуды (того самого, в честь которого и было названо религиозное течение иудаизм) и из рода царя Давида, согласно Новому Завету. Для того времени, когда происходило гонение со стороны римлян (и по политическим, и по иным причинам), вера в Иисуса Христа была очень важным компонентом жизни каждого еврея. Сами греки и римляне таки примирились с чужой им верой гораздо позже, когда возникла Византийская империя и массовые казни христиан сошли на нет. Стоит сказать, что в Средние века даже у иудейского Мессии из рода Давида появился свой противник по имени Армилус - «царь, который восстанет в конце времен против Мессии и будет побеждён им после того, как принесёт много бед Израилю». Его роль тождественна Антихристу из современных взглядов на него, как на мифического могущественного персонажа, чьим отцом является Сатана...
Возвращаясь к вопросу национальности Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, авторы не уточняют, были ли эти дамы истинными еврейками или же коренными жительницами Рима, которые втайне таки приняли христианство и были казнены за это, как предатели страны. Весь рассказ сводится к тому, что язычники (коими были римляне) - плохие, а христиане - хорошие, и они, несомненно - герои своего времени. В оригинале мы встречаем имена знатной особы и её дочерей только на греческом и латинском языках! На иврите же девочек наверняка бы звали Амона, Тиква и Ахава (ивр. אמונה, תקווה, אהבה ואמם סופיה), соответственно. Однако, это - не реальные имена собственные, конечно же. Был и единственный достоверный факт в этом "документальном" рассказе - ранние христиане IV века действительно часто принимали при крещении мистические имена, указывающие на христианские добродетели, которые были найдены в катакомбных надписях. Вполне возможно, что Вера, Надежда, Любовь и София - это вымышленные персонажи, которые были придуманы как собирательный образ тех, кто пострадал в исторические времена реальных гонений. И, чтобы придать отчаявшимся людям сил, слагали такую вот весьма неправдоподобную красивую легенду без привязки к историческим событиям.
Описываемые в житии зверства должны были показывать последователям Христа, что римляне якобы ничем не отличались от современных фашистов по уровню жестокости. Они были настолько свирепы и беспощадны, что даже не щадили детей! Однако, в действительности было всё далеко не так. Каким бы кровожадным ни был император Адриан, но обезглавить троих детей и подвергнуть их пыткам, тем более - девочек, гражданок Рима, он все же не мог, потому что это идет вразрез с Римским правом. Софию -мать, могли бы, предав суду обезглавить, как взрослую женщину, христианку, несущую ответственность за воспитание своих детей. Но вот самих дочерей и пальцем бы не тронули! Вот что интересно из всей этой истории. Во-первых, разница в 500 лет между первым упоминанием и самими событиями. Далее, почитание матери, которая жила на 2 века позже своих детей, потому что та самая София в Эшо в ранние редакции житий и страданий за веру раннехристианских мучениц имени Софии, их матери не упоминают. Со временем исторический контекст повествования был утерян, а вот имена участниц истории, за исключением Софии - переведены на русский язык. Вскоре они достаточно хорошо прижились на территории нашей страны.
В самой Библии апостол Павел сравнивает мудрость земную и мирскую с мудростью, которая свыше, то есть нисходящею от Бога и указывает свойства последней: она свободна от всякой греховности и страстности, миролюбива, любит мир сама и любит умиротворять всякую вражду; чтобы не нарушать мира, она сама кротко переносит всякие несправедливости; в ней отсутствует страсть к спорам и прениям и даже в других стремится она подавить эту страсть покорностью (послушлива), она полна милосердия и добрых дел. Знатная вдова София же со своим поведением идет вразрез с этим описанием. И, если в Библии содержится какая-то метафора, в житии Веры, Надежды, Любови и Софии ее воспринимают буквально. Даже слишком... Так, рождение детей в болезнях с точки зрения христианства, было наказанием для женщин за грехопадение Евы, но в этом же заключается и условие их спасения. Посему ап. Павел говорит: «спасется (жена) через чадородие» (1Тим.2:15), впрочем, «если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Насчет "святой" и знатной Софии в этом плане тоже возникают определенные вопросы...
В иконографии принято изображать Веру, Надежду и Любовь именно как маленьких девочек - мучениц, а их мать - как аналог Девы Марии - то в платке, то облачённой в мафорий. А вот в изобразительном искусстве - напротив, они предстают уже как взрослые женщины, без участия в сюжете их матери Софии. Вера держит в руке крест, Надежда - якорь, а Любовь изображена в окружении детей и всегда находится в центре между сёстрами:
К теме святых мучениц обращались и русские художники. Например, тот же Виктор Васнецов. Его знаменитая картина - "Радость праведных о Господе (Преддверие Рая)" 1896 года. На ней в левой части мучениц в белых одеждах вместе с другими праведниками сопровождают ангелы, указывая им путь в Рай. Но Вера, Надежда и Любовь испуганно льнут к своей матери Софии, не веря, что их нечеловеческие страдания позади:
А вот такую скульптуру святых можно найти в Эльзасе:
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:16
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:16 by MortiferПросмотров: 224Комментарии: 0
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