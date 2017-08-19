Хранитель времени

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:48

Причина: Стилистика Автора сохранена.

asya_romanov21 Просмотров: 80 Комментарии: 1 +3 Вчера, 18:48 by

История произошла, когда мне было 12 лет. Тогда я уже осознавала, что мне "видится и слышится" больше, чем другим, но тот случай запомню на всю жизнь.Дело было зимой - южный климат украинской местности не предполагает суровых зим и вьюг, чем часто приносит непоправимый ущерб земледельцам, но в тот год зима была особо холодной и снежной. Сквозь насыпи снега трудно было добираться в школу, а мороз не давал стоять на месте. В один из таких дней мы с подругой пробирались сквозь вьюгу на учебу, проклиная погоду, пока ноги вязли в сугробах, а холод щипал за нос. Мы говорили о чем-то незначительном, детском, пока я не увидела посреди заснеженной площадки мужчину, который заставил обратить на него внимание : он был одет явно не по погоде - порванные штаны, легкая куртка цвета хаки, поношенные сапоги, и имел вид очень уставшего и голодного человека. По простоте своей я подумала, что это местный бездомный, но попыталась обратить внимание подруги на него. На что та сказала, что не видит ничего, кроме бесконечного снега вокруг, слепившего глаза. Когда я снова посмотрела в сторону мужчины - уже никого не было. Показалось, подумала я, и мы продолжили свое шествие на занятия. День прошел довольно обычно, но на уроке литературы учительница решила устроить нам внеклассный час фольклора. Татьяна Николаевна рассказывала нам о леших, домовых, добрых и не очень духах земли и леса. И, пользуясь погодными условиями и наступившими сумерками ( мы учились во вторую смену), она поведала нам историю о заблудшей душе - хранителе времени, как его называли местные.Молодой мужчина, некогда живший в наших краях, пропал без вести во время ВОВ. Неудивительно, скажите Вы, много людей погибло и пропало в те годы. Но именно этот мужчина стал местной легендой. Звали его Владимир - парня не особо праздновали местные за вспыльчивый характер и пристрастие к рюмке, но когда началась война, он один из первых пошел на фронт. Жил он один, семьей обзавестись так и не успел, так что терять ему было нечего. И все бы ничего, но один из сослуживцев, которому посчастливилось вернуться, рассказывал о странных вещах, что поведал ему Владимир на фронте.Тот утверждал, что застрял в некой временной петле, и проживает каждый день заново. Мужики не верили ему, так как все знали, насколько тот горазд на выдумки, когда пьян. Но тот уверенно, изо дня в день рассказывал о том, что должно случится, якобы он все это уже пережил. На него бы и не обращали внимание, пока Владимир не стал рассказывать, где прячется враг или когда тот пойдет в наступление. Когда его "басни" начали сбываться, мужики, наконец, решили прислушаться и поняли, что тот не бредит. Но в одно утро мужчина бесследно пропал. Ночь прошла спокойно, обстрела не было, а значит он не погиб. Поначалу его искали, даже подозревали в дезертирстве, но война шла, и времени искать одного бойца не было. Постепенно его личность стала обрастать легендами, а со временем и о нем позабыли. Как поведала нам классный руководитель, мужчина домой так и не вернулся, его окрестили без вести пропавшим. До тех пор, пока местные не стали встречать его. Характерно то, что тот являлся в особо снежную погоду и взамен на милостыню рассказывал встречным о том, что будет, сетуя на то, что застрял в одном дне и переживает его уже много лет. Кто-то слушал его, кто-то гнал прочь, но все видели его в одинаковой одежде и только в холодное время. Поговаривают, что все его "предсказания" сбывались, так его и окрестили местной легендой - хранителем времени.Когда мы возвращались домой с учебы и оживленно обсуждали местную байку, что сегодня услышали от классухи - уже достаточно стемнело. По пути мне снова показалось, что я видела этого мужчину, но кроме меня его больше никто не заметил, и я списала все на сумерки - показалось и все тут. Время шло, история позабылась, пока я снова не встретила его. В школу я шла в тот день одна и он решился ко мне подойти. Поведал, что застрял во времени и если я чем-то ему помогу - расскажет о будущем. Чем я, пятиклашка, могла помочь ему? Я пожертвовала своим обедом, так как уж очень интересно было, что скажет мне этот "хранитель", а поведал он мне вот что - потеплеет очень скоро, лед треснет и мальчишка утопится на реке. В тот момент мне показалось, что меня кто-то окликнул, я отвлеклась, а когда повернулась - мужчины и след простыл. Взбудораженная случившимся я прибежала в школу и рассказала своим о "пророчестве". С меня посмеялись, сказали, мол, меньше надо страшилок смотреть на ночь, пока в нашем классе не случилась беда. Учился у нас мальчишка из неблагополучной семьи, часто прогуливал уроки и пропадал с такими же оболтусами на реке - нравилось ему дразнить рыбаков. Что сказать, обычный забияка.. Но в тот день Егор(имя изменено), не вернулся домой. Наступила оттепель, рыбаки на лед не вышли, но мальчишка по привычке решил прогулять школу и побежал к реке. Лед треснул и он не смог выбраться на берег, так и замерз в воде.. На следующее утро его нашли местные, которые заметили огромный разлом во льду и детские следы на снегу, которые вели туда.. Уголовное дело возбуждать не стали, утопленника вытащили и тихо захоронили. Венок повесили на железнодорожной платформе, что была неподалеку, а в школе провели воспитательную беседу о том, как опасно играть на льду и ходить на реку без взрослых, особенно зимой.Хотите верьте, хотите нет, но история имела место быть в жизни нашего поселка и о Егоре еще долго вспоминали и оплакивали несчастного мальчишку. А я навсегда запомнила встречу с "хранителем" и усвоила урок, что никогда нельзя ходить на реку зимой.

Ключевые слова: пропавший без вести утопленник предсказание зима

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