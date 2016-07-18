Комиссию убили!

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:19

Причина: Изменён раздел.

Шарлотта Корде Просмотров: 90 Комментарии: 8 +4 Сегодня, 15:19 by

Эту историю мне рассказал мой знакомый преподаватель в юридическом институте...Есть неподалеку от города, где я живу, озеро - излюбленное место отдыха горожан. Как только начинается лето, длинные караваны машин тянутся туда. Всего час езды. И вот - природа, теплая вода, травка. Идеальный отдых!Ароматный дымок поднимается над землей там, где жарят шашлыки, дети визжат, плещась на мелководье, дамы в купальниках загорают...Эх, лето!Несмотря на то, что местные так любят здесь бывать, это самое озеро - чуть ли ни центр всевозможных паранормальных явлений и чертовщины. А такое количество привидений на квадратный километр мало где встретишь.Например, начиная с 70-х годов, в озере можно встретить пловчиху Наташу - девушку в спортивном купальнике. Как поговаривают, когда-то молодая девушка, чрезмерно любившая похвастаться своими спортивными достижениями, заплыла слишком далеко и утонула.Зла людям Наташа не делает, но встретить ее - приятного мало. Говорят, что появляется она в ясные, солнечные дни.Человек плывет себе, и вдруг прямо в воде сталкивается с закоченевшей и распухшей утопленницей. Наталья может внезапно подняться из глубины и ухватить пловца скрюченными холодными пальцами. Или проплыть мимо, покачиваясь. Когда же кто-нибудь начинает кричать, что здесь утопленница - Наталья снова исчезает.Еще один спортсмен прогуливается по пляжу, но ни к кому не пристает.На дороге возле озера катается мотоциклист без головы. Говорят, однажды его остановил гаишник. Мотоциклист снял шлем, а под ним головы не оказалось - гаишник долго не мог прийти в себя.Вечерами приходит женщина - босая, но в вечернем платье, а потом растворяется в воздухе. Как -нибудь я еще расскажу о привидениях озера.Ну, а для этой истории основанием послужил вполне реальный случай, произошедший где-то в конце 80-х гг.Базы отдыха, расположенные на берегах, в советские годы все принадлежали каким-либо предприятиям. Вот и эта база относилась к какому-то не предприятию, не то учреждению, не помню точно. На одном из берегов и до сих пор виден остов старого дома, некогда стоявшего там.На базе жил круглогодично и присматривал за нею сторож. Имени я не запомнила - пусть будет "Петрович", а почему бы и нет?Летом на базе хорошо. Зимой скучновато.И вот однажды среди зимы на базу приехала комиссия в составе трех человек - мужчина и женщина. Проверить, пересчитать имущество и т.п.Петрович их приезду очень даже обрадовался. Был он человек компанейский, а зимой на базу практически никто не приезжает. Сиди себе один. Пойти некуда, обойдешь свою территорию и все. Одно развлечение - телевизор, так и тот плохо показывает...Словом, Петрович решил устроить угощение для комиссии. Для проживания их он отвел лучший зимний домик, сам накрыл стол, выставил на него лучшее, что удалось добыть из провизии. Комиссия тоже лицом в грязь не ударила и выставила бутылку водки.Петрович вообще-то не пил, но за компанию - другое дело.Словом, засиделись они за полночь за едой и разговорами. И наконец разошлись спать.Утром Петрович поднялся - солнце уже высоко. Проспал! Члены комиссии, похоже, тоже проспали - никто из их домика не выходил.Петрович подождал немного, подумал и пошел их будить.В домике его ждала страшная картина! Все трое членов комиссии лежали мертвые, зарубленные топором. Везде кровь и ужас!Обезумев, Петрович кинулся бежать с криком: "Комиссию убили!"Так он бежал около двух километров до ближайшего милицейского поста, где рухнул без сил, повторяя все так же: "Комиссию убили!"Милиция приехала из города. В их числе был и мой знакомый преподаватель, а тогда - молодой следователь.Осмотрев место преступления, следствие немедленно решило... арестовать Петровича!Все вокруг указывало на то, что преступление совершил он. Топор, которыми были убиты жертвы, был его собственный, следы вокруг - тоже только его, ватник, найденный в его доме - забрызган кровью жертв, собаки не лаяли...Словом, Петровича увезли в тюрьму. Больше всего этим был потрясен он сам. Он кричал, что невиновен, что кто-то подставил его. Никто из тех, кто знал его, не мог поверить, что этот добродушный человек - убийца. Все знали, что он мухи не обидит. Да и какие у него могли быть мотивы? На базе все было в порядке, он мог не бояться проверок, личных счетов не было....Тем не менее Петрович сидел в заключении, ожидая суда и приговора, который мог оказаться расстрельным.Тогда-то и произошел этот случай.В обеденное время заключенные сидели за столом, а один из них разливал всем остальным тюремную еду. В это время охранник вдруг обратил внимание на сидевшего за столом Петровича. Взгляд узника внезапно стал мутным, а лицо исказилось, что заставило опытного охранника насторожиться. И тут Петрович вдруг вскочил с места и бросился на разносящего тарелки!Его оторвали от своей жертвы, и Петрович, покачнувшись, лишился чувств. А когда он пришел в себя, то с удивлением начал спрашивать, что происходит, почему все так странно ведут себя?Действительность оказалась ужасна. Петрович был болен, психически болен. Позже во время следствия его мать припомнила, что в раннем детстве с ним случались припадки. Но они прошли, никто даже не подозревал о странных отклонениях в функционировании мозга Петровича вплоть до рокового момента.В своем обычном состоянии это был спокойный, добродушный, безобидный человек. Но во время приступа сознание отключалось, и в нем просыпался безжалостный монстрТогда, на базе, судя по всему, приступ спровоцировало употребление алкоголя.В итоге его признали невменяемым и вместо тюрьмы Петрович отправился в специализированную больницу, откуда его выписали через какое-то время.Он уехал прочь и пропал из вида, но потом пошли слухи, что его убили в какой-то драке.Говорят, что иногда, в зимнюю ночь, если прийти на то место, то можно увидеть, что старый и давно развалившийся домик выглядит как целый, в окнах горит электричество, а за столом сидят развеселые члены комиссии вместе с Петровичем, без конца что-то отмечая. Говорят также, если они увидят наблюдателя, то непременно начнут радушно зазывать его зайти погреться, закусить и выпить чего нибудь "для сугреву". Но еще говорят, что принимать их приглашение нельзя ни в коем случае: назад не вернешься.

Ключевые слова: Привидения убийство смерть озеро авторская история

Другие, подобные истории: