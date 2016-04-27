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Легенды

Якутские байки

История первая: Волосатое сердце.

Интересно, что в исторических преданиях якутов не часто можно найти сюжеты с нечистой силой и злыми духами. Как будто и не было никаких абааһы в древности. Одна из немногих легенд, в которых они всё-таки упоминаются, повествует о Тюрбюй Боотуре - предке некоторых родов Верхневилюйского улуса.

Тюрбюй Боотур ехал на Вилюй из центральных улусов и, когда наступила ночь, решил заночевать в заброшенной юрте (ётёх). Обосновавшись в ётёхе, он мгновенно уснул. Посреди ночи из хлева (хотон) целой гурьбой вышли дети и стали подкрадываться к спящему боотуру. Внезапно проснувшись, Тюрбюй замахнулся батасом и распорол одному ребёнку живот. Остальные дети убежали обратно в хотон. Один из них, спрятавшись за дверь, закричал: "Эй, имеющий волосатое сердце Тюрбюй Боотур! Брось-ка башмачки пришибленного тобой ребёнка!" Тюрбюй посмотрел на пол и увидел телячьи копытца. Тогда он понял, что это были вовсе не дети.

Много позже, перед смертью, Тюрбюй завещал сыновьям вскрыть его грудину и посмотреть на сердце. Его волю исполнили и оказалось, что сердце боотура действительно было покрыто шерстью.

История вторая: Безголовый призрак на старой дороге.

По сообщениям очевидцев, в 1950-е годы оно появлялось на старой сельской дороге у села Суола в Мегино-Кангаласском районе. Дух имел образ человека огромного роста, лишенного головы. Одетый в старинные лохмотья, безголовый не был бесплотным призраком и вполне реально.

Несколько раз его видели бегущим за машинами. Один мотоциклист еле увернулся от его рук на узкой тропинке. Женщины, собирающие бруснику, столкнулись с ним совсем близко, но по непонятным причинам он их не тронул — одна из них упала в обморок от невыносимого трупного смрада, источаемого ходячим мертвецом.

Появления жуткого привидения закончились так же внезапно, как и начались. Несмотря на кажущуюся абсурдность истории, автор склонен доверять именно ей, поскольку лично общался с одним из тех, кто видел безголового призрака.

Автор: nikolay_ink.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57 by Nik_dkПросмотров: 37Комментарии: 1
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Ключевые слова: Якутия легенды байки боотур

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 18:43
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Жуткие истории! +

А зачем мужик рубил ребёнка? Не знал-же, что это что-то потустороннее. А если-бы и правда ребёнок был?
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
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