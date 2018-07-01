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Легенды

На окраине города

На окраине города

На окраине Саратова в конце семидесятых годов прошлого века стоял старый, наполовину разрушившийся двухэтажный дом из красного кирпича. Рядом полным ходом шло строительство нового микрорайона, а в кубические панельные новостройки уже въезжали первые жильцы. Дом был предназначен под снос, и детишки, собираясь вечером, иногда робко ходили туда, ощущая в каменных стенах движение прохладного воздуха. За новостройкой был пустырь, а дальше — большое озеро, куда мальчишки и девчонки бегали купаться в тёплую погоду. Делать им это родители запрещали, но они целыми днями пропадали на работе, кто уследит?

Однажды случилась трагедия.

Родители семилетней Вали Смирновой, не дождавшись дочку к ужину, пошли разыскивать ее к друзьям и подругам. Оказалось, что Валю никто не видел, после того, как ватага вернулась с озера. Вызвали милицию, водолазов, увы, тело ее нашли через несколько часов совсем рядом с берегом. Похороны были печальными, трагичными и страшными.

Прошел месяц. Теперь за поход на озеро детям грозило нешуточное наказание, и никто не решался идти туда купаться, хотя жара держалась за двадцать градусов. Большую часть времени они проводили под грибком возле песочницы, где играли в свои нехитрые игры. Девчонки чертили классики на асфальте и прыгали по ним, толкая впереди плоскую банку из-под леденцов, набитую для тяжести песком.

За лето, проведенное вместе, все уже успели друг с другом перезнакомиться, и очень удивились, когда однажды утром к их компании присоединилась незнакомая девочка.

Когда ее спросили, где она живет, она указала на старый кирпичный дом.

— Но оттуда же все уже съехали, — удивились ребята, — и его скоро снесут.

— Пока ещё не снесли, — сказала девочка, — если хотите, пойдемте ко мне в гости?

На окраине города

Во дворе все равно было скучно, и новое приключение хоть как-то могло разнообразить унылый быт детей.

Всей гурьбой они поднялись на второй этаж, и маленькая хозяйка тяжело открыла дверь квартиры под номером шесть.

Дети вошли в комнату, расселись по стульям и дивану, а их новая знакомая сказала, что у нее есть удивительное развлечение.

Она сходила на кухню и принесла маленький пластмассовый красочный цилиндр.

Открыла крышку и достала круглое ситечко на длинной резной ножке.

Дунула в ситечко, и оттуда посыпались десятки разноцветных мыльных пузырей.

На окраине города

Дети были в восторге. Долго, по очереди, они пускали пузыри, несколько раз наполняя емкость мыльной водой, пока кто-то не догадался спросить, как зовут их новую подружку.

— Меня зовут Валя Смирнова, — сказала девочка.

Ребята притихли.

— Но ведь Валя Смирнова утонула, — сказал кто-то.

— Это сначала я утонула, а теперь живу здесь.

— Но Валя была другая, на тебя не похожая.

— Всем кажется, что другая, на самом деле я все та же.

Валя встала на цыпочки и достала с полки фотографию.

На ней было лето: папа Смирнов в легкой парусиновой шляпе махал рукой, мама, улыбалась в объектив, а между ними стояла сама Валя, выглядевшая так же, как и сейчас.

На том же снимке по воздуху над головами членов веселой семьи плыли разноцветные мыльные пузыри.

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:09
Сегодня, 14:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 37Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дом озеро утопление девочка призрак легенда

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