Якутские байки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:57

Nik_dk Просмотров: 37 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:57 by

Интересно, что в исторических преданиях якутов не часто можно найти сюжеты с нечистой силой и злыми духами. Как будто и не было никаких абааһы в древности. Одна из немногих легенд, в которых они всё-таки упоминаются, повествует о Тюрбюй Боотуре - предке некоторых родов Верхневилюйского улуса.Тюрбюй Боотур ехал на Вилюй из центральных улусов и, когда наступила ночь, решил заночевать в заброшенной юрте (ётёх). Обосновавшись в ётёхе, он мгновенно уснул. Посреди ночи из хлева (хотон) целой гурьбой вышли дети и стали подкрадываться к спящему боотуру. Внезапно проснувшись, Тюрбюй замахнулся батасом и распорол одному ребёнку живот. Остальные дети убежали обратно в хотон. Один из них, спрятавшись за дверь, закричал: "Эй, имеющий волосатое сердце Тюрбюй Боотур! Брось-ка башмачки пришибленного тобой ребёнка!" Тюрбюй посмотрел на пол и увидел телячьи копытца. Тогда он понял, что это были вовсе не дети.Много позже, перед смертью, Тюрбюй завещал сыновьям вскрыть его грудину и посмотреть на сердце. Его волю исполнили и оказалось, что сердце боотура действительно было покрыто шерстью.По сообщениям очевидцев, в 1950-е годы оно появлялось на старой сельской дороге у села Суола в Мегино-Кангаласском районе. Дух имел образ человека огромного роста, лишенного головы. Одетый в старинные лохмотья, безголовый не был бесплотным призраком и вполне реально.Несколько раз его видели бегущим за машинами. Один мотоциклист еле увернулся от его рук на узкой тропинке. Женщины, собирающие бруснику, столкнулись с ним совсем близко, но по непонятным причинам он их не тронул — одна из них упала в обморок от невыносимого трупного смрада, источаемого ходячим мертвецом.Появления жуткого привидения закончились так же внезапно, как и начались. Несмотря на кажущуюся абсурдность истории, автор склонен доверять именно ей, поскольку лично общался с одним из тех, кто видел безголового призрака.Автор: nikolay_ink.

Ключевые слова: Якутия легенды байки боотур

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