Реальная мистика

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:22

LucyTyan Просмотров: 143 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:22 by

Лагерь был у моря (это важно).Первая поездка в лагерь, новые знакомства - всё для меня в новинку. Всё было хорошо до тех пор, пока не прошла первая неделя пребывания в лагере. Накануне праздника Ивана Купала все отряды готовили номера, дабы выступить перед другими отрядами. К слову, сам праздник мы отмечали и выступали в пятницу 13-го числа, что неслабо меня тревожило, но мой скептицизм был выше всего этого.Подготовили мы довольно интересное выступление: мы в образах чёртиков под весёлую и энергичную музыку пляшем на сцене, а в конце все мы исчезаем (незаметно прыгаем в воду в момент кульминации, где как бы нечаянно выключается освещение). Всё было спланировано, отрепетировано, костюмы были готовы.И вот настал день X. Пятница 13-го. Вот и подошёл вечер, и отряды стали собираться у сцены на воде. Отряды показывали свои номера, всё было хорошо. Но вот и настал наш черёд. Всё прошло так, как мы и хотели, но только в воде я заметил нечто... Этим "нечто" оказался туман, который окутал весь лагерь, и он погрузился во тьму. Освещение было выключено абсолютно всё и везде. Мы быстро выпрыгнули из воды, и все отряды в панике разбежались по своим домикам/корпусам.Когда мы зашли в наш домик, свет снова заработал. Мы были юными скептиками и во всякую мистику не верили, а вот девочки из отряда боялись даже шороха. Перед сном мы все сначала сходили в душ, поели и т.д., и вот вдруг мы слышим крик из санузла девочек. Прибежав туда, мы лишь увидели 3 кабинки, из которых 2 оказались закрытыми... Как выяснилось, они не закрывали кабинки, заглянув в кабинки, мы действительно не увидели никого. Стенки кабинки были до потолка, и от двери до пола 1 см. То есть закрыть и перелезть в другую кабинку невозможно. Действительно, в тот момент мы все были здорово напуганы, и абсолютно все люди из отряда собрались там. Разойдясь спустя минуту, мы снова слышим крик. Снова побежали туда же, но уже в одну из комнат девочек... На стене было вышкребленно чем-то острым предложение "Вы все умрёте". Тогда уж и я испугался...После отбоя началась твориться настоящая чертовщина... Выглянув в окно, я увидел, что абсолютно всё в тумане и ничего не видно. Просто окно белое, реально белое окно. Тогда мы адски испугались и, вооружившись фонарями, рискнули выйти на улицу и осмотреться. Безусловно, это была идиотская идея, но нами тогда управляло любопытство в паре со страхом. Собрались в 10 человек, пошли только я и ещё один паренёк. Мы выбежали из домика на улицу с фонариками и начали ими махать во все стороны, и я краем глаза увидел силуэт. Я подумал, что мне показалось и направил туда луч фонаря, но там никого не оказалось. После осмотра дома мы ничего не обнаружили и с более спокойной душой отправились спать. Всю ночь из коридора доносились какие-то скрипы, шорохи и посторонние шумы. Это не помешало моему сну, но я был насторожен всю ночь.P.S. После окончания смены я просто уехал домой и старался не вспоминать это, но сейчас я решил поделиться этой историей с вами.Автор - CezaRHistory17.

Ключевые слова: Лагерь пятница 13-е ужас страх туман странность

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