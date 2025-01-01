Как возник день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии? Кровавая история известного праздника. Изображения христианских мучениц в искусстве

Трудно дышать воздухом этого мира. Когда-то иудеи, не приемля учения Христа, собрались толпой перед представителями Римского государства. Они кричали, «метали одежды и бросали пыль на воздух». И пыль эта носится в воздухе до сих пор...

«Дорогие мои дочери, пришло время нашего подвига! В соответствии со своими прекрасными именами вы должны проявлять твердую веру, непоколебимую надежду и нелицемерную любовь. Настал час вашего торжества, когда вы увенчаете себя мученическим венцом. Из-за этой вести не жалейте молодых тел ваших, не жалейте красоты вашей ради Христа Бога! Не скорбите, что вы лишены временной жизни ради вечной, Христос Спаситель – вечное здоровье, неописуемая красота, бессмертная, вечная жизнь! Дорогие мои дочери, не поддавайтесь искушениям врага! Император осыплет вас милостями и пообещает великие дары, славу, богатство и почет. Знайте же – все это исчезает, как дым, как пыль, которую ветер смывает с лица земли! Веруйте в Бога моего Христа, что Он не оставит вас в страданиях во имя Его! Он всегда будет с вами. И в награду приготовит для вас нетленный венец! О, мои милые дочери, вспомните мои муки при вашем рождении и мои труды, которыми я вас воспитала! Так утешьте же свою мать мужественным исповеданием веры во Христа, Сына Божия! Это будет для меня праздник, это будет радость, если я заслужу звание матери мучениц, если вы умрете за Господа с ревностью!»

Дети! Видя вашу красоту и щадя вашу молодость, я советую вам, как отец: поклонитесь богам, властителям вселенной! И если вы послушаете меня и исполните то, что вам приказано, то я назову вас своими детьми. Я призову начальников и правителей и всех моих советников и при них объявлю вас своими дочерьми, и вы от всех будете пользоваться похвалою и почетом. А если вы не послушаете и не исполните моего повеления, то причините себе великое зло, и старость матери своей огорчите, и сами погибнете в то время, когда бы могли более всего веселиться, живя беспечно и весело. Ибо предам я вас лютой смерти и, раздробив члены тела вашего, брошу их на съедение псам, и будете вы попираемы всеми. Итак, для вашего же собственного блага послушайте меня: ибо я люблю вас и не только не хочу губить красоты вашей и лишить вас сей жизни, но желал бы стать для вас отцом.

«У нас есть Бог Небесный, его детьми мы желаем остаться, а на твоих богов плюем и угроз твоих не боимся. Мы готовы пострадать и даже умереть ради дорогого нам Господа нашего Иисуса Христа».

Помолись за меня, мать моя, чтобы мне окончить шествие мое, дойти до желанного конца, увидеть возлюбленного Господа и Спасителя моего и насладиться лицезрением Его Божества.

Помните, дорогие мои сестры, Кому мы дали обещание служить вечно! Так давайте терпеть до конца! Одна и та же мать нас родила, вырастила и научила. Поэтому мы должны получить одинаковую концовку! Как братья и сестры, мы должны иметь одну волю. Позвольте мне быть вам примером, чтобы вы оба могли следовать за мной к Господу нашему, призывающему нас к Себе!

«Цезарь! Разве я не сестра той, кого ты убил? Я выросла вместе с ней. Вместе с ней я научилась по тем же книгам и наставлениям матери познавать Господа нашего Иисуса Христа, верить в Него и поклоняться Ему! Не думай, царь, что я поступлю иначе! Не думай, что я не пожелаю того, чего желала моя сестра Вера! Не затягивай и не пытайся меня отговорить! Лучше приступай к делу, и ты увидишь моё единомыслие с сестрою»!

«Христос мой помощник! Я не только не боюсь боли, но желаю ее как райского наслаждения! Страдать за Христа Бога мне так приятно! А тебя, мучитель, ждут муки в геенне огненной вместе с демонами, которым ты поклоняешься, как богам»! (или — «бесами, коих ты почитаешь за богов!»)



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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:16

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 224 Комментарии: 0 +1 Вчера, 10:16 by

2024 года я отметила свои именины и очень хочу поведать Вам историю праздника. Про них у меня есть аж две церковные книги: одна вкратце повествует о судьбе этих девочек и их матери, другая — более развёрнуто. И сейчас я поведаю вам сюжет жития этих святых. А также предлагаю Вам немного другую точку зрения, которая расходится с преданием, но имеет место быть в истории Церкви. Может, некоторых это смутит, но повторюсь, что это научный подход, который нельзя игнорировать. Безусловно, все источники жития этих святых сходятся только в одном, что(ее имя в переводе с греческого означает) была знатного происхождения и родом из Милана, рано овдовела (имя мужа, если он вообще был, в житии не сообщается) и перебралась в Рим. Там она. Имя Софии отсылало также к библейской цитате:(Иак.3:17)». Согласно легенде, София была знакома с апостольскими посланиями: чтение писаний апостолов составляло неотъемлемую часть раннехристианской литургии. К тому же, будучи обеспеченной римлянкой, она вполне могла иметь списки Священного Писания дома. А сами добродетели, в честь которых София назвала своих дочек, в Новом Завете Библии неоднократно упоминает апостол Павел, подчеркивая их неразрывную связь друг с другом:(1 Кор. 13:13),(1 Фес. 5:8). По сюжету жития, девочки жили себе с матерью в Риме (современная страна — Италия), никого не трогали, учились чтению, письму и базовым навыкам математики, читали священные Писания и молитвы, но в один прекрасный день кто-то донёс на их семью императору. Точнее — София остановилась у некой женщины по имени, а та и накатала кляузу на неё с детьми самому кесарю.И тут. Мы не будем углубляться в политику и хронологию событий, просто стоит сказать, что Адриан как раз-таки всё пытался сделать в рамках законов, не допускал клеветы и проявил к христианам большую снисходительность. А вот самым ярым гонителем христиан в истории называют именно Диоклетиана. То есть во 2 веке, как принято считать, эти дамы жить ну никак не могли. Далее упоминается в тексте жития и, который пожелал их видеть.Далее по тексту нам сообщается, что София и её дочери прибыли во дворец к императору (цезарю) и у входа во дворец помолились и перекрестились. Они отличались необыкновенным спокойствием, словно их позвали на пир. Император подробно расспросил, кто они и откуда, и София сама рассказала историю своей семьи и не гнушалась в открытую исповедовать христианство.Интересна также реакция самой Софии на происходящее: она не стала собирать пожитки и уезжать из страны, просить епископа об убежище, не надеялась на милость властей Рима к ее вдовьему положению и наличию трех детей, двое из которых по меркам той эпохи были вовсе несовершеннолетние. София продолжала в открытую (!) исповедовать христианство, прекрасно зная, что в любой момент ее семью может подстерегать опасность, хотя даже самзавещал не искать специально мученической смерти и! Все богослужения и обряды по понятным причинам совершались втайне, а исповедовать веру в Христа без робости и страха можно было лишь в крайнем случае.Христиане того времени должны были действовать, как партизаны во время Второй мировой войны, ставшие позже национальными героями. Но вот София избрала иной путь, явно не оправдывая значение своего имени... Антиох выследил ее с дочерьми, проверил подлинность доноса и уже доложил о том самому императору! Но София, как местная «мать года», боялась не потерять своих дочерей, а сохранить твёрдость в вере в Иисуса Христа на практике, так сказать. Конечно, она могла умолять власти Рима о пощаде, уверять, что доносчики ошиблись и солгали, спрятать религиозную литературу подальше, тем самым спасти себя и дочерей от преследования. Однако, вместо этого, как пишет автор жития,«Аве, цезарь!» — сказали девочки и их мать кесарю, когда их представили римскому правителю. Но и тогда София не выдала ничем своего волнения, продолжала в открытую исповедовать христианство, то ли по наивности своей, то ли по глупости убеждая римлян поверить ей на слово и принять учение Иисуса. Император (не будем называть его имени, ибо в любом случае оно будет исторически недостоверным в этом рассказе) подивился на чудо-семейство и велел одной знатной женщине —— наблюдать за Софией и ее дочерьми, а уж потом те предстали пред судом. Три дня пробыли девочки с матерью у Палладии. Роскошь ее дома призвана была наглядно продемонстрировать значимость того, от чего христиане того времени обычно отказывались. В одной из версий жития, когда Палладия напрямую обратилась с вопросом, что же Софии нравится в Риме, та ответила:. Во фразе Софии была отсылка к цитате из Деян. 22: 23–23, где выражениебыло метафорой, обозначающей лютую ненависть, дикий фанатизм и ярость против апостола Павла, возбужденные до высшей степени. Иудеи метали одежды, как бы готовясь побить ненавистного человека камнями (ср. прим. с Деян. 7:58); бросали пыль, как бы меча камни в него. Иными словами, София пыталась сказать, что иудеи невзлюбили Иисуса Христа и не приняли его как Мессию, а Его учение сочли глупостью и отдали на растерзание римлянам. И всё это в конечном итоге и привело к казни Иисуса на кресте... Ставшим среди христиан позже Животворящим.И по легенде, описанной в книге, просветлённая Богом София стала давать дочерям наставления, которые в нашем современном мире показались бы скорее безумными, чем мудрыми:Иными словами,, которое тоже считается грехом! Да ни один христианин в жизни на такое не пойдёт! И, терпеть чудовищные пытки и погибнуть, а в том,, которое в оригинале было не эпитетом небесного рая, а своего рода утопией — места, где нет грехов, болезней и старости! В данном случае мы видим, что София поступает в точности до наоборот, но ее по какой-то неведомой причине таки причислили к лику святых...Настал момент встречи с императором, на сей раз — окончательный и решающий судьбу четырех знатных римлянок-христианок, который подозвал Веру, Надежду и Любовь к себе и велел называть им себя своим отцом, если те поклонятсяи принесут ей жертвоприношения:Но девочки единодушно отвечали кесарю:Поняв, что лаской и угрозами ничего не добиться,...— её раздели донага, жестоко избили бичом и кнутом (бичевали), но та была равнодушна к ударам. Тогда цезарь отдал приказ отрезать девочке грудь, положить на раскалённую железную решётку и бросить в кипящий котёл со смолой и маслом. Когда после всей этой экзекуции Вера осталась невредимой, её обезглавили. Но перед тем, как исполнить приговор, жертве публичной казни всё-таки позволили проститься с родными.И Вера тогда сказала матери:А сёстрам дала предсмертное напутствие - ничего не бояться и, несмотря ни на что, следовать за нею:Император стал уговаривать девочку поклониться богине Артемиде под страхом смерти:- «Дитя, прими мой совет! Я говорю это потому, что люблю тебя. Поклонись Артемиде, чтобы ты не погибла так, как твоя старшая сестра! Ты видела ее страшные муки, ее жуткую смерть. Неужели и ты захочешь так же страдать? Поверь мне, дитя мое, мне жаль твою молодость! Если ты выполнишь мою волю, я объявлю тебя своей дочерью!»Но иРазъярённый император велел пытать Надежду вослед за Верой. Её тоже раздели донага, беспощадно избивали, пытались заживо сжечь, потом и вовсе повесили на дереве и царапали тело железными гвоздями. При этом, хоть мясо и падало кусками, кровь лилась ручьём, болевого шока девочка не испытывала — лицо ее сияло неземной улыбкой. Мало того, она ещё умудрялась и укорять жестокого правителя:Тем временем София только и делала, что молилась Иисусу, чтобы тот даровал ей и ее дочерям силу воли и терпение. Наконец, император повелел обезглавить Надежду. Но, прежде чем положить свою голову на плаху, девочка также простилась с родными и сказала младшей сестре Любови:Также успела перекинуться парой слов и с матерью:Мать же, обняв, целовала ее, говоря:Далее автор пишет, что Надежда,. Император велел ей восславить богиню Диану/Артемиду, но та, как и ее сёстры, была непреклонна, ибо в Писании сказано:(Песн.8:6-7).. Она то цитировала Библию ((Рим.8:15)), то говорила цезарю:Понимая, что ни ласками, ни уговорами ничего не добьёшься, явно зомбированную своей фанатичной матерью малолетнюю Любу римские воины стали пытать. Девочку растянули на колесе, причем так,, били дубинками, бросали в растопленную печь и даже вгоняли в ее члены железные сверла! При этом тело Любови словно было сделано из адамантия, она мужественно всё перенесла и не опалилась! Император приговорил и ее к усекновению мечом. Выслушав приговор, девочка не онемела от ужаса, а помолилась Богу и воскликнула:Современных читателей поведение женщины может шокировать - она не боролась за детей, не отдала себя в жертву ради них, не убоялась столь ужасного конца. Жизнь оказалась для них мимолётной и бессмысленной, а вера в Бога и страдания за него - честью и священным долгом. София на протяжении всей истории только молилась да боялась, как бы кто из ее дочурок не устрашился описанных выше зверств и не переметнулся на сторону врага, прям как во время Второй мировой войны! Даже переводчик жития (имя которого мы упомянем позже) подивился описанию лютого садизма, который в 1-10 веках нашей эры был вполне себе обыденным явлением (правда, вот детей как раз никто не трогал):- то в печи последняя жертва казни - Любовь - сидела, как в прохладном месте, то смола из котла обожгла слуг цезаря, когда те пытались расправиться с Надеждой... А вот от обезглавливания так и не спас...Погибли девочки в итоге, как партизаны на войне,. По легенде,. А потом уже и сама преставилась - от сердечной недостаточности.. Однако,.. Но важно для современных христиан было то, что с 777 года мощи (то есть останки) умершей сто с лишним лет назад женщины и ее казненных дочерей покоятся в церкви Эшо.. А. Также. Как известно,, уверовавшие в Иисуса Христа. Само, в состав которого входило как оливковое масло, так и иные ингредиенты - мирра, корица и кассия,- не мифический и стереотипный Рай на небесах, а реальное будущее страны, причем довольно-таки утопическое...На Мессию евреи возлагали большие надежды и гораздо больше невыполнимых и сложных задач, которое должно было решить общество того времени здесь и сейчас.Конкретно те, кому было суждено исполнить столь ответственную миссию, не назывались поимённо. Известно было лишь только, что. Пока тот, кто происходил из рода царя Давида, исполнял возложенные на него функции с честью, Мессия из рода Иосифа (Машиах бен Йосеф) будет эдаким, который будет ОБЯЗАН страдать, но перед этим поможет восстановить разрушенный Второй Храм., и умереть должен был достойно - за свою историческую Родину, в битве с врагами Израиля. Но также, как и Иисус, в одном из ранних рассказов Мессия из рода Иосифа предрекает, что когда-нибудь воскреснет и пойдет вершить правосудие.У христиан же, естественно, взгляд на Мессию радикально отличался от точки зрения иудаизма. Как и предполагаемый Мессия из рода Иосифа, Иисус был ремесленником, а также страдал - якобы за людские грехи. Правда, происходил он от колена Иуды (того самого, в честь которого и было названо религиозное течение иудаизм) и из рода царя Давида, согласно Новому Завету. Для того времени, когда происходило гонение со стороны римлян (и по политическим, и по иным причинам), вера в Иисуса Христа была очень важным компонентом жизни каждого еврея. Сами греки и римляне таки примирились с чужой им верой гораздо позже, когда возникла Византийская империя и массовые казни христиан сошли на нет. Стоит сказать, что в Средние века даже у иудейского Мессии из рода Давида появился свой противник по имени Армилус - «царь, который восстанет в конце времен против Мессии и будет побеждён им после того, как принесёт много бед Израилю». Его роль тождественна Антихристу из современных взглядов на него, как на мифического могущественного персонажа, чьим отцом является Сатана..., которые втайне таки приняли христианство и были казнены за это, как предатели страны. Весь рассказ сводится к тому, что язычники (коими были римляне) - плохие, а христиане - хорошие, и они, несомненно - герои своего времени. В оригинале мы встречаем имена знатной особы и её дочерей только на греческом и латинском языках!соответственно. Однако, это - не реальные имена собственные, конечно же. Был и единственный достоверный факт в этомрассказе - ранние христиане IV века действительно часто принимали при крещении мистические имена, указывающие на христианские добродетели, которые были найдены в катакомбных надписях. Вполне возможно, чтоИ, чтобы придать отчаявшимся людям сил, слагали такую вот весьма неправдоподобную красивую легенду без привязки к историческим событиям.. Они были настолько свирепы и беспощадны, что даже не щадили детей! Однако, в действительности было всё далеко не так.Софию -мать, могли бы, предав суду обезглавить, как взрослую женщину, христианку, несущую ответственность за воспитание своих детей. Но вот самих дочерей и пальцем бы не тронули! Вот что интересно из всей этой истории. Во-первых,Со временем исторический контекст повествования был утерян, а вот имена участниц истории, за исключением Софии - переведены на русский язык. Вскоре они достаточно хорошо прижились на территории нашей страны.В самой Библии апостол Павел сравнивает мудрость земную и мирскую с мудростью, которая свыше, то есть нисходящею от Бога и указывает свойства последней: она свободна от всякой греховности и страстности, миролюбива, любит мир сама и любит умиротворять всякую вражду; чтобы не нарушать мира, она сама кротко переносит всякие несправедливости; в ней отсутствует страсть к спорам и прениям и даже в других стремится она подавить эту страсть покорностью (послушлива), она полна милосердия и добрых дел. Знатная вдова София же со своим поведением идет вразрез с этим описанием. И, если в Библии содержится какая-то метафора, в житии Веры, Надежды, Любови и Софии ее воспринимают буквально. Даже слишком... Так, рождение детей в болезнях с точки зрения христианства, было наказанием для женщин за грехопадение Евы, но в этом же заключается и условие их спасения. Посему ап. Павел говорит:(1Тим.2:15), впрочем,. Насчет "святой" и знатной Софии в этом плане тоже возникают определенные вопросы...- то в платке, то облачённой в мафорий. А вот. Вера держит в руке крест, Надежда - якорь, а Любовь изображена в окружении детей и всегда находится в центре между сёстрами:. На ней в левой части мучениц в белых одеждах вместе с другими праведниками сопровождают ангелы, указывая им путь в Рай. Но Вера, Надежда и Любовь испуганно льнут к своей матери Софии, не веря, что их нечеловеческие страдания позади:А вот такую скульптуру святых можно найти в Эльзасе:

Ключевые слова: Христианство легенды святые история Вера Надежда Любовь София гонения мученицы

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