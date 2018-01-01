Мифы и легенды о вампирах у древних народов мира

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Рассказы о существах, имеющих тягу к человеческой крови, присутствуют почти у каждого народа с древних времен. Аналогичные вампирам духи упомянуты в ранней вавилонской демонологии и еще в более древней шумерской мифологии.Даже древнеегипетские мифы утверждают, что богиня Секмет могла подавить свою жажду настоящей крови, только если ей подавали напиток такого же цвета. Своеобразное плацебо.Вампиры славянского происхожденияМифы о вампирах наиболее распространены в славянском фольклоре. Как правило, вампиры - это жертвы самоубийства, преступники или злые волшебники, хотя в некоторых случаях вампир мог передать свою кровожадность своим жертвам. Обычно считалось, что жертва жестокой, несвоевременной или насильственной смерти была склонна стать вампиром. Вампиры часто обвинялись в убийстве людей. Славяне свято верили, что вампира можно уничтожить, вонзив осиновый кол в сердце, казнив или путем сожжения трупа..Причины кровожадности славянских вампиров были различны. Они включали рождение младенца с зубами или хвостом, "неестественную" смерть, отлучение от Церкви и неподходящие ритуалы похорон. Многие сербы полагали, что наличие рыжих волос было чертой вампира.Превентивные меры включали размещение распятия в гроб и размещение камней под подбородком, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы покойный съел саван. Саван прибивали к гробу, помещали или пронизывали тело шипами и кольями. Кол пытались вбить как можно глубже, пригвоздив вампира к земле. Иногда потенциальных вампиров хоронили с косой у горла, полагая, что мертвые обезглавят себя сами, если соберутся подняться из могилы.Весомыми доказательствами активности вампиров являлся падёжь крупного рогатого скота, смерть родственников или соседей. Тогда захороненные недавно тела выкапывали и осматривали на наличие роста ногтей или волос, вздутие тела или есть ли следы крови во рту, а так же румянец.Полагалось, что как и большинство монстров из славянских легенд, вампиры боялись чеснока. Самым известным сербским вампиром был Сава Саванович, подробно описанный в фольклорном романе Милована Глишича.Вампиры румынского происхожденияРассказы о вампирах были популярны как среди древних римлян и жителей Восточной Европы, так и среди румын. Румынское название вампира - стригой, произошло от слова «стрикс» - ночная птица, которая, согласно римским мифам, питалась человеческой плотью и кровью. Албанское название вампира также связано с аналогичным мифом.В румынском фолклоре описано много способов как стать вампиром. Считалось, что любой младенец, имеющий хвост, много волос или другие аномалии, был обречен стать вампиром. То же самое предрекали, если ребёнок родился преждевременно, или если беременной женщине перешла дорогу черная кошка, а так же если младенец был рождён вне брака. Кроме того, вампирами могли стать те, кто умер неестественная смертью, умер перед крещением или если он был седьмым ребенком в семье (со всеми предыдущими родными братьями одного пола). Вампиром мог стать человек, рождённый от женщины, не употребляющей в пищу соль, или если мать младенца заведомо считали вампиром или ведьмой. Кроме того, если человека укусил вампир, то однозначно он становился вампиром после смерти.Варколак, который иногда упоминается в румынском фольклоре, был более тесно связан с мифологическим волком, который был способен пожирать солнце и луну и, следовательно, позже стал связываться с оборотнями, а не с вампирами (человек, страдающий ликантропией, мог превратиться в собаку, свинью или волка). Вампира можно было определить, только если он напал на семью или домашний скот. Вампиры имели наибольшую активность накануне двух религиозных праздников, в день Святого Георгия (Юлианский календарь 4-5 мая ,Григорианский календарь 22-23 апреля) и в день Святого Андрея. (Юлианский календарь 23-24 ноября, Григорианский календарь 29-30 ноября).День великомученика Св. Георгия праздновался как фестиваль. Св. Георгий был признан покровителем не только Англии, но и многих других стран. Он был также покровителем лошадей, рогатого скота, волков и всех врагов ведьм и вампиров. В канун праздника люди не выключали в домах свет на протяжении всей ночи. Люди помещали на порог шипы, на двери - окрашенные смолой кресты, чертополох на окна. Священные костры полыхали повсюду, и запах чеснока витал в воздухе. Всю ночь читались молитвы. Если ночь подходила без каких-либо эксцессов, праздник праздновался с огромным размахом и изобилием. Терновник и чеснок заменяли розами и другими цветами.День Св. Андрея был самым страшным в Румынии. Именно накануне дня Св. Андрея в определенных частях Румынии полагали, что вампиры были наиболее активны и опасны. Так же особую активность вампира замечали зимой, на Крещение (январь). Люди натирали чесноком двери и окна, чтобы защитить семьи от нападений вампира. Домашний скот также подвергался риску нападения, стало быть и скот так же натирали чесноком.Живого вампира пытались выявить, раздавая в церкви пастве чеснок и наблюдая, кто откажется его есть. Могилы часто вскрывали спустя три года после смерти ребенка, спустя пять лет после смерти молодого человека, или спустя семь лет после смерти взрослого, чтобы проверить на вампиризм.Чтобы уничтожить вампира, тело обезглавливали и помещали в рот чеснок. В 19-ом столетии могли выстрелить через гроб серебряной пулей. Для наиболее тяжёлых случаев тело расчленяли, и части его сжигали. Затем пепел смешивали с водой, или вином и заставляли выпить живых членов семьи вампира, в качестве лечения.Вампиры греческого происхожденияВера в вампиров была распространена в 19-ом столетии и в Греции. Греческие правители скорей всего укрепили веру тем, что по закону было необходимо эксгумировать тело через три года после смерти и осматривать на степень разложения. Если тело полностью разложилось, кости помещали в коробку и отправлялись родственникам. Священник читал священное писание и молился. Но если тело не достаточно разложилось, труп определялся как вампир.По греческим легендам, способы стать вампиром немного отличались: отлучение от церкви или осквернение религиозного дня, совершение большого преступления или неестественная смерть. Так же были причины, основанные на суеверии: если кошка перепрыгнула через могилу, если человек съел мясо овцы, убитой волком, или если прокляли. В более отдаленных областях Греции считалось, что некрещеные люди будут обречены стать вампиром в загробной жизни.Считалось, что вампиры могли быть безопасными, если возвращались к своей вдове для какой либо помощи в работе. Но их всё равно считали хищниками. Вампиров так боялись из-за легенд, в которых описывалось, насколько большой вред они могут причинить. Целые деревни и острова поражались массовой паникой, если был хоть малейший намёк на вторжение вампира. Николас Драгумис описал подобную панику на острове Наксос в 1930 году, после эпидемии холеры.Для защиты от вампиров использовался освещенный хлеб из церкви, кресты и ножи с черной ручкой. Чтобы вампир не смог подняться из могилы в его сердце вбивали железные гвозди. Или тела сжигали, а пепел рассеивали. Церковь выступала против сожжения людей, которые получили миропомазание во время крещения. Кремацию считали последним средством.Вампиры у индусов и цыган в Индии.В Индии, в рассказах о веталах, подобные вампирам существа найдены в древнем санскритском фольклоре. Самое популярное повествование рассказывает о короле Викрамадитья и его приключениях в поиске неуловимого ветала. Легенды о веталах были собраны в книге Пачиси "Baital". Ветала - это не мертвое существо, которое, как летучая мышь, висит вверх тормашками на кладбищенских деревьях.В северной Индии есть Брахмаракшаса, подобное вампиру существо с головой, окруженной кишечником и черепами, из которых он выпил кровь. Так как Индуизм верит в перевоплощение душ, считается, что ведение безобразной или безнравственной жизни или самоубийство принудит душу перевоплотиться в злых духов. Этот вид перевоплощения ожидает только грешную душу и не передаётся по родству. Но и у этих злых духов есть шанс получить освобождение от проклятия и повторно войти в мир смертных в следующем воплощении.Самым известным кровожадным индийским божеством является богиня Кали, у которой есть клыки, она носит гирлянду из трупов или черепов и имеет четыре руки. Ее храмы в основном расположены на территориях массового кремирования покойников. Она и богиня Дурга боролись против демона, который мог размножаться от каждой капли пролитой им крови. Кали выпила всю его кровь, чтобы ни одна капля могла породить нового демона. Только таким образом она смогла выиграть сражение и убить его.Индия, древняя родина цыган. Традиционные верования ромалов утверждают, что мертвая душа входит в мир, подобный нашему, что нет никакой смерти. Душа остаётся рядом с телом и иногда хочет вернуться к жизни. По их поверьям душа человека, который умер скоропостижно, бродит по ночам и нападает на живых. Легенды цыган о загробном мире обогатили легенды о вампирах Венгрии, Румынии и славян в целом.Вера в Сару или Темнокожую Богиню, воплощение Кали есть и среди цыган. Некоторые ромалы полагают, что три Марии из Нового Завета пришли во Францию и окрестили цыганку именем Сара. 24 мая, во французской деревне, где, как предполагается, всё это произошло, до сих пор проходят празднования. Некоторые называют Темнокожую Богиню Чёрной Кали или Темнокожей Кали.Одну форму вампира в фольклоре цыган называют мулло (тот, кто мертв). Этот вампир возвращается в мир живых и творит зло. Жертвой таких вампиров обычно становятся родственники или человек, который повинен в их смерти. Так же мог стать жертвой нападений священник, который должным образом не соблюдал церемонию похорон, или кто присвоил имущество покойного.Вампиры женского пола могли вернуться и вести нормальный образ жизни среди живых, и даже выйти замуж. Но в конечном итоге для мужа всё это заканчивалось очень плачевно. По поверьям цыган не только человек мог стать вампиром, но и растения и животные. Даже сельскохозяйственные инструменты могли превратиться в вампиров.Чтобы избавиться от вампира, можно было нанять сына вампира и его вдовы или особого колдуна, чтобы обнаружить вампира. Для уничтожения вампира во время похорон цыгане вводили стальные иглы в сердце трупа и помещали части стали в рот, на глаза , уши и между пальцами. Они также помещали боярышник в носки трупа или вбивали кол из боярышника в ноги.Читая труды сербского этнолога Татомира Вукановича, можно узнать, что цыгане в Косово полагали, что вампиры были невидимы для большинства людей. Они могли быть видимы только для брата-близнеца или сестры, если те одеты в вещи покойного наизнанку. Родственников предполагаемого вампира, одев подобающим образом, заставляли выходить ночью на поиски вампиров. Как правило, после такой встречи родные жили не долго.Китайские вампирыВ Китае люди тоже верили в существование вампиров. Например, семья покойника всю ночь находились рядом с трупом перед похоронами, чтобы ни в коем случае кошка или собака не перепрыгнули через труп, превратив его в Вампира. Считалось, что вампиры могут также происходить от людей, которые покончили жизнь самоубийством, были одержимы демоном или умерли от насильственной смерти. Термин «вампир» на китайском языке дословно переводится как "жёсткий труп". Китайские вампиры передвигаются прыжками. Существует версия о том, почему китайские вампиры прыгают. Дело в том, что в Китае принято хоронить тело в одежде, полностью сковывающей все конечности, в том числе и ноги. Поэтому вампир и вынужден прыгать, как только обретает свою новую сущность. Китайские вампиры нападают на людей для того, чтобы получить их Ци(жизненную энергию).Общие внешние характеристики китайских вампиров включают острые зубы (клыки), белые или зеленые волосы и кожу, зелёные когти. Также они могут иметь бледную кожу и темные круги под глазами. Все трупы облачены в одежды династии Цин. Некоторые китайские фанаты вампиров считают, что зеленый и белый цвет волос и кожи появляется после разложения тела. Кроме того, одежды династии Цин, в которые облачены ожившие мертвецы, ассоциировались с властью, жаждой энергии Ци или жизни. А так же несли под собой подоплеку неприязни народа к политике царской династии.Китайские легенды гласят, что если человек умер и был похоронен за пределами своего родного города, то семья покойного обязательно нанимала колдуна или даосского монаха для совершения ритуала перезахоронения. Колдун или монах творил заклинание на месте гибели человека, используя свиток, в котором указывалось имя и дата рождения умершего. Свиток помещали на лоб покойного. Как только заклинание начинало действовать, служитель мог перевезти тело в родной город для перезахоронения. Но, если во время ритуала что-то шло не так, то колдун мог потерять свою власть и усопший был обречён стать вампиром. Существовали так же предметы, которых боялись китайские вампиры, и только этими предметами можно было справиться с нечистью. Это было зеркало, крик петуха, огонь, уксус, древесина персикового дерева и липкий рис.Общие черты вампира в народном фольклореПрактически невозможно представить точное описание фольклорного вампира. Различные культуры представляют вампиров по своему.Европейский фольклор был в большей степени стереотипом в описании внешности вампира. Вампиры обладали отменным здоровьем и румяной кожей.Распространенные способы уничтожения вампира мы уже рассматривали выше. Самые распространенные это кол в сердце, обезглавливание и сожжение тела. Имелось множество способов, чтобы помешать подозреваемому в вампиризме человеку поднялся из могилы. Это такие методы, как захоронение тела вверх тормашками, разъединение сухожилий в коленях или размещении семян мака на земле по краю могилы предполагаемого вампира. Полагалось, что вампир от мака будет спать всю ночь. В китайских рассказах о вампирах также замечено, что если вампир увидит мешок риса, он должен будет пересчитать все зерно. А там, глядишь, и рассвет наступит. Подобные мифы есть и в Индии. Даже у южноамериканцев есть рассказы о ведьмах и злых духах с подобными аспектами.Предметами, уничтожающими вампиров (и других злых сверхъестественных существ) считались связка чеснока (присутствует главным образом в европейских легендах), солнечный свет, ветвь дикой розы, боярышник и все священные предметы (святая вода, распятие, четки). В южноамериканских легендах цветок алоэ висел на двери. В восточных легендах от вампиров так же защищаются святыми предметами, такими как Синтоистские печати.Вампиров представляли как существ, умеющих принимать любую форму животного, не ограниченную общими стереотипами только летучей мыши. По легендам, вампиры могли перевоплощаться в намного большее количество животных, таких как волки, крысы, моль, пауки, и т.д.Вампиры в европейском фольклоре не отбрасывают тень и не отражаются в зеркале. Этот факт объясняется отсутствие у вампира души. Вампир не может войти в дом без приглашения. Но стоит только один раз пригласить его в дом, и в дальнейшем разрешение ему не потребуется. Римско-католическая традиция считает, что, как слуги дьявола, вампиры не могут войти в церковь или на святое место.Автор: Дина.

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