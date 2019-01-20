Хранитель леса

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:45

galojomb Просмотров: 49 Комментарии: 1 0 Сегодня, 05:45 by

Обычное летний день. Мы с друзьями приехали в лагерь. И ждали одного момента. Ночи. По традиции, каждую ночь в новом лагере мы бегали на ближайшую заброшку и травили страшилки, накопленные за год учебы. На этот раз - престижное двухэтажное здание, однако, заброшенное. Внутри все было в рваном целлофане - похоже, что его хотели покупать, но резко передумали. Мы забрались на второй этаж - страшнее всего было там. И вот у меня возникла идея. Страшилка старая, ее нет в интернете. Я начинаю рассказ."Один парень искал работу. Он выучился на охранника и зашел в интернет - поискать высокооплачиваемые места. Объявление: "Охрана двухэтажного дома в лесу, ночь - 240 000 руб. Это было замечательно. Вот только многие отговаривали его от этого занятия - мол, духи там всякие. Приехав на место и никого не послушав, заткнув шестое чувство гордостью и жадностью, он занял пост охранника. Сделка установлена, что может пойти не так?Как оказалось, первое - проводка. Ближе к двум ночи его планшет разрядился, а розетки не работают. До этого момента было спокойно, однако, начало твориться что-то необъяснимое. За окном начал появляться гул, из-за него пришлось обратиться к стеклу. За окном из леса вышла мерзкая тварь - большая оленья туша, медвежьи лапы, окровавленное лицо... Человечье. Человечье лицо висело на каких-то рогах, ими были проткнуты брови. Опомниться времени не было, как тварь подошла к двери и начала удар за ударом ее выносить. И тут на ум Сергея вознеслась мысль: "Человек, с которым была заключена сделка, говорил о печи". Молниеносно Сергей залез в печь и запер ее металлическим засовом - благо он закрывался с обратной стороны. Твари удавалось расцарапывать, хоть и медленно, но верно сталь, и вдруг Сергей нащупал продавливаемый кирпич, нажал на него и упал в яму из гниющей плоти сотни людей, расстояние было метров десять, и падать ему пришлось в ту же плоть - были ушибы, но не сильные. Тварь гулко зарычала, и с головы ее упало человеческое лицо. Упало на Сергея. Не зная, как дошел, он очнулся в церкви неподалеку. Его окрапывали святой водой, как оказалось, тварь умеет вселяться в людей и она же съела полдеревни, из них же и сделали яму - тот дом принадлежал безумному ученому, а затем оттуда выбралось это нечто".Раздался гул. В спешке мы залезли в печь, как оказалось, мы были именно в том доме, нашли тот кирпич, упали в яму и еле-еле добежали до церкви.Наутро не досчитались Николая.

Ключевые слова: Тварь лес байка страх ужас авторская история

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