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Легенды

Комиссию убили!

Эту историю мне рассказал мой знакомый преподаватель в юридическом институте...

Есть неподалеку от города, где я живу, озеро - излюбленное место отдыха горожан. Как только начинается лето, длинные караваны машин тянутся туда. Всего час езды. И вот - природа, теплая вода, травка. Идеальный отдых!

Ароматный дымок поднимается над землей там, где жарят шашлыки, дети визжат, плещась на мелководье, дамы в купальниках загорают...Эх, лето!
Несмотря на то, что местные так любят здесь бывать, это самое озеро - чуть ли ни центр всевозможных паранормальных явлений и чертовщины. А такое количество привидений на квадратный километр мало где встретишь.

Например, начиная с 70-х годов, в озере можно встретить пловчиху Наташу - девушку в спортивном купальнике. Как поговаривают, когда-то молодая девушка, чрезмерно любившая похвастаться своими спортивными достижениями, заплыла слишком далеко и утонула.

Зла людям Наташа не делает, но встретить ее - приятного мало. Говорят, что появляется она в ясные, солнечные дни.

Человек плывет себе, и вдруг прямо в воде сталкивается с закоченевшей и распухшей утопленницей. Наталья может внезапно подняться из глубины и ухватить пловца скрюченными холодными пальцами. Или проплыть мимо, покачиваясь. Когда же кто-нибудь начинает кричать, что здесь утопленница - Наталья снова исчезает.

Еще один спортсмен прогуливается по пляжу, но ни к кому не пристает.

На дороге возле озера катается мотоциклист без головы. Говорят, однажды его остановил гаишник. Мотоциклист снял шлем, а под ним головы не оказалось - гаишник долго не мог прийти в себя.

Вечерами приходит женщина - босая, но в вечернем платье, а потом растворяется в воздухе. Как -нибудь я еще расскажу о привидениях озера.

Ну, а для этой истории основанием послужил вполне реальный случай, произошедший где-то в конце 80-х гг.

Базы отдыха, расположенные на берегах, в советские годы все принадлежали каким-либо предприятиям. Вот и эта база относилась к какому-то не предприятию, не то учреждению, не помню точно. На одном из берегов и до сих пор виден остов старого дома, некогда стоявшего там.

На базе жил круглогодично и присматривал за нею сторож. Имени я не запомнила - пусть будет "Петрович", а почему бы и нет?
Летом на базе хорошо. Зимой скучновато.

И вот однажды среди зимы на базу приехала комиссия в составе трех человек - мужчина и женщина. Проверить, пересчитать имущество и т.п.
Петрович их приезду очень даже обрадовался. Был он человек компанейский, а зимой на базу практически никто не приезжает. Сиди себе один. Пойти некуда, обойдешь свою территорию и все. Одно развлечение - телевизор, так и тот плохо показывает...

Словом, Петрович решил устроить угощение для комиссии. Для проживания их он отвел лучший зимний домик, сам накрыл стол, выставил на него лучшее, что удалось добыть из провизии. Комиссия тоже лицом в грязь не ударила и выставила бутылку водки.
Петрович вообще-то не пил, но за компанию - другое дело.

Словом, засиделись они за полночь за едой и разговорами. И наконец разошлись спать.
Утром Петрович поднялся - солнце уже высоко. Проспал! Члены комиссии, похоже, тоже проспали - никто из их домика не выходил.
Петрович подождал немного, подумал и пошел их будить.

В домике его ждала страшная картина! Все трое членов комиссии лежали мертвые, зарубленные топором. Везде кровь и ужас!
Обезумев, Петрович кинулся бежать с криком: "Комиссию убили!"

Так он бежал около двух километров до ближайшего милицейского поста, где рухнул без сил, повторяя все так же: "Комиссию убили!"
Милиция приехала из города. В их числе был и мой знакомый преподаватель, а тогда - молодой следователь.

Осмотрев место преступления, следствие немедленно решило... арестовать Петровича!
Все вокруг указывало на то, что преступление совершил он. Топор, которыми были убиты жертвы, был его собственный, следы вокруг - тоже только его, ватник, найденный в его доме - забрызган кровью жертв, собаки не лаяли...

Словом, Петровича увезли в тюрьму. Больше всего этим был потрясен он сам. Он кричал, что невиновен, что кто-то подставил его. Никто из тех, кто знал его, не мог поверить, что этот добродушный человек - убийца. Все знали, что он мухи не обидит. Да и какие у него могли быть мотивы? На базе все было в порядке, он мог не бояться проверок, личных счетов не было....

Тем не менее Петрович сидел в заключении, ожидая суда и приговора, который мог оказаться расстрельным.
Тогда-то и произошел этот случай.

В обеденное время заключенные сидели за столом, а один из них разливал всем остальным тюремную еду. В это время охранник вдруг обратил внимание на сидевшего за столом Петровича. Взгляд узника внезапно стал мутным, а лицо исказилось, что заставило опытного охранника насторожиться. И тут Петрович вдруг вскочил с места и бросился на разносящего тарелки!

Его оторвали от своей жертвы, и Петрович, покачнувшись, лишился чувств. А когда он пришел в себя, то с удивлением начал спрашивать, что происходит, почему все так странно ведут себя?

Действительность оказалась ужасна. Петрович был болен, психически болен. Позже во время следствия его мать припомнила, что в раннем детстве с ним случались припадки. Но они прошли, никто даже не подозревал о странных отклонениях в функционировании мозга Петровича вплоть до рокового момента.

В своем обычном состоянии это был спокойный, добродушный, безобидный человек. Но во время приступа сознание отключалось, и в нем просыпался безжалостный монстр
.
Тогда, на базе, судя по всему, приступ спровоцировало употребление алкоголя.

В итоге его признали невменяемым и вместо тюрьмы Петрович отправился в специализированную больницу, откуда его выписали через какое-то время.

Он уехал прочь и пропал из вида, но потом пошли слухи, что его убили в какой-то драке.


Говорят, что иногда, в зимнюю ночь, если прийти на то место, то можно увидеть, что старый и давно развалившийся домик выглядит как целый, в окнах горит электричество, а за столом сидят развеселые члены комиссии вместе с Петровичем, без конца что-то отмечая. Говорят также, если они увидят наблюдателя, то непременно начнут радушно зазывать его зайти погреться, закусить и выпить чего нибудь "для сугреву". Но еще говорят, что принимать их приглашение нельзя ни в коем случае: назад не вернешься.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:19
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 15:19 by Шарлотта КордеПросмотров: 90Комментарии: 8
+4

Ключевые слова: Привидения убийство смерть озеро авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 16:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (75|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 217
Ох уж эти городские легенды... Даже у нас нашлись. Десять лет назад одну из городских страшилок опубликовали в местной газете. А потом, кстати, какой-то умник сюда же и перенёс эту статью. А может, и наоборот, не суть... В общем, пугали население тем, что якобы наш парк около ДК - старое кладбище. И воронья-де в нём неспроста много. А некий гражданин N якобы рассказал, что видел привидение маленькой девочки в парке. ну не знаю, не знаю... Вспомнив эту статейку, я в прошлом году позвала друга на разведку. Затемно, естественно, когда народу нет. Привидение маленькой девочки... почему-то мы его не узрели.
Не нашли привидений и тогда, когда отправились поздно вечером на кладбище. Вот. Или в газете (что вероятнее всего) враки были, или мы с моим другом и собутыльником дикие скептики в душе и привидения на нас обиделись и не захотели показываться)
Зарегистрирован: 18.07.2016
#2 написал: A.Norton
Сегодня, 17:10
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (212|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 185
Название бы поменять: городских легенд в истории немало, так что "Комиссию убили" как-то не очень вписывается.
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#3 написал: Okotaen
Сегодня, 17:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 214
Да уж, водка сделала своё дело. Скольких она погубила... confused
Говорят, что иногда, в зимнюю ночь, если прийти на то место, то можно увидеть, что старый и давно развалившийся домик выглядит как целый, в окнах горит электричество, а за столом сидят развеселые члены комиссии вместе с Петровичем, без конца что-то отмечая. Говорят также, если они увидят наблюдателя, то непременно начнут радушно зазывать его зайти погреться, закусить и выпить чего нибудь "для сугреву". Но еще говорят, что принимать их приглашение нельзя ни в коем случае: назад не вернешься.

Как-нибудь, в зимнюю ночь, туда надо наведаться с пузырём святой воды, когда компания из Петровича и членов комиссии пригласит в дом, побухать, нужно вытащить святую воду и обрызгать их. Вот потеха-то будет! С визгами, воплями, матюгами троица разбежится, кто в дверь, кто в окно, нечисть святую воду ой как боится. И всё! stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 18.01.2010
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:53
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 202
Байки они такие, байки. ++++
Цитата: Okotaen
компания из Петровича и членов комиссии пригласит в дом, побухать, нужно вытащить святую воду и обрызгать их. Вот потеха-то будет!

laughing
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:16
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Группа: Журналисты
Репутация: (1939|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 758
Байки озера прекрасны, читал с упоением. И хотелось бы вот понаблюдать эту четвёрку, веселящихся убитых, так сказать воочию....и как тут пишут, водицей бы обрызгать - посмотреть на реакцию. Раз уж приглашают к столу, то чего бы не посидеть, с бутылкой святой воды за пазухой, на всякий случай. laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#6 написал: Okotaen
Сегодня, 18:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 214
Цитата: зелёное яблочко
Байки они такие, байки. ++++
Цитата: Okotaen
компания из Петровича и членов комиссии пригласит в дом, побухать, нужно вытащить святую воду и обрызгать их. Вот потеха-то будет!

laughing

А что, пьянству - бой! bita
Или ту же святую воду заблаговременно перелить в бутылку из-под водки и пойти на ночь с таким гостинцем к Петровичу и Комиссии. Во время застолья предложить им своё угощение, предварительно расхвалив, что "забугорная" водка, где аж 50% спирта, достатая "по блату" и т.п. Вдохновлённый и ничего не подозревающий Петрович или его собутыльники возьмёт да осушит стопку залпом и... дальше пусть Вы или кто-нибудь ещё в комментарии опишет. smile
Зарегистрирован: 18.01.2010
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:32
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1129|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 202
Цитата: Okotaen
Вдохновлённый и ничего не подозревающий Петрович или его собутыльники возьмёт да осушит стопку залпом и...

И вспыхнет синим пламенем, издав леденящий душу вопль. И вся компания вместе с ним полыхнет, под адскую какафонию звуков yahh .
Да и сам издашь звук на уровне сирены, а может и портки отстирывать придётся smile .
Зато будущее горожан будет спасено! 489
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#8 написал: Okotaen
Сегодня, 18:47
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 214
Цитата: зелёное яблочко
Зато будущее горожан будет спасено! 489

Более того, кто-то из потусторонних собутыльников, не успевших отведать "заграничной водки", решит, что с употреблением алкоголя пора завязывать, а то так в рай попадёт. И возьмётся-таки за ум. А поскольку приезжающий летом на пикник народ любит под шашлык и барбекю принять, то его призрак будет регулярно кошмарить своим появлением любителей выпить.
Зарегистрирован: 18.01.2010
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